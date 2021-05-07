Khởi động chiến dịch “Dinh dưỡng trọn vẹn cho cả gia đình” tại Việt Nam

Chiến dịch “Dinh dưỡng trọn vẹn cho cả gia đình” nhằm giúp các gia đình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn thông qua việc duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh mỗi ngày. Trong chương trình này, các gia đình tham gia sẽ được chia sẻ nhiều mẹo hay về dinh dưỡng cũng như các tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu; từ đó, lựa chọn sản phẩm Abbott phù hợp nhất với nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ em và người lớn trong gia đình.

Chiến dịch do Abbott - công ty chăm sóc sức khỏe nổi tiếng thế giới phối hợp cùng với Shopee - nền tảng thương mại điện tử tại Đông Nam Á và Đài Loan, cùng triển khai các hoạt động cải thiện toàn diện chế độ dinh dưỡng cho người Việt ở mọi lứa tuổi.

Thực tế thì ngày càng có nhiều người tìm mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng trên mạng. Điều này thể hiện rõ ràng qua sự tăng trưởng của danh mục Sức khỏe trên nền tảng thương mại điện tử Shopee theo từng năm.

Mọi người ngày càng quan tâm hơn đến chế độ ăn uống. Việc ăn uống giờ đây không chỉ giới hạn ở ngon và đủ mà phải “đảm bảo dinh dưỡng” mới chính là chìa khóa mang lại cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Để bắt kịp xu hướng mua sắm online đang gia tăng, Abbott và Shopee hợp tác cùng hỗ trợ các gia đình lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của từng thành viên.

Các nhãn hiệu của Abbott đồng hành cùng với chiến dịch này bao gồm Similac, Pediasure, Ensure, Glucerna và Grow. Với công nghệ tương tác tiên tiến của Shopee, người tiêu dùng giờ đây sẽ có trải nghiệm hữu ích và vui vẻ trong hành trình cải thiện dinh dưỡng cho bản thân và gia đình.

Ông Douglas Kuo, Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, chia sẻ: “Dinh dưỡng hợp lý chính là nền tảng cốt yếu của một cuộc sống trọn vẹn. Đó là lý do Abbott không ngừng nỗ lực nâng cao sức khỏe cộng đồng trong khu vực thông qua các sản phẩm dinh dưỡng khoa học.

Chúng tôi tin rằng với chế độ dinh dưỡng tốt, mọi người sẽ có cuộc sống trọn vẹn nhất trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Hợp tác cùng Shopee trong chương trình này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hữu ích và các mẹo lựa chọn dinh dưỡng trong thực phẩm, cũng như các thông tin về sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt và mong nhiều gia đình Việt Nam chọn lựa dinh dưỡng phù hợp để khỏe mạnh hơn”.

Ông Ian Ho, Giám đốc phụ trách khu vực tại Shopee cho rằng: “Điều quan trọng nhất chính là giúp người dùng có thể tiếp cận thông tin đáng tin cậy khi mua sắm các sản phẩm về sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi cộng tác với Abbott, một công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới để khởi động chiến dịch này, nhằm giúp mọi người hiểu về tầm quan trọng của dinh dưỡng thông qua nền tảng tương tác cao và sáng tạo của chúng tôi.

Người dùng sẽ có cơ hội khám phá các kiến thức mới và mẹo hay về dinh dưỡng trên cơ sở khoa học, cũng như mua sắm các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao của Abbott tại Ngày hội Shopee Super Brand Day”.