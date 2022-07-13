Chi 72 triệu đồng làm đẹp, cô gái nhận cái kết đắng: mặt 'cháy đen', nám chồng nám, da bị bào mòn nghiêm trọng

BSCKII Nguyễn Tiến Thành cho biết, tất cả vùng mặt (bao gồm trán, má, cằm, mắt...) bệnh nhân được spa bôi hóa chất đều bị tăng giảm sắc tố loang lổ. "Với liệu trình lột tẩy da liên tục trong một năm trời khiến da bị "bào mòn" nghiêm trọng, không làn da nào có thể chịu đựng được điều đó. Và rất có thể, bệnh nhân đã bị bôi các sản phẩm làm trắng quá mức gây nên tổn thương như hiện tại" - chuyên gia da liễu phân tích.

Dẫn tin trên VTC News mới đây, BV Da liễu Trung ương đã tiếp nhận một ca bệnh bị tổn thương rối loạn sắc tố do sử dụng các sản phẩm làm đẹp không phù hợp trong suốt một thời gian dài. Theo BSCKII Nguyễn Tiến Thành – Phó trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, BV Da liễu Trung ương cho hay, đây là trường hợp biến chứng nặng nề do làm đẹp sai cách .

Thời điểm ấy với một cô gái mới lớn, T. cảm thấy khá bối rối, tự ti nên đã nôn nóng tìm mọi cách để có thể "thay da đổi thịt" khiến bản thân trở nên đẹp hơn. Nghe theo quảng cáo, T. tìm đến một spa ở địa phương và được nhân viên tư vấn liệu trình điều trị trong vòng một năm với chi phí tổng cộng lên đến hơn 70 triệu đồng.

Trích dẫn tại ZingNews, bệnh nhân là N.T.T, hiện sinh sống tại tỉnh Lạng Sơn. Theo lời kể của T., cách đây 5 năm T. bị tàn nhang nhiều ở dưới mắt, trên trán và 2 bên má. Tình trạng ngày một nặng nề hơn, nhất là sau những chuyến du lịch biển dài ngày. Làn da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời nhưng T. không bôi kem chống nắng.

"Họ lăn kim, cho thuốc uống và bôi nhiều lắm, lột da bằng hóa chất 2 tuần một lần", cô gái trẻ nói và thừa nhận đã bôi những chất gì cũng không rõ.

Da nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau mỗi lần làm thủ thuật, làn da của T. trở nên rát bỏng, bong tróc nhiều. Ngay lập tức, cô gái trẻ được nhân viên spa trấn an "không sao" nên vẫn cố tiếp tục theo liệu trình điều trị ròng rã suốt một năm trời. Mãi đến khi thấy làn da xuống cấp trầm trọng, chị này mới tìm đến BV Da liễu Trung ương khám.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ Thành nhận định việc sửa chữa biến chứng này là rất khó khăn do nền da của bệnh nhân đã bị tổn thương, da mỏng hơn nhiều, da nhạy cảm, có tình trạng ngứa, mẩn đỏ,...

Nếu điều trị tích cực và phối hợp tốt với bác sĩ, kết hợp nhiều biện pháp với thuốc uống và bôi thì làn da cũng chỉ có khả năng hồi phục được 70-80%, không thể trở về như cũ. Đây là điều rất đáng tiếc.

BV Da liễu Trung ương đã tiếp nhận rất nhiều các ca biến chứng nặng nề sau làm đẹp tại các cơ sở không đảm bảo an toàn. Hầu như ngày nào cũng có các trường hợp đến khám vì rối loạn sắc tố da sau khi tự bôi thuốc trôi nổi chữa sạm da, nám da theo đồn thổi,... Không ít chị em đang đẹp, trẻ trung bỗng rơi vào cảnh stress, trầm cảm nặng, mất tự tin,... chỉ vì làm đẹp sai cách.

Trên thực tế, lột da bằng hóa chất (hay còn gọi là peel da) là biện pháp khá hiệu quả trong điều trị nám nhưng cần thực hiện ở các cơ sở chuyên khoa da liễu uy tín.

Peel da cũng không thể có công dụng thần thánh như quảng cáo "lột da mặt một lần là nám đi theo luôn", vì đó là lột sâu và lột sâu thì chắc chắn để lại sẹo.

Theo các bác sĩ, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị nám da và được áp dụng đa liệu pháp từ nội khoa, can thiệp hay laser, hóa chất,...

Để biết được một người đang bị nám da ở giai đoạn này, không thể xác định được bằng mắt thường mà phải có thiết bị hiện đại để phân tích nám ở vị trí thượng bì hay ở vị trí nào khác,…

Do đó, bệnh nhân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và chẩn đoán xác định, không nên tự chữa kẻo "tiền mất tật mang".