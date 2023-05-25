Chảy nước miếng khi ngủ có thể là biểu hiện của nhiều bệnh nguy hiểm

Sức khỏe 25/05/2023 12:18

Cơ thể của bạn có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm dưới đây nếu lúc đi ngủ thường xuyên bị chảy nước miếng, đừng lơ là nhé!

Liệt mặt

Còn được gọi là viêm dây thần kinh mặt, đó là sự co thắt của các dây thần kinh dinh dưỡng trên mặt do các yếu tố như mệt mỏi, lạnh.

Ngoài việc nếp nhăn một bên trán biến mất, người già bị liệt mặt còn không nhắm được mí mắt, phồng má hoặc huýt sáo, chảy nước miếng ở một bên khóe miệng.

Do đột quỵ hoặc rối loạn thần kinh

Việc chảy nước miếng quá nhiều thường là dấu hiệu báo trước đột quỵ, đặc biệt là vào buổi đêm. Nếu đột nhiên chảy nhiều nước miếng trong khi ngủ và lúc thức giấc, cười thì bị lệch kèm đau đầu nhẹ thì có bạn có nguy cơ cao sẽ bị đột quỵ.

Bên cạnh đó, một vài loại rối loạn thần kinh như xơ cứng teo cơ một bên (ALS), bệnh liệt Bell hoặc bệnh Parkinson cũng gây nên chứng chảy nhiều nước miếng trong ngày. Trong trường hợp này mọi người không được coi thường, nên đến bệnh viện ngay lập tức để tiến hành các kiểm tra liên quan, từ đó giúp ngăn ngừa các vấn đề trước khi đột quỵ và bệnh tật xảy ra.

Chảy nước miếng khi ngủ có thể là biểu hiện của nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xoang mũi bị tắc

Những người bị viêm xoang mãn tính hoặc chỉ đơn giản là nghẹt mũi do cảm lạnh đều rất dễ bị chảy nước miếng khi ngủ.

Nguyên nhân là bởi bình thường chúng ta sẽ thở bằng mũi, khi mũi bị nghẹt thì ta phải thở bằng miệng. Thêm vào đó, lúc ngủ cơ hàm của chúng ta thường thả lỏng, do vậy nước miếng sẽ càng chảy nhiều hơn nữa.

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

 

GERD là một tình trạng trong đó các axit tiêu hóa có xu hướng chảy ngược trở lại thực quản của bạn; điều này dẫn đến tổn thương lớp thực quản. Bạn cảm thấy như một khối u trong cổ họng, nó thậm chí gây khó khăn trong việc nuốt và dẫn đến chảy nước dãi.

Chảy nước miếng khi ngủ có thể là biểu hiện của nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Viêm nhiễm vòm miệng

Cơ thể thường tự động sản xuất ra nước bọt để tiêu diệt vi khuẩn trong khoang miệng. Nếu bị viêm nhiễm quá nặng lượng nước bọt tiết ra cũng nhiều hơn, nhưng cơ thể lại không thể nuốt hết vào được, do vậy nó bị đẩy ra bên ngoài.

3 loại đồ uống giúp hạ huyết áp hiệu quả!

3 loại đồ uống giúp hạ huyết áp hiệu quả!

Hãy thử thêm những đồ uống tốt cho tim này vào chế độ ăn uống của bạn. Kết hợp với tập thể dục thường xuyên và kế hoạch ăn uống thông minh, việc kiểm soát huyết áp của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe chảy nước miếng khi ngủ cảnh báo bệnh khi ngủ chảy nước miếng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm