Giải đáp: Bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng gì?

Bạch hoa xà thiệt thảo là một loại cây thảo dược khá quen thuộc với mỗi người dân, phân bố tại nhiều vùng miền nước ta. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng gì với sức khỏe người dùng, cũng như cách sử dụng loại cây này một cách chi tiết nhất.

Bạch hoa xà thiệt thảo là loại cây thân thảo, thường mọc ở những vùng sườn đồi, bờ ruộng tại nhiều vùng miền của đất nước ta. Cách nhận biết bạch hoa xà thiệt thảo là có phần lá thuôn dài hình mác, có màu xám xanh; hoa của cây có màu trắng mọc

Trước khi đi tìm hiểu về tác dụng của cây thuốc bạch hoa xà thiệt thảo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những thông tin khái quát nhất về loại cây này.

thành đôi hoặc đơn ở nách lá. Phần tràng hoa có 4 lá nhỏ như lưỡi giáo, ống đài hình cầu; quả của cây mọc quanh năm, bên trong quả có chứa nhiều hạt.

Cây bạch hoa xà thiệt thảo thường mọc ở các vùng sườn đồi, bờ ruộng - Ảnh minh họa: Internet

Trong dân gian, bạch hoa xà thiệt thảo còn có nhiều tên gọi khác như: xà châm thảo; long thiệt thảo, nhị diệp lục…

Bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng gì?

Theo đông y, công dụng cây bạch hoa xà thiệt thảo là rất lớn, khi nó hỗ trợ chữa trị rất nhiều bệnh lý khác nhau.

Kháng khuẩn: Thành phần cây bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng ức chế với liên cầu khuẩn và tụ cầu vàng. Ở nồng độ cao loại cây này còn có thể ức chế được trực khuẩn thương hàn, trực khuẩn mủ xanh.

Tăng cường miễn dịch: Một công dụng khác của bạch hoa xà thiệt thảo là tăng cường khả năng miễn dịch cho người dùng, giúp phòng chống lại các bệnh tật, nâng cao sức đề kháng.

Điều trị các bệnh lý về gan: Bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan, viêm gan, vàng da rất hiệu quả bằng việc kết hợp với các thảo dược đông y khác.

Bạch hoa xà thiệt thảo điều trị các bệnh lý về gan - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư: Trong thành phần bạch hoa xà thiệt thảo có chứa nồng độ cao in vitro có tác dụng ức chế bạch cầu hạt tăng cấp, là nguyên nhân phát triển của các khối u trong cơ thể.

Bên cạnh đó công dụng của bạch hoa xà thiệt thảo là giúp ức chế phân chia, sản sinh của hạch tế bào ung thư. Trong đó loại cây này đặc biệt hữu hiệu với 2 loại ung thư là: ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Ngoài những công dụng trên thì bạch hoa xà thiệt thảo còn có hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác như: viêm ruột thừa, kiết lỵ, ung nhọt, rắn cắn, ho….

Cách sử dụng bạch hoa xà thiệt thảo

Trong phần nội dung trên, bạn đọc đã được giải đáp cây bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng gì đối với sức khỏe. Trong phần nội dung này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách sử dụng loại cây thảo dược này.

Do bạch hoa xà thiệt thảo có rất nhiều công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý khác nhau, do đó cách dùng bạch hoa xà thiệt thảo cũng có sự khác nhau theo từng bài thuốc.

Lựa chọn nguyên liệu

Để mang lại hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất thì việc lựa chọn nguyên liệu bạch hoa xà thiệt thảo là rất quan trọng.

Bạch hoa xà thiệt thảo phơi khô - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên hái lá bạch hoa xà thiệt thảo vào thời điểm mùa hè bởi thời đây hàm lượng hoạt chất chữa bệnh của nó ở mức cao nhất. Ngoài ra thời điểm mùa hè còn giúp bạn dễ dàng phơi khô loại cây dược liệu này, tránh bị nấm mốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Cách sử dụng

Bài thuốc trị ung nhọt

Bạn giã nát lá bạch hoa xà thiệt thảo đắp lên phần bị ung nhọt hoặc bạn có thể lấy bạch hoa xà thiệt thảo đã phơi khô sắc lấy nước uống hàng ngày để giảm tiêu sưng u nhọt.

Sắc lấy nước bạch hoa xà thiệt thảo để điều trị ung nhọt - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc điều trị bệnh lý về gan

Nếu bị các bệnh lý về gan thì hãy lấy bạch hoa xà thiệt thảo, hạ khô thảo, cam thảo đem sắc lấy nước uống hàng ngày.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng loại nước uống từ bạch hoa xà thiệt thảo để tăng cường chức năng gan, hỗ trợ đào thải độc tố qua gan.

Bài thuốc điều trị viêm ruột thừa

Bạn chỉ cần sắc bệnh hoa xà thiệt thảo lấy nước uống hàng ngày. Với những trường hợp bị viêm ruột thừa nặng thì nên uống liên tục trong khoảng 2 tháng, với những trường hợp bệnh lý nhẹ thì nên uống trong thời gian 1 tháng.

Bài thuốc điều trị ung thư

Ung thư dạ dày: Lấy các nguyên liệu bạch hoa xà thiệt thảo, bạch mao căn, hạt môn, đường đỏ đem sắc lấy nước uống thay cho nước lọc hàng ngày.

Ung thư cổ tử cung: Đem các nguyên liệu bạch hoa xà thiệt thảo, đương quy, hải tảo, bán chi liên, tục đoạn, bạch thược, sài hồ đem sắc lấy nước uống hàng ngày.

Ung thư gan: Đem các nguyên liệu bạch hoa xà thiệt thảo, bán chi liên, xạ đen sắc lấy nước uống hàng ngày.

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Bài thuốc bạch hoa xà thiệt thảo hỗ trợ điều trị ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc bạch hoa xà thiệt thảo có tác dụng gì với sức khỏe. Hy vọng qua những thông tin từ bài viết bạn đọc đã hiểu rõ về công dụng của loại thảo dược này, và biết cách sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh phù hợp nhất.