Khởi động chiến dịch “Dinh dưỡng trọn vẹn cho cả gia đình” tại Việt Nam

Sức khỏe 07/05/2021 09:23

“Dinh dưỡng trọn vẹn cho cả gia đình” là chiến dịch đã được khởi động trên 6 quốc gia và dự kiến sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong Ngày hội Shopee Super Brand vào tháng 5 này.

Chiến dịch do Abbott - công ty chăm sóc sức khỏe nổi tiếng thế giới phối hợp cùng với Shopee - nền tảng thương mại điện tử tại Đông Nam Á và Đài Loan, cùng triển khai các hoạt động cải thiện toàn diện chế độ dinh dưỡng cho người Việt ở mọi lứa tuổi.

Chiến dịch “Dinh dưỡng trọn vẹn cho cả gia đình” nhằm giúp các gia đình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn thông qua việc duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh mỗi ngày. Trong chương trình này, các gia đình tham gia sẽ được chia sẻ nhiều mẹo hay về dinh dưỡng cũng như các tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu; từ đó, lựa chọn sản phẩm Abbott phù hợp nhất với nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ em và người lớn trong gia đình.

Mọi người ngày càng quan tâm hơn đến chế độ ăn uống. Việc ăn uống giờ đây không chỉ giới hạn ở ngon và đủ mà phải “đảm bảo dinh dưỡng” mới chính là chìa khóa mang lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Thực tế thì ngày càng có nhiều người tìm mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng trên mạng. Điều này thể hiện rõ ràng qua sự tăng trưởng của danh mục Sức khỏe trên nền tảng thương mại điện tử Shopee theo từng năm.

Để bắt kịp xu hướng mua sắm online đang gia tăng, Abbott và Shopee hợp tác cùng hỗ trợ các gia đình lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của từng thành viên.

Các nhãn hiệu của Abbott đồng hành cùng với chiến dịch này bao gồm Similac, Pediasure, Ensure, Glucerna và Grow. Với công nghệ tương tác tiên tiến của Shopee, người tiêu dùng giờ đây sẽ có trải nghiệm hữu ích và vui vẻ trong hành trình cải thiện dinh dưỡng cho bản thân và gia đình.

Ông Douglas Kuo, Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, chia sẻ: “Dinh dưỡng hợp lý chính là nền tảng cốt yếu của một cuộc sống trọn vẹn. Đó là lý do Abbott không ngừng nỗ lực nâng cao sức khỏe cộng đồng trong khu vực thông qua các sản phẩm dinh dưỡng khoa học.

Chúng tôi tin rằng với chế độ dinh dưỡng tốt, mọi người sẽ có cuộc sống trọn vẹn nhất trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Hợp tác cùng Shopee trong chương trình này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hữu ích và các mẹo lựa chọn dinh dưỡng trong thực phẩm, cũng như các thông tin về sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt và mong nhiều gia đình Việt Nam chọn lựa dinh dưỡng phù hợp để khỏe mạnh hơn”.

Ông Ian Ho, Giám đốc phụ trách khu vực tại Shopee cho rằng: “Điều quan trọng nhất chính là giúp người dùng có thể tiếp cận thông tin đáng tin cậy khi mua sắm các sản phẩm về sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi cộng tác với Abbott, một công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới để khởi động chiến dịch này, nhằm giúp mọi người hiểu về tầm quan trọng của dinh dưỡng thông qua nền tảng tương tác cao và sáng tạo của chúng tôi.

Người dùng sẽ có cơ hội khám phá các kiến thức mới và mẹo hay về dinh dưỡng trên cơ sở khoa học, cũng như mua sắm các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao của Abbott tại Ngày hội Shopee Super Brand Day”. 

Khởi động chiến dịch “Dinh dưỡng trọn vẹn cho cả gia đình” tại Việt Nam - Ảnh 1

Bắt đầu từ ngày 9/5/2021, người dùng sẽ truy cập được các thông tin hữu ích trong chiến dịch “Dinh dưỡng trọn vẹn cho cả gia đình”. Tìm hiểu về chương trình “Dinh dưỡng trọn vẹn cho cả gia đình” của Abbott và mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Abbott trên nền tảng Shopee tại https://shopee.vn/m/uu-dai-tu-abbott .

Hà Nội: Phát hiện thêm 1 ca nhiễm COVID-19 tại huyện Đông Anh

Hà Nội: Phát hiện thêm 1 ca nhiễm COVID-19 tại huyện Đông Anh

Khuya ngày 6/5, CDC Hà Nội vừa thông báo ghi nhận thêm 1 trường hợp mới mắc COVID-19 tại huyện Đông Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe sữa cho sức khỏe Abbott

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm