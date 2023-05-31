Mách bạn 3 mẹo chữa nhiệt miệng bằng mật ong đơn giản tại nhà

Cùng khám phá 3 mẹo chữa nhiệt miệng tại gia với loại thực phẩm quen thuộc này nhé!

Nhiệt miệng là gì? Nhiệt miệng là những vết loét nong, nhỏ ở niêm mạc miệng. Vết nhiệt miệng sẽ có màu từ trắng sang vàng, xung quanh vết loét sẽ sưng đỏ. Người bị nhiệt miệng sẽ có cảm giác đau nhức, và rất khó chịu khi ăn uống và nói chuyện. Ảnh minh họa: Internet Tác dụng của mật ong chữa nhiệt miệng Mật ong được gọi là thần dược từ thiên nhiên, do trong mật ong có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giúp điều trị bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Tác dụng của mật ong trong việc chữa nhiệt miệng cụ thể như kháng khuẩn, kháng viên và chống nấm, ngoài ra còn giúp làm lành các tế bào bị tổn thương, các vết loét nhiệt miệng nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet Cách chữa nhiệt miệng bằng mật ong Bôi trực tiếp mật ong vào vết loét Sau khi súc miệng bằng nước ấm, dùng tăm bông chấm vào mật ong và thấm nhẹ nhiều lần trực tiếp lên vết loét để mật ong thẩm thấu sâu vào vết thương, để nguyên trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Thực hiện 2 - 3 lần/ngày và duy trì trong 10 ngày liên tục. Có thể ngậm mật ong trong khoảng 1 phút và đảo đều nhiều lần xung quanh vết thương. Sau đó, súc miệng bằng nước ấm để làm sạch phần khoang miệng và lợi. Thực hiện liên tục 3 - 5 ngày.

Ảnh minh họa: Internet Ngậm mật ong Bạn cho một lượng vừa đủ mật ong vào miệng và ngậm trong khoảng 1 - 2 phút, rồi nuốt từ từ. Sau đó, bạn súc miệng lại bằng nước ấm để làm sạch khoang miệng. Với cách làm này bạn thực hiện 3 - 5 ngày, tình trạng nhiệt miệng sẽ được cải thiện và khỏi nhanh hơn. Mật ong và tinh bột nghệ Mật ong kết hợp tinh bột nghệ có khả năng làm lành vết thương sẽ giúp cho hiệu quả chữa nhiệt miệng hiệu quả hơn. Bạn trộn hai nguyên liệu theo tỉ lệ 1:1 rồi thoa hỗn hợp lên vết nhiệt. Bạn thoa đều nhẹ tay trong khoảng 2 - 3 phút. Tiếp đó, bạn súc miệng lại bằng nước ấm. Cách chữa nhiệt miệng bằng mật ong này nên thực hiện mỗi ngày từ 2 - 3 lần để tăng hiệu quả giúp làm lành các vết lở loét do nhiệt miệng tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

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