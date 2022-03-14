Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn!

Sức khỏe 14/03/2022 14:20

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra đau đầu bên trái. Hiểu được các nguyên nhân có thể xảy ra và phương pháp điều trị có thể giúp bạn kiểm soát cơn đau và biết khi nào cần tìm đến sự chăm sóc chuyên nghiệp từ y tế.

 

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khoảng 50% người lớn trên toàn thế giới bị rối loạn đau đầu. Một số cơn đau đầu nhẹ có thể giải quyết bằng cách điều trị tại nhà, nhưng một số cơn đau đầu nặng hơn và cần được chăm sóc y tế.

Nếu đau đầu xuất hiện kèm theo mờ mắt, buồn nôn hoặc bất kỳ triệu chứng nào khác gây lo ngại, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Nếu một người bị đau đầu đột ngột, dữ dội và yếu một bên cơ thể hoặc lú lẫn, họ cần được cấp cứu.

Một số loại đau đầu có thể gây đau bên trái, bao gồm chứng đau nửa đầu và đau đầu từng cơn. 

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nói chung, các bác sĩ phân loại đau đầu là "nguyên phát" hoặc "thứ phát". Đối với một người bị đau đầu nguyên phát, cơn đau là triệu chứng chính. Đau đầu thứ phát là kết quả của một vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn như:

  • một khối u não
  • đột quỵ
  • nhiễm trùng

Đau đầu có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào, kể cả bên trái.

Đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu có thể gây ra đau đầu từ trung bình đến dữ dội ở bên trái. 

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đau nửa đầu có thể đau nhói và nặng hơn ở một bên. Cơn đau có thể bắt đầu xung quanh mắt hoặc thái dương, sau đó lan ra khắp đầu.

Một số triệu chứng khác của chứng đau nửa đầu bao gồm:

  • thay đổi tầm nhìn
  • buồn nôn và ói mửa
  • chóng mặt
  • cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng, xúc giác hoặc khứu giác
  • tê hoặc cảm giác ngứa ran ở mặt hoặc tứ chi

Một loại chứng đau nửa đầu hiếm gặp, được gọi là chứng đau nửa đầu liệt nửa người, cũng có thể gây yếu các chi và mặt ở một bên của cơ thể.

Một cơn đau nửa đầu thường kéo dài 4–72 giờ. Nếu bị đau nửa đầu như vậy, bạn có thể cần phải nằm trong phòng tối và nghỉ ngơi cho đến khi các triệu chứng qua đi.

Các chuyên gia không hiểu nguyên nhân chính xác, nhưng các yếu tố di truyền và môi trường kích hoạt dường như đóng một vai trò nào đó trong việc kích hoạt cơn đâu dữ dội này.

Các yếu tố kích hoạt phổ biến bao gồm:

  • căng thẳng, một yếu tố chiếm 80% trong số các trường hợp
  • thay đổi nội tiết tố, hiện diện trong 65% trường hợp
  • một số loại thực phẩm, chẳng hạn như rượu, pho mát và sô cô la
  • ngủ quá nhiều hoặc quá ít
  • đèn sáng hoặc đèn nhấp nháy
  • mùi, chẳng hạn như nước hoa 

Đau đầu từng cơn

Đau đầu từng cơn có thể gây đau dữ dội ở một bên đầu, thường quanh mắt. Cơn đau có thể rất nghiêm trọng và có thể cảm thấy sắc, rát hoặc xuyên qua.

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Khi chúng xảy ra, các cơn đau đầu có xu hướng phát sinh thành nhiều đợt trong 4-12 tuần, sau đó dừng lại, có thể trong vài năm. Chúng thường ảnh hưởng đến cùng một bên mỗi lần.

Các triệu chứng chung bao gồm:

  • đau sau một bên mắt, một bên thái dương hoặc một bên trán
  • cơn đau bắt đầu vào ban đêm, thường 1-2 giờ sau khi đi ngủ
  • cơn đau lên đến đỉnh điểm sau 5–10 phút
  • cơn đau dữ dội kéo dài 30-60 phút
  • cơn đau ít dữ dội hơn có thể tiếp tục đến 3 giờ

Các triệu chứng liên quan có thể bao gồm :

  • nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi
  • sụp mí mắt
  • chảy nước và đỏ một bên mắt
  • mặt đỏ bừng hoặc đổ mồ hôi

Nguyên nhân chính xác là không rõ, nhưng các chuyên gia tin rằng nó liên quan đến một phần não được gọi là vùng dưới đồi và các dây thần kinh và mạch máu ảnh hưởng đến mắt và mặt.

Đau đầu từng cơn thường xảy ra vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Chúng cũng có thể phổ biến hơn vào mùa xuân hoặc mùa thu, mọi người có thể nhầm chúng với chứng đau đầu do dị ứng. Chúng thường ảnh hưởng đến những người từ 20–50 tuổi và 80% trong số họ là nam giới.

Đau đầu do dị ứng

Loại đau đầu này có thể do chấn thương ở cổ, chẳng hạn như bị đòn roi, hoặc viêm khớp hoặc những thay đổi khác ở đốt sống ở trên cùng của cột sống.

