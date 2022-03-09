Thèm ăn - Đây là điều mà cơ thể bạn muốn nói với bạn

Tuy nhiên nạp đường vào cơ thể chắc chắn không phải giải pháp hiệu quả cho bạn, bạn nên chuyển sang dùng các loại trái cây đốt cháy chậm kết hợp với các nguồn chất béo và protein để làm dịu cảm giác thèm ăn.

Mặc dù thèm đường có thể là cách cơ thể truyền đạt tín hiệu chất dinh dưỡng đang bị thiếu đến cho bạn, nhưng có một số loại thực phẩm có thể giúp hạn chế cảm giác thèm ăn đồ ngọt. Vì vậy, một trong những loại trái cây mà bạn đặt cược tốt nhất trong việc dập tắt mong muốn một thứ gì đó quá ngào trong chế dộ ăn của bạn là gì?

Bơ!

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Bơ là một ví dụ về một loại trái cây có chất xơ và chất béo lành mạnh tự nhiên giúp hạn chế cảm giác thèm ăn đường. Bơ không chỉ là nguồn cung cấp protein dồi dào mà còn cung cấp chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa lành mạnh, đóng vai trò rất lớn trong việc cung cấp năng lượng và thỏa mãn cho cơ thể.

Một yếu tố khác gây ra cảm giác thèm ăn đường có thể là sự mất cân bằng lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu từ Đại học King's College London, lượng đường trong máu giảm vài giờ sau khi ăn có thể dẫn đến cảm giác đói hơn và thậm chí có thể dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo để bù đắp. Giữ lượng đường trong máu ổn định là chìa khóa để loại bỏ cảm giác thèm ăn và ăn quá nhiều.

Theo một nghiên cứu của Nutrients, quả bơ có tác dụng "hạn chế insulin và lượng đường trong máu tăng đột biến". Thêm vào đó, hàm lượng chất xơ cao trong quả bơ có thể giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và "làm tăng lượng đường trong máu từ từ và tăng thấp hơn".Có nghĩa là bạn sẽ không cảm thấy cồn cào ngay sau khi thưởng thức một đĩa bánh mì nướng bơ.

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Một cách tuyệt vời để kết hợp thêm quả bơ vào chế độ ăn uống của bạn có thể là phết quả bơ lên ​​bánh mì nướng nhiều hạt hoặc cuộn lại trong bọc bánh tortilla. Chuyên gia dinh dưỡng cũng gợi ý kết hợp carbs phức hợp với chất béo lành mạnh tự nhiên này.

Thêm bơ vào món salad, món ăn với trứng, đánh tan trên bánh mì nướng ngũ cốc, hoặc thậm chí là món tráng miệng sẽ mang lại cho bạn cảm giác hài lòng và cảm thấy no để giúp bạn no lâu mà không cần phải tìm kiếm các loại thực phẩm nhiều đường.

Theo Eat this Not tha