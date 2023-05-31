5 thói quen 'tưởng không hại mà hại không tưởng' khiến phụ nữ mất cân bằng nội tiết tố

Khó ngủ hoặc không ngủ đủ thời gian khuyến cao sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về nội tiết tố. Một vài nghiên cứu đã chứng minh rằng giữa chu kỳ giấc ngủ và việc tiết ra một số hormone quan trọng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đặc biệt là ở phụ nữ. Mất cân bằng nội tiết tố cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, lượng đường trong máu và cân nặng.

Loại bỏ tất cả các nguồn chất béo khỏi chế độ ăn uống là một điều cực kỳ tồi tệ mà bạn làm khi giảm cân. Chất béo có hàm lượng calo cao, nhưng không phải chất béo nào cũng có hại cho bạn.

Chất béo lành mạnh, chẳng hạn như axit béo omega-3 giúp điều chỉnh quá trình viêm và giúp điều chỉnh các hormone như estrogen và progesterone. Hạn chế ăn chất béo thực sự làm tăng nguy cơ kinh nguyệt không đều và gây ra u nang, thậm chí là thừa cân.

Một số chất béo tốt đến từ các loại thực phẩm mà bạn có thể dùng:

Dầu cá

Trái bơ

Dầu ô liu

Quả hạch

Các loại hạt

Lười luyện tập thể dục

Thiếu tập thể dục hoặc sống một lối sống lười vận động cũng có liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết tố ảnh hưởng đến cả nam và nữ. Tập thể dục kích thích não giải phóng endorphin, đóng vai trò thúc đẩy cảm giác hạnh phúc và sức sống. Ngoài ra, vận động còn có tác dụng điều tiết ham muốn tình dục nên nó cũng liên quan đến việc điều chỉnh hormone sinh sản.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước rửa tay thường xuyên

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng trên thực tế, việc lạm dụng nước rửa tay quá nhiều có thể gây tác dụng ngược. Mặc dù nhiều người coi đó là một thói quen vệ sinh tốt, nhưng việc sử dụng quá nhiều nước rửa tay sẽ làm mất cân bằng giữa vi khuẩn tốt và xấu, đồng thời làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Ngoài ra, các hóa chất trong đó có thể gây viêm và làm mất cân bằng nội tiết tố. Đặc biệt , các thành phần như triclosan có thể làm rối loạn nồng độ estrogen và ảnh hưởng đến hormone tuyến giáp.

Thường sử dụng đồ đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp trông giống như những loại thực phẩm vừa lành mạnh lại vừa đơn giản, nhanh gọn nhưng thực tế không phải vậy. Thực phẩm đóng hộp có chứa các hóa chất như BPA. Hóa chất này có liên quan đến nhiều loại mất cân bằng nội tiết tố và bệnh tật.

Thực phẩm đóng hộp cũng chứa lượng chất bảo quản cao, có thể gây hậu quả tiêu cực nếu tiêu thụ quá mức. Thay vì dùng nhiều đồ hộp, bạn nên ăn thực phẩm tươi để giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến nội tiết tố.

Nếu phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường, bạn nên đến gặp bác sĩ để có biện pháp điều trị kịp thời giúp ngăn ngừa biến chứng.