Ngày Sức khỏe Thế giới: Những thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn có lối sống cân bằng

Sức khỏe 07/04/2023 23:19

Để duy trì một lối sống lành mạnh, chúng ta cần phải phát triển kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố là tinh thần và thể chất.

Duy trì một lối sống lành mạnh là điều quan trọng để đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần tối ưu.

Tuy nhiên, con đường dẫn đến một lối sống lành mạnh không phải lúc nào cũng dễ dàng và việc duy trì động lực cũng như cam kết thực hiện các thói quen lành mạnh có thể là một thách thức.

Dưới đây là một số lời khuyên sáng tạo và độc đáo về cách duy trì lối sống lành mạnh.

Làm cho việc ăn uống lành mạnh trở nên thú vị

Ngày Sức khỏe Thế giới: Những thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn có lối sống cân bằng - Ảnh 1
Uống nước đầy đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Duy trì một chế độ ăn uống dinh dưỡng không nhàm chán. Thử nghiệm các công thức và cách nấu ăn khác nhau để khiến việc ăn uống lành mạnh trở nên thú vị hơn.

Thử thách bản thân thử một loại trái cây và rau quả mới mỗi tuần hoặc tạo ra một phiên bản lành mạnh cho món ăn yêu thích của bạn.

Bạn cũng có thể làm cho bữa ăn nhẹ và bữa ăn lành mạnh trở nên bắt mắt hơn bằng cách sắp xếp chúng theo những cách sáng tạo hoặc sử dụng nguyên liệu nhiều màu sắc.

Tham gia vào những bài tập mang tính chất vui vẻ

Tập thể dục thường xuyên là điều cần thiết để duy trì sức khỏe thể chất, nhưng nó cũng có thể là một hoạt động thú vị và vui tươi.

Kết hợp các hoạt động mà bạn thích, chẳng hạn như khiêu vũ, đi bộ đường dài hoặc chơi thể thao. Bạn cũng có thể thử các lớp tập thể dục mới hoặc tham gia cộng đồng thể dục để gặp gỡ những người mới và duy trì động lực.

Ngày Sức khỏe Thế giới: Những thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn có lối sống cân bằng - Ảnh 2
Tập thể dục buổi sáng sẽ là khởi đầu tốt cho một ngày. Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên giấc ngủ

Có đủ giấc ngủ chất lượng là rất quan trọng để duy trì sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, nhiều người lại ưu tiên công việc hoặc các hoạt động khác hơn giấc ngủ

Để giấc ngủ trở thành một ưu tiên, bạn nên tạo ra một thói quen ngủ đều và thường xuyên, tạo môi trường ngủ thoải mái và tránh các hoạt động kích thích trước giờ ngủ. Bạn cũng có thể tích hợp các kỹ thuật tập trung và thiền để giúp bạn thư giãn và chuẩn bị cho giấc ngủ.

Nuôi dưỡng một tư duy lành mạnh

Ngày Sức khỏe Thế giới: Những thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn có lối sống cân bằng - Ảnh 3
Nuôi dưỡng một tư duy lành mạnh sẽ làm cho tinh thần thoải mái. Ảnh minh họa: Internet

Một tư duy lành mạnh là điều cần thiết để duy trì một lối sống lành mạnh. Trau dồi tư duy tích cực bằng cách rèn luyện lòng trắc ẩn, lòng biết ơn và sự tập trung tâm trí.

Tập trung vào điểm mạnh của bản thân và những thành tựu đã đạt được, đồng thời vui mừng với những chiến thắng nhỏ trên đường đi. Bạn nên tìm kiếm xung quanh những người có thể hỗ trợ mình và tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Tìm niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ

Ngày Sức khỏe Thế giới: Những thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn có lối sống cân bằng - Ảnh 4
Tham gia vào những bài tập thể dục vui vẻ sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu. Ảnh minh họa: Internet

Duy trì một lối sống lành mạnh có thể là một thách thức, nhưng điều cần thiết là mình phải tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ.

Hãy dành thời gian để đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên, thưởng thức một bữa ăn ngon bổ dưỡng hoặc đắm mình trong một hoạt động thư giãn. Những khoảnh khắc vui vẻ nho nhỏ này có thể giúp bạn duy trì động lực và cam kết thực hiện những thói quen lành mạnh của mình.

Duy trì một lối sống lành mạnh không chỉ là tuân theo một chế độ ăn kiêng hay tập thể dục nghiêm ngặt. Đó là việc tìm kiếm niềm vui và sự thỏa mãn trong những thói quen lành mạnh và nuôi dưỡng một tư duy tích cực. Bằng cách kết hợp những mẹo sáng tạo và độc đáo này vào thói quen hàng ngày, bạn có thể duy trì một lối sống lành mạnh, bền vững và thú vị.

Theo Indiatimes

Chuyên gia giải đáp thắc mắc liên quan đến bệnh thủy đậu: Thuốc xanh đỏ thường bôi là gì? Làm sao phòng sẹo thủy đậu?

Chuyên gia giải đáp thắc mắc liên quan đến bệnh thủy đậu: Thuốc xanh đỏ thường bôi là gì? Làm sao phòng sẹo thủy đậu?

Trước tình hình bệnh diễn ra hết sức phức tạp, các chuyên gia khuyên mọi người cần nắm rõ về bệnh thủy đậu để phòng và chữa bệnh hiệu quả hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   sống khỏe sức khỏe phòng bệnh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm