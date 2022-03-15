Những điều cần biết về bệnh thoát vị đĩa đệm

Sức khỏe 15/03/2022 05:40

Nhiều người nghĩ rằng bệnh thoát vị đĩa đệm chỉ gặp phải khi lớn tuổi, xảy ra do quá trình lão hóa tự nhiên. Tuy nhiên thời gian gần đây, tỷ lệ người trẻ tuổi mắc thoát vị đĩa đệm ngày càng gia tăng. Nếu không phát hiện sớm và điều trị thoát vị đĩa đệm kịp thời, có thể khiến một người khỏe mạnh bị tàn phế suốt đời.

Triệu chứng

Bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như đau thắt lưng, phần mông, tê bì và đau nhức chân tay, khó tác động lực lên chân.

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Hơn nữa, cột sống bị cong (cong vẹo cột sống), cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển, xuất hiện các cơn đau dữ dội khi cầm các vật nặng.

Nguyên nhân và biểu hiện bệnh

Đĩa đệm được hình thành từ bao xơ và nhân tủy sống, kết nối cột sống và đóng vai trò như một tấm đệm. Khi một phần đĩa đệm đó thoát ra ngoài đè lên dây thần kinh sẽ có biểu hiện bệnh. Bệnh này xảy ra khi đĩa đệm bị thoái hóa hoặc vỡ nứt do quá trình lão hóa.

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Được biết thoát vị đĩa đệm dễ xảy ra do cử động, thao tác sai tư thế, hút thuốc lá,...

Chẩn đoán

Thực hiện chẩn đoán bằng bài kiểm tra nâng cao, độ mở rộng chi dưới (duỗi đầu gối và nâng chi dưới lên và xem có đau dây thần kinh tọa không), kiểm tra xem chân có bị đơ không, lực của chân có yếu đi không. Ngoài ra, bệnh sẽ được chẩn đoán bằng cách tiến hành chụp X-quang, MRI, ...
Tuy nhiên, khi đĩa đệm nhô ra trên hình ảnh MRI mà không xuât hiện triệu chứng đa số sẽ không có vấn đề gì.

Phán đoán và điều trị

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Khi cơn đau dữ dội người bệnh cần phải giữ bình tĩnh, dùng dây đai thắt lưng, hơn nữa có thể uống thuốc giảm đau chống viêm, dùng thuốc đạn (nhét hậu môn), tiến hành phong bế thần kinh (tiêm thuốc giảm đau) để làm dịu cơn đau. Làm ấm dây đai thắt lưng cũng có tác dụng. Nếu cơn đau giảm đi, có thể tiến hành trị liệu như tập thể dục hoặc vận động kéo đẩy.
Nếu áp dụng các phương pháp trên vẫn không thuyên giảm, chi dưới bị yếu đi, đi tiểu khó khăn thì có thể sẽ được yêu cầu phẫu thuật. Gần đây, phẫu thuật nội soi ngày càng được các cơ sở y tế áp dụng rộng rãi.

Theo trang Jor.or.jp

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