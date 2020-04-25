Điểm danh các tác dụng của rượu nho với sức khỏe con người

Quả nho chứa rất nhiều nước và đường (fructozo và glucozo) cùng các dưỡng chất như phlobaphene, quercetine, gallic acid, acid silic, anin, glucozit, acid salicilic, acid photphoric, acid oxalic, pectin, chất tannic, canxi, magiê, mangan, sắt, vitamin B1, B2, B6, B12, A, C, P, PP, K, enzym, acid folic, tanin, lexithin, kali, sắt… Đây là những thành phần dưỡng chất góp phần tạo nên các tác dụng của rượu nho như:

Rượu nho là thức uống khai vị được dùng nhiều trong các bữa tiệc cưới xin, họp mặt, chiêu đãi hay những nghi thức tôn giáo ở các nước Châu Âu. Loại rượu này có nhiều màu như: đen, lam, vàng, lục, đỏ tía hoặc trắng… phụ thuộc vào màu của loại nho dùng để ngâm.

Hơn nữa, hợp chất phenon và Oligoe Lement trong rượu nho còn giúp phòng chống một số bệnh tật mang tính thoái hóa như đục tinh thể, bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch… Theo các chuyên gia dinh dưỡng , từ độ tuổi trung niên trở đi nếu uống 1 – 2 ly rượu nho đỏ trong mỗi bữa ăn, sẽ rất có ích cho tim mạch và kích thích ăn uống, phòng chống lão hóa và giúp kéo dài tuổi thọ.

Uống rượu nho tốt cho cả nam và nữ, nhờ vào quá trình lên men, rượu nho cung cấp nhiều acid amin, khoáng chất và vitamin cho cơ thể. Với đàn ông, rượu nho giúp hoạt huyết xua tan đi mệt mỏi, kích thích hệ thần kinh miễn dịch, giảm nhẹ lão hóa ở hệ sinh dục. Đặc biệt, với phụ nữ, uống rượu nho với một lượng vừa đủ có thể làm mất đi các gốc acid tự do gây hại, giúp cơ thể mềm mại và có sức sống.

Tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột

Uống rượu nho là cách thư giãn hiệu quả để phát triển và duy trì một sự cân bằng đường ruột khỏe mạnh. Bởi nó chứa một số lượng lớn các vi khuẩn có lợi, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn, thúc đẩy nâng cao hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

Hơn nữa, rượu nho có lợi cho việc bài tiết các dịch mật và tuyến insulin, hỗ trợ giúp tiêu hóa, phòng chống táo bón, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đồng hóa các protein, điều chỉnh chức năng kết tràng, có tác dụng điều trị viêm kết tràng.

Chống bệnh tim mạch và đột quỵ

Thành phần polyphenol của rượu nho nguyên chất có thể làm ức chế quá trình tổng hợp một loại protein liên quan tới bệnh tim mạch là endothylin. Endothylin gây co mạch máu, làm giảm lượng oxy tới tim và gây ra bệnh mạch vành. Do đó, người Pháp thường xuyên uống rượu nho đỏ nên tỷ lệ mắc bệnh tim cũng rất thấp, dù chế độ ăn uống của họ giàu chất béo lão hóa.

Uống rượu nho chống đột quỵ

Giảm béo hiệu quả cho phái đẹp

Một trong những tác dụng vô cùng hiệu quả của rượu nho chính là giảm béo. Những axit hữu cơ có trong rượu nho như là Tartaric, malic, citric hỗ trợ rất tốt cho việc tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. Những chất này khi kết hợp với các axit và enzym trong dạ dày sẽ tạo thành tổ hợp thúc đẩy việc tiêu hóa thức ăn và đốt cháy mỡ thừa ở các vùng dễ tích tụ mỡ như bụng, bắp tay, bắp chân...

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc uống mỗi ngày một ly rượu vang nho sẽ làm giảm hấp thu chất béo và đường trong thức ăn. Do các Alcohol và acid trong rượu giúp tăng cường hệ tiêu hóa, đốt cháy chất béo trong các tế bào, tiêu độc cho gan, thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng để thanh lọc mỡ dư thừa, vóc dáng thon gọn và săn chắc hơn.

Chính vì vậy, để giảm cân hiệu quả bạn nên uống 1 ly rượu nho trong mỗi bữa, vừa đảm bảo cung cấp đủ calo cho cơ thể, vừa hạn chế được lượng mỡ thừa, giữ được hiệu quả giảm cân dài lâu.

