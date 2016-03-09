Trong khi phần lớn mọi người nghĩ việc triệt lông là vô hại, thực sự nó có thể dẫn đến nhiều chứng viêm nhiễm cực kỳ nguy hiểm và tăng nguy cơ bị bệnh lây qua đường tình dục .

Vì chứng viêm này phát triển và lây lan rất nhanh, nó có thể khiến nạn nhân nhập viện và nếu không được phát hiện kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong.

Một trong những nguy hiểm lớn nhất là viêm tế bào – sự viêm nhiễm da có thể gây chết người – xảy ra nơi vùng da bị tổn thương.

Và đó không phải là con đường duy nhất khiến bạn gặp nguy hiểm vì muốn triệt lông – bạn cũng có thể bị STD (bệnh lây qua đường tình dục).

Một nghiên cứu vừa được Tạp chí Y khoa Anh công bố đã phát hiện mối liên hệ giữa việc wax lông vùng kín và bệnh u mềm lây (STI Molluscum Contagiosum).

Bên cạnh đó, việc triệt lông cũng có thể khiến phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh lậu, vì virus có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hoặc vùng da bị tổn thương, cũng như mụn cơm âm đạo.

Việc nhổ lông cũng có thể làm rách các lớp tế bào da, khiến bạn dễ bị mắc những chứng bệnh da liễu dễ lây khác như bệnh ecpet mảng tròn và lở chốc.

Nếu bạn vẫn chưa thấy sợ, có một số hậu quả khác mà bạn sẽ không muốn nhìn thấy như lông mọc ngược, vết thương sưng tấy và nhọt mủ.

Tại sao việc wax lông lại gây ra những vấn đề sức khỏe gây sốc này?

Bà Brigette Bard, CEO của BioSure UK kiêm đồng sáng lập Last Taboo cho hay, lông mu đóng vai trò ngăn cản vi khuẩn.

“Khi bạn triệt lông mu, nó sẽ để lại những vết thương hở cực nhỏ trên màng da, nghĩa là vi khuẩn có thể xâm nhập. Việc cạo và wax lông có thể gây tổn thương cho màng da, mà bản thân các nang lông thường bị kích thích và có thể sưng tấy, đặc biệt nếu bạn triệt lông thường xuyên. Do độ ấm và nhiệt độ tại đó, nó là môi trường hoàn hảo để vi khuẩn sinh sôi”.

Ngoài ra, có nhiều ích lợi nếu bạn giữ nguyên ‘khu vườn thần bí’.

“Có rất ít lợi ích khi tẩy lông vùng kín – dĩ nhiên chẳng có lợi gì cho sức khỏe cả. Một số người cho rằng nó tăng cảm giác tình dục, nhưng điều này có thể chỉ là phản ứng học được từ phim khiêu dâm mà thôi”, bà giải thích.