Nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu vào mỗi buổi sáng: Mách bạn 6 cách để thoát khỏi điều 'đáng sợ' ấy

Sức khỏe 20/02/2022 13:15

Nếu bạn từng thắc mắc tại sao các nhân vật trong phim lãng mạn dường như không bao giờ có hơi thở "khó chịu" vào buổi sáng thì bạn không hề đơn độc. Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với mùi phát ra từ miệng ngay khi thức dậy. Và mặc dù nhiều người có thể cảm thấy xấu hổ về điều đó, nhưng ai cũng có lúc bị hôi miệng vào buổi sáng. 

Thực ra một số thói quen hàng ngày của bạn có thể là nguyên nhân gây ra mùi hôi hơi thở vào buổi sáng.

Tthức dậy vì hơi thở có mùi không phải là một cách thú vị để bắt đầu ngày mới của bạn. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao hơi thở của bạn bị hôi và chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này nhé.

Nguyên nhân gây ra hơi thở có mùi vào buổi sáng

Nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu vào mỗi buổi sáng: Mách bạn 6 cách để thoát khỏi điều 'đáng sợ' ấy - Ảnh 1

Nha sĩ có thể đã cảnh báo bạn rằng nếu bạn không chải răng và dùng chỉ nha khoa hàng ngày, nó có thể khiến hơi thở của bạn có mùi. Nhưng thực tế có nhiều điều có thể gây ra hơi thở kém thơm tho ngoài việc vệ sinh răng miệng kém.

  • Khô miệng : Nước bọt rửa sạch vi khuẩn gây hôi miệng, và vì khi ngủ chúng ta tiết ít nước bọt nên nhiều người trong số chúng ta khi thức dậy đã thấy hơi thở khó chịu.
  • Một số loại thực phẩm : Thói quen ăn uống của chúng ta ảnh hưởng đến hơi thở của chúng ta, và mặc dù chúng ta có thể hưởng lợi từ thực phẩm như hành và tỏi theo nhiều cách, nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra hơi thở kém thơm tho vào buổi sáng.
  • Một số tình trạng sức khỏe : Nhiều người bị trào ngược axit, một tình trạng gây trào ngược các chất trong dạ dày, thường bị hôi miệng.

Làm thế nào để thoát khỏi hơi thở có mùi vào buổi sáng

1. Không sử dụng nước súc miệng sau mỗi lần chải răng

Nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu vào mỗi buổi sáng: Mách bạn 6 cách để thoát khỏi điều 'đáng sợ' ấy - Ảnh 2

 

Mặc dù đúng là nước súc miệng sẽ làm cho hơi thở thơm tho trong một thời gian ngắn, nhưng nó cũng có thể làm khô miệng của bạn. Hầu hết các loại nước súc miệng đều chứa cồn và nó ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước bọt tự nhiên của miệng. Bởi vì cơ thể thường sản xuất ít nước bọt vào ban đêm, các tế bào chết tích tụ trên lưỡi và nướu của bạn không được loại bỏ và khiến bạn thức dậy với hơi thở có mùi.

 

2. Đừng thở bằng miệng khi ngủ

Nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu vào mỗi buổi sáng: Mách bạn 6 cách để thoát khỏi điều 'đáng sợ' ấy - Ảnh 3

Nhiều người trong chúng ta thở bằng miệng khi ngủ, và điều này cũng có thể gây khô da và khuyến khích vi khuẩn định cư. Trên thực tế, thở bằng miệng thậm chí có thể dẫn đến sâu răng và chảy máu nướu răng, ngoài ra còn gây hôi miệng mãn tính. Điều này xảy ra bởi vì khi chúng ta thở bằng miệng, nó ảnh hưởng đến sự cân bằng pH trong miệng và thay đổi các loại vi khuẩn trong môi trường miệng của chúng ta. Một số nha sĩ thậm chí còn đề xuất việc dán miệng như một cách để giải quyết vấn đề này.

 

3. Sử dụng dầu suc miệng

Nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu vào mỗi buổi sáng: Mách bạn 6 cách để thoát khỏi điều 'đáng sợ' ấy - Ảnh 4

 

Phương pháp làm thơm miệng này có nguồn gốc từ Ấn Độ và đã được chứng minh là có thể làm trắng răng và cải thiện sức khỏe răng miệng của bạn. Lấy một thìa dầu và súc miệng trong 15-20 phút. Vi khuẩn gây hôi miệng bám vào dầu và hòa tan trong dầu. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại dầu nào, nhưng nhiều người thích dầu dừa hoặc dầu ô liu do hương vị dễ chịu.

 

4. Hãy cẩn thận với cà phê

Nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu vào mỗi buổi sáng: Mách bạn 6 cách để thoát khỏi điều 'đáng sợ' ấy - Ảnh 5

 

Trong khi nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng được việc phải đối mặt với một ngày trước khi chúng ta uống tách cà phê buổi sáng, thức uống yêu thích của chúng ta có thể là nguyên nhân gây ra hơi thở buổi sáng của chúng ta. Cà phê có tác dụng làm khô, khiến cơ thể tiết ít nước bọt hơn. Nhiều người cũng thêm sữa hoặc kem vào cà phê của họ, và các sản phẩm từ sữa thường gây hôi miệng.

5. Đừng quên chải lưỡi

Nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu vào mỗi buổi sáng: Mách bạn 6 cách để thoát khỏi điều 'đáng sợ' ấy - Ảnh 6

 

Giống như răng, lưỡi của bạn cũng có thể chứa vi khuẩn khiến hơi thở của bạn có mùi. Nếu bạn không chải lưỡi, vi khuẩn trong miệng sẽ sinh sôi, khiến bạn thức dậy với hơi thở có mùi. Bạn không nhất thiết phải cạo lưỡi để làm sạch lưỡi, một bàn chải đánh răng lông mềm thông thường có thể hoàn thành công việc chải lưỡi.

6. Chú ý cách bạn thở

Nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu vào mỗi buổi sáng: Mách bạn 6 cách để thoát khỏi điều 'đáng sợ' ấy - Ảnh 7

 

Bạn thậm chí có thể không nhận ra rằng bạn đang thở bằng miệng suốt cả ngày, nhưng thói quen này có thể khiến hơi thở của bạn có mùi. Mặc dù cơ thể thường tiết ra nhiều nước bọt hơn trong ngày, nhưng thở bằng miệng vẫn sẽ làm khô môi trường miệng của bạn. Ngoài hôi miệng, thói quen này có thể dẫn đến nhiều bệnh khác nhau, chẳng hạn như sâu răng và nhiễm trùng tai.

Theo Brightside

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