Cụ thể, sáng 14/5, bệnh nhân nam (30 tuổi, trú tỉnh Hòa Bình) có chỉ định nội soi phế quản tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Bệnh nhân được gây mê, nội soi và sinh thiết hoàn toàn thuận lợi. Sau 50 phút nội soi, bệnh nhân tỉnh, đáp ứng tốt.

Theo Báo Tuổi Trẻ, ngày 15/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) thông tin vừa phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thành công bệnh nhân ngưng tim (ngừng tuần hoàn) sau khi nội soi phế quản. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp hiếm gặp trong tai biến sau nội soi phế quản.

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện, thầy thuốc nhiều khoa phòng được huy động khẩn cấp để ép tim, đặt nội khí quản, sốc điện phá rung và dùng tối đa thuốc vận mạch.

Thế nhưng, chỉ 5 phút sau đó, khi bệnh nhân tự xoay người nằm nghiêng thì bất ngờ nhịp thở giảm, tay chân lạnh, mạch chậm, huyết áp tụt, tím tái.

Khoảng 20 phút sau, tim bệnh nhân đập trở lại, các chỉ số ổn định hơn. Tuy nhiên, 10 phút sau, anh tiếp tục ngưng tim, quá trình có mạch rồi mất mạch lặp lại đến lần thứ 5, vận mạch điều chỉnh tăng đến liều tối đa. Khoảng 1 tiếng sau, bệnh nhân xuất hiện phù phổi cấp, các chỉ số sinh tồn đều ở giới hạn nguy hiểm nhất.

Bệnh nhân đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ - Ảnh - Báo Tuổi Trẻ

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương nhận định, đây là trường hợp rất hiếm gặp và đặc biệt. Bệnh nhân ngừng tuần hoàn không rõ nguyên nhân trong khi các thủ thuật nội soi trước đó không có bất thường. Nguyên nhân có thể do ngộ độc thuốc tê, sốc phản vệ hoặc tác dụng phụ của thuốc gây mê.

Tình hình cực kỳ nguy cấp, nếu chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trung ương thì không kịp và khó đảm bảo giữ được tính mạng người bệnh trong quá trình vận chuyển. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã hội chẩn và được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai đồng ý cử một ê-kíp gồm các chuyên gia hồi sức, trong đó chủ đạo là hệ thống máy ECMO (tim phổi nhân tạo) lập tức lên đường đến bệnh viện để hỗ trợ.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, nhóm chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, hệ thống máy ECMO được lắp đặt. Hơn 1,5 tiếng sau, điều kỳ diệu xuất hiện, kết quả xét nghiệm sinh hóa, kết quả siêu âm tim, kết quả X-quang phổi đều có diễn biến tích cực. Bác sĩ quyết định tạm dừng ECMO, giám sát chặt chẽ các chỉ số, tiếp tục duy trì lọc máu.

Sau 24 giờ chạy đua với thời gian để cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt và cơ bản đã qua cơn nguy kịch.