Chỉ bằng những hành động này, phụ nữ dễ dàng trở thành “hậu phương vững chắc” khiến chồng “một dạ thương yêu”

Sức khỏe 21/08/2019 09:55

Đằng sau người đàn ông thành công luôn là một người phụ nữ thông minh, khéo léo. Nếu bạn đang ngày đêm trăn trở làm thế nào để trở thành một “hậu phương vững chắc” cho nửa kia của mình thì dưới đây là những gợi ý hoàn hảo không thể bỏ qua.

Thay vì nhăn nhó, hãy mỉm cười với anh ấy

Đôi khi tâm trạng của người đàn ông sẽ chẳng thể vì một nụ cười mà có thể tốt hơn. Thế nhưng thay vì khiến không khí trở nên nặng nề, hãy tạo cho chồng mình cảm giác được cảm thông, sự thoải mái bằng một nụ cười tươi tắn mỗi khi trở về nhà. Sẽ thật tuyệt vời khi người phụ nữ tạo cho đàn ông cảm giác: chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy thì mọi mỏi mệt của mình đều có thể được xoa dịu.

 Chỉ bằng những hành động này, phụ nữ dễ dàng trở thành “hậu phương vững chắc” khiến chồng “một dạ thương yêu” - Ảnh 1

Đừng chỉ biết nói mãi về bản thân, hãy nghe anh ấy nói

Nếu như phụ nữ cần được yêu chiều thì điều đàn ông muốn lại chính là sự thấu hiểu. Sẽ ra sao nếu bạn chỉ mãi nói về mình. Khi anh ấy mệt mỏi, hãy để anh ấy có thời gian. Khi anh ấy muốn chia sẻ, hãy lắng nghe. Dù là tâm sự vu vơ hay một cuộc tranh luận, cãi vã, đừng để cái tôi của mình lấn áp. Tình yêu của người đàn ông muốn đôi khi đơn giản chỉ là cách bạn hiểu anh ấy muốn gì, cần gì?

Chỉ bằng những hành động này, phụ nữ dễ dàng trở thành “hậu phương vững chắc” khiến chồng “một dạ thương yêu” - Ảnh 2

Biết cách thỏa hiệp và bao dung anh ấy nhiều hơn

Những cãi vã, mâu thuẫn trong hôn nhân là điều chẳng thể tránh khỏi. Những lúc như vậy đừng vội rạch ròi chuyện đúng, chuyện sai. Nếu chồng nóng giận, bạn nên là người xoa dịu. Nếu chồng im lặng, bạn hãy tìm cách trải lòng. Sẽ thật bế tắc nếu cả hai cùng bùng nổ hoặc cùng chiến tranh lạnh.

Chỉ bằng những hành động này, phụ nữ dễ dàng trở thành “hậu phương vững chắc” khiến chồng “một dạ thương yêu” - Ảnh 3

Trở thành “bác sĩ gia đình” của anh ấy

Có bao nhiêu % người đàn ông chủ động quan tâm tới sức khỏe của bản thân? Câu trả lời chắc chắn là không nhiều, thậm chí là rất ít. Những căng thẳng, áp lực từ công việc; lối sống chưa được lành mạnh với những bữa bia rượu triền miên, ăn uống vô độ, đi sớm về khuya do yêu cầu công việc….khiến chồng bạn gặp các vấn đề về sức khỏe là chuyện dễ hiểu. Đặc biệt là các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, phổ biến như viêm (loét) đại tràng.

 Chỉ bằng những hành động này, phụ nữ dễ dàng trở thành “hậu phương vững chắc” khiến chồng “một dạ thương yêu” - Ảnh 4

Thay vì chờ tới ngày phải tới bệnh viện, bạn hoàn toàn có thể trở thành một “bác sĩ gia đình” cho chồng mình ngay tại nhà. Hãy bắt đầu bằng hành động đơn giản là nấu một bữa cơm tươm tất, thơm nóng và đầy dinh dưỡng để chờ anh ấy về ăn. Hay đơn giản hơn là chuẩn bị sẵn trong cặp anh ấy một sản phẩm thay bạn chăm sóc sức khỏe hằng ngày: Bào tử lợi khuẩn LiveSpo Colon.

Với thành phần hơn 3 tỷ lợi khuẩn sống Bacillus clausii, Bacillus subtilis và tá dược nước cất vừa đủ 5ml, LiveSpo Colon là sản phẩm ứng dụng thành công công nghệ “Bào tử lợi khuẩn Dr. ANH”. Sản phẩm có tác dụng giảm nhanh các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa của viêm đại tràng; cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Hãy để LiveSpo Colon đồng hành cùng bạn trên hành trình bảo vệ sức khỏe cho người chồng thương yêu.

Chỉ bằng những hành động này, phụ nữ dễ dàng trở thành “hậu phương vững chắc” khiến chồng “một dạ thương yêu” - Ảnh 5

Liên hệ để được tư vấn miễn phí: 0888.078.996

Website: https://colon.vn/

Sản phẩm được công bố chính thức bởi công ty Cổ phần EuroPharma Việt Nam.

Số GPQC: 00540/2018/ATTP-XNQC

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cơn đau bụng cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm

Cơn đau bụng cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm

Đau bụng dữ dội sau khi ăn chất béo là dấu hiệu tổn thương túi mật. Đau vùng bụng dưới kèm buồn nôn, sốt, ớn lạnh, coi chừng sỏi thận.

Xem thêm
Từ khóa:   Bào tử lợi khuẩn LiveSpo Colon

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm