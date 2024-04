Bệnh gan nhiễm mỡ là một vấn đề thường gặp có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của một người. Bạn có biết không? Gan nhiễm mỡ có thể phát triển thành xơ gan và gây tổn thương gan không thể phục hồi.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hindustan Times Lifestyle, Bác sĩ Alisha Chaubal, Chuyên gia tư vấn cấp cao về Gan và Ghép gan tại Bệnh viện Gleneagles ở Parel Mumbai, Ấn Độ, giải thích: “Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi có sự tích tụ quá nhiều chất béo trong gan. Tình trạng này thường xảy ra ở người lớn do uống quá nhiều rượu (bệnh gan nhiễm mỡ do rượu) hoặc do lối sống ít vận động, béo phì và tiểu đường (bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu)".