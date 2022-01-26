So với biến thể Delta đang lưu hành rộng rãi, Omicron được cho là sẽ ít nghiêm trọng hơn với ít trường hợp nhập viện và tử vong hơn. Tuy nhiên, biến thể đột biến nặng có khả năng lây truyền cao gấp 4 lần so với Delta, nó đã trở thành một nguồn quan tâm cực kỳ lớn. Ngoài ra, do hầu hết các triệu chứng Omicron giống như cảm lạnh thông thường, nhiều người khó phân biệt giữa hai triệu chứng này.

Trong bối cảnh các trường hợp Omicron đang gia tăng, các quan chức y tế đã cảnh báo không nên loại bỏ biến thể mới vì mức ảnh hưởng nhẹ. Trong khi hầu hết các bệnh nhân xét nghiệm dương tính với vi rút SARs-COV-2 đều có các triệu chứng giống như cảm lạnh, các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện các bước phòng ngừa và khuyên những người bị nhiễm bệnh nên cách ly bản thân.

2. Nhiễm Omicron có thể cảm thấy như thế nào?

Theo các chuyên gia hàng đầu, biến thể Omicron được cho là có tỷ lệ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, các nghiên cứu sơ bộ đã chỉ ra rằng biến thể mới ảnh hưởng khá nhẹ. Các triệu chứng như sốt nhẹ, ngứa cổ họng, cơ thể đau, đổ mồ hôi vào ban đêm, nôn mửa và chán ăn được cho là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Omicron trong cơ thể.

Trước đó, Tiến sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, người cũng là người đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron ở Nam Phi, cho biết các bệnh nhân được chẩn đoán mắc Omicron không có dấu hiệu mất khứu giác và / hoặc mất vị giác. Ngoài ra, trong số những bệnh nhân bị nhiễm Omicron, không có trường hợp nào bị ngạt mũi, tắc mũi, sốt cao. Đây có thể là điểm khác biệt lớn giữa Omicron và Delta.

Những phát hiện gần đây cũng đã liệt kê ra hai triệu chứng Omicron được báo cáo nhiều nhất ở bệnh nhân.

3. Hãy cẩn thận với hai triệu chứng này

Theo báo cáo mới nhất của tờ The Sun, hai triệu chứng omicron này chính là chảy nước mũi và đau đầu.

Irene Peterson - Giáo sư Dịch tễ học và Y tế tại Đại học College London, cho biết chảy nước mũi và đau đầu có thể là triệu chứng của nhiều bệnh nhiễm trùng khác, nhưng chúng cũng có thể là triệu chứng của COVID hoặc Omicron.

Theo bác sĩ, khoảng 20 triệu chứng của Omicron đã được báo cáo, trong đó chảy nước mũi và nhức đầu là phổ biến nhất. Cô ấy khuyên những bệnh nhân mắc phải những triệu chứng này không nên coi nó là cảm lạnh thông thường mà nên đi kiểm tra ngay lập tức.

4. Các triệu chứng khác cần chú ý

Nghiên cứu cũng nêu rõ 5 triệu chứng nổi bật khác của Omicron như chảy nước mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng.

Ngoài ra, theo ứng dụng nghiên cứu các triệu chứng ZOE COVID của Vương quốc Anh, đổ mồ hôi vào ban đêm, chán ăn và nôn mửa là một số triệu chứng bất thường được ghi nhận ở bệnh nhân nhiễm Omicron.

5. Các bước cần thiết để thực hiện phòng ngừa lây nhiễm

Nếu bạn gặp bất kỳ hoặc hầu hết các triệu chứng Omicron được đề cập ở trên, đừng coi đó là cảm lạnh hoặc cúm. Thay vào đó, hãy tự kiểm tra và cách ly cho đến khi có kết quả. Nếu bạn có kết quả dương tính với vi rút, hãy tiếp tục tự cách ly.

Theo dõi các triệu chứng của bạn, đeo khẩu trang mọi lúc và không dùng chung quần áo với người khác. Đảm bảo rằng bạn đã vệ sinh tay và giữ cho môi trường xung quanh bạn luôn sạch sẽ.

6. Tiêm phòng là rất quan trọng

Nếu đến bây giờ bạn vẫn chưa tiêm ngừa, hãy đặt lịch tiêm càng sớm càng tốt. Tiêm phòng giúp giảm nguy cơ mắc các triệu chứng COVID nghiêm trọng và phải nhập viện. Một quan niệm sai lầm khi cho rằng tiêm chủng không bảo vệ khỏi vi rút truyền nhiễm và dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác. Đừng tin những điều ấy và hãy tiêm chủng để bảo vệ chính bản thân bạn.

Theo Times of india