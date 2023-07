Trong bối cảnh các trường hợp Omicron đang gia tăng, các quan chức y tế đã cảnh báo không nên loại bỏ biến thể mới vì mức ảnh hưởng nhẹ. Trong khi hầu hết các bệnh nhân xét nghiệm dương tính với vi rút SARs-COV-2 đều có các triệu chứng giống như cảm lạnh, các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện các bước phòng ngừa và khuyên những người bị nhiễm bệnh nên cách ly bản thân.

So với biến thể Delta đang lưu hành rộng rãi, Omicron được cho là sẽ ít nghiêm trọng hơn với ít trường hợp nhập viện và tử vong hơn. Tuy nhiên, biến thể đột biến nặng có khả năng lây truyền cao gấp 4 lần so với Delta, nó đã trở thành một nguồn quan tâm cực kỳ lớn. Ngoài ra, do hầu hết các triệu chứng Omicron giống như cảm lạnh thông thường, nhiều người khó phân biệt giữa hai triệu chứng này.