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nó có thể gây ra:

  • đau vừa đến nặng bắt đầu ở cổ và lan sang mắt và mặt ở một bên
  • cứng cổ và giảm phạm vi chuyển động
  • đau quanh mắt, cổ, vai và cánh tay
  • buồn nôn
  • mờ mắt
  • nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh

Tiêm steroid và thuốc chống viêm không steroid, chẳng hạn như ibuprofen (Advil), có thể giúp kiểm soát cơn đau. Với việc điều trị, chứng đau đầu do nhiễm trùng cổ tử cung sẽ được giải quyết trong vòng 3 tháng mặc dù chúng có thể tái diễn.

Cơn đau và các triệu chứng khác có thể theo chu kỳ và bùng phát theo chu kỳ, mặc dù tần suất khác nhau ở mỗi người.

Viêm mạch máu

Một cuộc tấn công tự miễn dịch trong đó cơ thể phản ứng như thể các mạch máu của nó là các chất độc hại có thể dẫn đến viêm mạch, một loại viêm mạch máu.

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Một loại viêm mạch thường gặp là viêm động mạch tế bào khổng lồ, còn được gọi là viêm động mạch thái dương. Điều này ảnh hưởng đến các mạch máu trong đầu. Nó thường xảy ra ở những người trên 50 tuổi.

Viêm mạch máu có thể gây ra một cơn đau đầu tương tự như "đau đầu do sấm sét". Cơn đau dữ dội, và thường không có nguyên nhân rõ ràng. Với đau đầu sấm sét, cơn đau dữ dội nhất trong vòng 1 phút và kéo dài ít nhất 5 phút. Với chứng đau đầu tương tự do viêm mạch, cơn đau có thể lâu hơn một chút để phát triển.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm:

  • mất thị lực đột ngột
  • đau ở một bên đầu hoặc sau mắt
  • đau khi nhai

Bất kỳ ai gặp các triệu chứng này nên nhận được lời khuyên y tế. Không điều trị viêm mạch máu có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Phình động mạch não

Phình mạch não là một điểm yếu của mạch máu trong não. Nó thường không gây ra các triệu chứng trừ khi nó bị vỡ. Trong trường hợp này, có thể dẫn đến xuất huyết đe dọa tính mạng.

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Một người có thể bị đau đầu như sấm sét đánh vào, liên quan đến cơn đau dữ dội, đột ngột. Họ có thể cảm thấy như thể bị va đập mạnh vào đầu, và họ cũng có thể bị yếu một bên cơ thể.

Các triệu chứng khác có thể xảy ra bao gồm:

  • thay đổi tầm nhìn
  • đau hoặc cứng ở cổ
  • buồn nôn và ói mửa
  • nhạy cảm với ánh sáng
  • sự hoang mang
  • mất ý thức
  • co giật

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ

Nếu bạn bị đau đầu dữ dội hoặc dai dẳng hoặc nếu cơn đau xảy ra với bất kỳ triệu chứng nào khác, bạn nên nhận tư vấn y tế.

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Các triệu chứng khác bao gồm:

  • mờ mắt
  • sốt
  • đổ mồ hôi
  • buồn nôn và ói mửa
  • điểm yếu ở một bên của cơ thể

Cũng cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu:

  • Nhức đầu xuất hiện lần đầu sau 50 tuổi .
  • Có một sự thay đổi đáng kể trong việc đau đầu.
  • Đau đầu ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
  • Có những thay đổi đối với chức năng tâm thần hoặc tính cách của bạn.
  • Đau đầu xảy ra sau một cú đánh vào đầu.
  • Nhức đầu khiến cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn.

Bất kỳ ai bị đau đầu dữ dội, đột ngột nên được chăm sóc cấp cứu, vì đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ hoặc chứng phình động mạch.

Điều trị và phòng ngừa đau đầu

Nhiều người có thể điều trị chứng đau đầu bằng thuốc không kê đơn và nghỉ ngơi.

Đau đầu bên trái là những 'hồi chuông báo động' mà sức khỏe muốn truyền tải thông điệp này đến bạn! - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Khi có thể, các biện pháp sau có thể giúp ngăn ngừa một số loại đau đầu:

  • tránh hoặc quản lý căng thẳng
  • có một thói quen ngủ đều đặn
  • tránh các yếu tố kích hoạt đã biết

Bác sĩ có thể kê đơn thuốc giảm đau mạnh hơn cho những cơn đau dữ dội.

Đau đầu bên trái có thể do chứng đau nửa đầu, viêm mạch, đau đầu từng cơn hoặc các dạng khác. Thông thường, một người có thể điều trị đau đầu tại nhà bằng các biện pháp không kê đơn và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu cơn đau đầu nghiêm trọng, dai dẳng hoặc liên quan đến vấn đề khác, hãy liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Bất kỳ ai bị đau đầu đột ngột, dữ dội và yếu một bên cơ thể hoặc lú lẫn đều cần được cấp cứu. 

Theo Medical News Today

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