Nếu không có nhu cầu giảm cân, bạn có thể uống một chút rượu nho để tăng cường sức khỏe và đề kháng của cơ thể, đẩy mạnh quá trình lọc máu của thận, và tăng cường nhịp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể như tim, phổi, bài tiết...

Phòng ngừa ung thư

Uống rượu có tác dụng phòng chống ung thư

Các công trình nghiên cứu gần đây đã nhận ra rằng chất tannins và resveratol trong rượu nho đỏ có tác dụng phòng ngừa ung thư phổi và ung thư tiền liệt tuyến. Chất tannins hoạt động như một tác nhân chống oxy hóa, tiêu diệt các hạt cơ bản có hại cho tế bào, bảo vệ tim mạch chống xơ vữa mạch máu, giảm huyết áp, ổn định đường huyết. Còn chất resveratol làm giảm hấp thu mỡ từ thức ăn qua ruột, giảm các Cholesterol xấu ( LDL – Cholesterol), có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các khối u cũng như kìm hãm các enzyme gây ra quá trình lão hóa, làm gia tăng sự ổn định của cấu trúc ADN để kéo dài tuổi thọ của con người lên đến 70%.

Chống điếc hiệu quả

Chống điếc cũng là một trong những tác dụng của rượu nho. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã nhận thấy chất resveratrol trong nho đỏ và rượu vang đỏ, có tác dụng chống sự suy giảm thính lực và nhận thức.

Để chứng minh được điều này, ông Michael D. Seidman thuộc Khoa Phẫu thuật tai họng, đầu và cổ tại Bệnh viện Henry Ford ở Detroit (Mỹ) đã tiến hành thí nghiệm trên các con chuột. Theo đó, những con chuột khỏe mạnh khi được cho dùng resveratrol trước khi tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài thì ít bị tác động gây mất thính lực do tiếng ồn.

Cải thiện đời sống tình dục

Uống rượu nho đỏ có tác dụng tăng cường ham muốn tình dục ở cả nam và nữ giới. Những người đàn ông uống 2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày có nồng độ testosterone cao hơn so với những người không uống. Bên cạnh đó, uống rượu nho cũng khiến bạn có cảm giác nhanh đói hơn, cồn cào và nóng bừng, điều chỉnh các chức năng cơ bản của con người như nhiệt độ cơ thể, nồng độ hormone, để kích thích ham muốn “chuyện ấy”. Cụ thể, với phụ nữ uống một lượng rượu vang nho đỏ vừa phải có thể làm tăng lưu lượng máu đến “vùng nhạy cảm” và có thể cải thiện khả năng bôi trơn. Ở đàn ông, chất polyphenol trong rượu vang nho đỏ có thể làm giảm 14% các trường hợp rối loạn cương dương, tăng ham muốn tình dục ở nam giới.

Tuy nhiên, lượng rượu tiêu thụ không tỉ lệ thuận với khả năng tình dục. Do đó, để gia tăng sự mặn nồng chốn phòng the bạn phải uống có chừng mực thì mới phát huy được tác dụng của rượu nho.

Tùy thuộc vào sở thích về nồng độ và mùi vị mà bạn chọn rượu nho phù hợp để uống. Hiện nay, rượu nho dù có nhiều loại nhưng phổ biến nhất vẫn là: Rượu vang nho, rượu cognac và rượu champagne.

Uống vang nho đỏ tốt cho đời sống tình dục

Trong đó, rượu vang nho được chia làm 2 loại nhỏ:rượu vang đỏ và rượu vang trắng.Vang trắng được làm từ nước ép của nho. Còn rượu vang đỏ lại được chế biến từ cả vỏ và xác nho. Nồng độ rượu khá nhẹ từ 5% đến 15%.

Rượu cognac là loại rượu được chưng cất từ rượu vang nho, sau đó được ủ trong những thùng gỗ sồi, nồng độ rất cao có thể lên đến 40% và được xuất khẩu khắp thế giới. Còn rượu Champagne lại là một loại rượu vang có bọt đặc trưng, nồng độ từ 10 – 12%, được chiết xuất 2 lần. Lần đầu ủ trong các thùng gỗ, lần 2 chiết vào trong chai thủy tinh, sau đó thêm đường để nó tiếp tục lên men, thường được ủ từ 3 – 6 năm mới được bán ra thị trường. Rượu được ngâm càng lâu thì vị càng ngon.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được rượu nho gồm có những loại nào cũng như nho ngâm rượu có tác dụng gì đối với sức khỏe. Để từ đây biết uống rượu một cách khoa học với liều lượng vừa đủ, tận dụng được hết lợi ích mang chúng mang lại.