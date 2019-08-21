Chỉ bằng những hành động này, phụ nữ dễ dàng trở thành “hậu phương vững chắc” khiến chồng “một dạ thương yêu”

Đôi khi tâm trạng của người đàn ông sẽ chẳng thể vì một nụ cười mà có thể tốt hơn. Thế nhưng thay vì khiến không khí trở nên nặng nề, hãy tạo cho chồng mình cảm giác được cảm thông, sự thoải mái bằng một nụ cười tươi tắn mỗi khi trở về nhà. Sẽ thật tuyệt vời khi người phụ nữ tạo cho đàn ông cảm giác: chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy thì mọi mỏi mệt của mình đều có thể được xoa dịu.

Nếu như phụ nữ cần được yêu chiều thì điều đàn ông muốn lại chính là sự thấu hiểu. Sẽ ra sao nếu bạn chỉ mãi nói về mình. Khi anh ấy mệt mỏi, hãy để anh ấy có thời gian. Khi anh ấy muốn chia sẻ, hãy lắng nghe. Dù là tâm sự vu vơ hay một cuộc tranh luận, cãi vã, đừng để cái tôi của mình lấn áp. Tình yêu của người đàn ông muốn đôi khi đơn giản chỉ là cách bạn hiểu anh ấy muốn gì, cần gì?

Biết cách thỏa hiệp và bao dung anh ấy nhiều hơn

Những cãi vã, mâu thuẫn trong hôn nhân là điều chẳng thể tránh khỏi. Những lúc như vậy đừng vội rạch ròi chuyện đúng, chuyện sai. Nếu chồng nóng giận, bạn nên là người xoa dịu. Nếu chồng im lặng, bạn hãy tìm cách trải lòng. Sẽ thật bế tắc nếu cả hai cùng bùng nổ hoặc cùng chiến tranh lạnh.

Trở thành “bác sĩ gia đình” của anh ấy

Có bao nhiêu % người đàn ông chủ động quan tâm tới sức khỏe của bản thân? Câu trả lời chắc chắn là không nhiều, thậm chí là rất ít. Những căng thẳng, áp lực từ công việc; lối sống chưa được lành mạnh với những bữa bia rượu triền miên, ăn uống vô độ, đi sớm về khuya do yêu cầu công việc….khiến chồng bạn gặp các vấn đề về sức khỏe là chuyện dễ hiểu. Đặc biệt là các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, phổ biến như viêm (loét) đại tràng.

Thay vì chờ tới ngày phải tới bệnh viện, bạn hoàn toàn có thể trở thành một “bác sĩ gia đình” cho chồng mình ngay tại nhà. Hãy bắt đầu bằng hành động đơn giản là nấu một bữa cơm tươm tất, thơm nóng và đầy dinh dưỡng để chờ anh ấy về ăn. Hay đơn giản hơn là chuẩn bị sẵn trong cặp anh ấy một sản phẩm thay bạn chăm sóc sức khỏe hằng ngày: Bào tử lợi khuẩn LiveSpo Colon.

Với thành phần hơn 3 tỷ lợi khuẩn sống Bacillus clausii, Bacillus subtilis và tá dược nước cất vừa đủ 5ml, LiveSpo Colon là sản phẩm ứng dụng thành công công nghệ “Bào tử lợi khuẩn Dr. ANH”. Sản phẩm có tác dụng giảm nhanh các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa của viêm đại tràng; cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Hãy để LiveSpo Colon đồng hành cùng bạn trên hành trình bảo vệ sức khỏe cho người chồng thương yêu.