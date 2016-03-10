Làm thế nào để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?

Người càng lớn tuổi thì sức khỏe của họ càng giảm đi,nhu cầu được chăm sóc sức khỏe phải được đảm bảo hơn. Sự quan tâm, săn sóc tận tình của người thân, bạn bè là yếu tố giúp cải thiện tình trạng sức khỏe người cao tuổi.

Đối với văn hóa phương Đông, quan niệm “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Uống nước nhớ nguồn” luôn được đặt lên hàng đầu. Chữ “hiếu” trong mối quan hệ giữa cha mẹ - ông bà - con cái là một trong những chuẩn mực đạo đức được răn dạy và tạo nên nét đẹp truyền thống cho gia đình. Ở tuổi xế chiều, sức khỏe ngày càng giảm đi, được săn sóc, quan tâm, được quây quần với gia đình, con cháu là mong mỏi lớn nhất của các bậc cao niên.

Tuy nhiên, xã hội phát triển nhanh, cuộc sống thường nhật trở nên bộn bề hơn, con cháu trong nhà ít có thời gian để quan tâm, chăm sóc chu đáo cho ông bà, cha mẹ. Việc làm sao cân đối giữa cuộc sống gia đình và côngt? việc là câu hỏi lớn luôn được đặt ra và làm cho nhiều gia đình đau đầu. Nhiều gia đình đưa ông bà, cha mẹ của mình vào viện dưỡng lão với suy nghĩ rằng: ở đấy bậc trưởng bối có thêm bạn bè cùng sở thích, có người chăm lo thường xuyên. Nhưng hành động này lại không mang đến niềm vui cho người lớn như bạn vẫn nghĩ, mà ngược lại còn nhận lại nhiều ý kiến trái chiều, lên án của dư luận. Để vừa có thể đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi vừa để họ cảm thấy mình không bị con cái bỏ rơi, nhiều gia đình đã lựa chọn sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Với dịch vụ này, các bậc cao niên sẽ được tận tụy chăm lo từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày, theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên với sự hỗ trợ của các thiết bị y tế cũng như đội ngũ y bác sĩ lành nghề. Trở thành đơn vị uy tín trong ngành, Dịch vụ điều dưỡng Tâm Đức mang đến cho bạn những dịch vụ tối ưu trong cả việc chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế. Điều dưỡng Tâm Đức mang đến cho bạn những dịch vụ chăm sóc như: chăm sóc bênh nhân, chăm sóc người cao tuổi, bác sĩ gia đình, chăm sóc thai phụ… Đội ngũ nhân viên tại Tâm Đức luôn đặt tiêu chí tận tâm, chu đáo với khách hàng lên hàng đầu để đảm bảo mang lại cho khách hàng dịch vụ chăm sóc thoải mái và hiệu quả. Hãy để Tâm Đức san sẽ giúp bạn một phần lo toan trong cuộc sống hàng ngày với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. CÔNG TY DỊCH VỤ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TÂM ĐỨC 744/4 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP.HCM ĐT : (08) 3836 2679 Mail : dichvuytetamduc@gmail.com Website: www.chamsoctamduc.com.vn Võ Duy

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