Cholesterol cao: 4 dấu hiệu cảnh báo mỡ tích tụ trong thành động mạch cần khám sớm

Sức khỏe 04/02/2023 12:23

Cholesterol xấu tăng cao sẽ dẫn đến hàng loạt bệnh nghiêm trọng khác, phát hiện sớm những dấu hiệu của nó có thể ngăn ngừa bệnh tăng cao.

Trái với niềm tin phổ biến, cholesterol không phải là một chất xấu hay có hại. Trên thực tế, cơ thể bạn cần cholesterol để xây dựng các tế bào khỏe mạnh. Nhưng nếu cơ thể bạn có hàm lượng cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) cao, còn được gọi là cholesterol 'xấu', thì nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Cholesterol cao: 4 dấu hiệu cảnh báo mỡ tích tụ trong thành động mạch cần khám sớm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chất béo tích tụ có thể tích tụ trong và trên thành động mạch, do đó có thể làm tắc động mạch, khiến máu khó lưu thông. Đôi khi, những chất lắng đọng này có thể đột ngột vỡ ra và hình thành cục máu đông, làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Coi chừng bệnh động mạch ngoại vi (PAD)

Cholesterol cao: 4 dấu hiệu cảnh báo mỡ tích tụ trong thành động mạch cần khám sớm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh động mạch ngoại vi là tình trạng động mạch bị hẹp do tích tụ mảng bám. Điều này có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu đến phần dưới của cơ thể bao gồm cả chân và bàn chân. Người bị PAD không nhận đủ máu ở chân hoặc tay (thường là chân), gây đau chân khi đi bộ. Điều này còn được gọi là 'claudation'.

Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như thiếu máu cục bộ nghiêm trọng ở chi và thiếu máu cục bộ cấp tính ở chi, đây là một dạng tiến triển của bệnh động mạch ngoại biên (PAD) ảnh hưởng đến lưu lượng máu ở các chi.

Tê và sưng tay và chân

Như đã thảo luận, PAD hạn chế lưu lượng máu đến chân. Đây là lý do tại sao người ta có thể trải nghiệm những thay đổi về màu sắc của chân và bàn chân. Nếu không được điều trị, chân của bạn có thể bắt đầu chuyển sang màu nhợt nhạt hoặc xanh và bạn có thể bị đau nhức ở chân, đặc biệt là khi đi bộ. Cơn đau này có thể giảm bớt sau vài phút nghỉ ngơi.

Theo Mayo Clinic, lạnh, tê và yếu ở cẳng chân hoặc bàn chân, đặc biệt là khi so sánh với bên còn lại, cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo lượng cholesterol cao.

Các vấn đề về da

Cholesterol cao: 4 dấu hiệu cảnh báo mỡ tích tụ trong thành động mạch cần khám sớm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quá nhiều cholesterol trong máu cũng có thể gây ra các chất béo tích tụ trong da. Điều này có thể gây ra các tổn thương giống như phát ban có thể được đặc trưng bởi các vết sưng màu cam hoặc hơi vàng chứa đầy chất béo.

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, những vấn đề về da và khối u này có thể xuất hiện ở nhiều khu vực, bao gồm khóe mắt, nếp nhăn trên lòng bàn tay hoặc mặt sau của cẳng chân.

Cholesterol cao ảnh hưởng đến móng tay như thế nào

Cholesterol cao: 4 dấu hiệu cảnh báo mỡ tích tụ trong thành động mạch cần khám sớm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mảng bám dư thừa có thể thu hẹp động mạch, hạn chế lưu lượng máu đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm cả móng tay. Kết quả là móng tay của bạn có thể xuất hiện các đường sẫm màu, đôi khi được gọi là vết xuất huyết do mảnh vụn. Trang Medline Plus gọi nó là những đường mảnh, màu đỏ đến nâu đỏ dưới móng tay của bạn.

Vết sưng vàng quanh mắt

Xanthelasma, hoặc xanthelasma palpebrarum (XP) là một khối u màu vàng lành tính xuất hiện trên hoặc cạnh các góc của mí mắt, cạnh mũi. Theo Phòng khám Cleveland, các chất lắng đọng cholesterol tích tụ dưới da của bạn để tạo thành một xanthelasma.

Tuy nhiên, theo cơ quan y tế, các tình trạng khác bao gồm tiểu đường, tăng lipid máu (cholesterol cao) và các vấn đề về tuyến giáp cũng có thể gây ra xanthelasmas.

Theo Times of India

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