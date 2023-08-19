Giun đất khô giá đắt như 'sâm', có công dụng thế nào mà được thương lái Trung Quốc đổ xô mua bằng được?

Giun đất hay còn gọi là con trùn, địa long (rồng đất)... được Đông y dùng làm thuốc điều trị rất nhiều bệnh có hiệu quả.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong những ngày gần đây, thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua giun đất khô với khối lượng lớn. Lý do chính là nhu cầu tại Trung Quốc tăng mạnh, từ 400 tấn giun đất khô năm 2010 lên 675 tấn năm 2020 tương đương 6.750 tấn giun đất tươi (10kg giun tươi sấy được 1kg giun khô). Vài năm trước, mặt hàng này có giá khoảng 9 USD/kg nay có thể lên tới 38-41 USD/kg. Ở Việt Nam, hiện giá rao bán 1 kg giun đất khô từ 700.000 đồng.

Giun đất còn gọi là địa long (rồng đất), sống trong đất ẩm, hầu hết có màu nâu đỏ, một số màu xanh lục. Y học cổ truyền Trung Quốc, Ấn Độ, Ả rập đã sử dụng giun đất để điều trị các tình trạng như sốt cấp tính. Ở Trung Quốc, giun đất được thu hoạch ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến từ mùa xuân đến mùa thu và vào mùa hè ở nhiều vùng khác. Ngay sau khi bắt, giun được bỏ nội tạng và tạp chất, rửa sạch, phơi nắng hoặc để trong nhà nhiệt độ thấp.

Giun đất được làm sạch, sấy khô - Ảnh minh họa: báo Lao Động Dẫn tin từ báo Lao Động, bác sĩ Lê Thân, Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam cho biết, giun đất có tên khoa học Pheretima asiatica Mechaelsen. Theo Đông y, giun đất vị mặn, tính hàn; vào can tỳ phế vị thận, có tác dụng thanh nhiệt, bình can, trấn kinh giật, thông mạch khu phong, trừ thấp lợi thủy. Giun đất dùng cho các trường hợp sốt cao kinh giật, động kinh, bồn chồn kích động, ho suyễn khó thở, bại liệt phong thấp, viêm đường tiết niệu, sốt rét cơn. Liều dùng: 5 - 10g, nấu hầm, sao rang, sắc pha hãm. Trong các tác dụng của giun đất thì tác dụng với bệnh tăng huyết áp được chú ý và quan tâm nhất. Bởi dung dịch cồn của giun đất có tác dụng hạ áp từ từ và ổn định huyết áp lâu dài, giúp dự phòng tai biến mạch máu não. Người tăng huyết áp có thể dùng địa long nấu nước uống hay nghiền thành bột chiêu với nước. Giun đất được xem là dược liệu chữa được nhiều bệnh - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh phổ biến từ giun đất: - Trị hen suyễn dùng địa long 12g sắc uống hoặc dùng bột địa long khô mỗi lần 3-4g, ngày uống 2 lần. - Nếu bị sỏi đường tiết niệu dùng địa long đỏ, củ tỏi, lá khoai lang đỏ lượng vừa đủ giã nát đắp lên rốn kết hợp uống thuốc lợi tiểu. - Chữa thương hàn nóng quá, phát cuồng 6 - 7 ngày chưa hết: cây chuối con 1 khúc (vài gang), chẻ ra bỏ ruột, nhét vào 15 con trùn rồi bó lại, nướng chín, vắt lấy nước cho uống; hoặc dùng giun đất lớn vài chục con, đồng tiện (nước tiểu trẻ con khỏe mạnh) một bát, nấu sôi mà uống - Đất giun đùn phơi khô, khi dùng sao cháy đến khi nào hết khói thì rót vào một chén nước lã, đợi cho lắng trong, gạn lấy nước sạch cho uống để chữa mọi chứng lở, sưng, lỵ, làm ngừng chảy máu, hết nôn mữa.

Đồ chay giả mặn ngập tràn tháng Vu Lan: Cẩn trọng 'rước' thêm bệnh vào thân! Rất nhiều sản phẩm chay không nhãn mác vẫn đang được bày bán trên thị trường và người tiêu dùng thì vẫn vô tư sử dụng... Đặc biệt, trong tháng 7 âm lịch này, nhu cầu dùng đồ ăn chay tăng mạnh càng khiến vấn đề an toàn thực phẩm được quan tâm chú trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giun-at-kho-gia-at-nhu-sam-co-cong-dung-the-nao-ma-uoc-thuong-lai-trung-quoc-o-xo-mua-bang-uoc-610799.html