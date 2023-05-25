Cơ thể của bạn có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm dưới đây nếu lúc đi ngủ thường xuyên bị chảy nước miếng, đừng lơ là nhé!

Liệt mặt

Còn được gọi là viêm dây thần kinh mặt, đó là sự co thắt của các dây thần kinh dinh dưỡng trên mặt do các yếu tố như mệt mỏi, lạnh.

Ngoài việc nếp nhăn một bên trán biến mất, người già bị liệt mặt còn không nhắm được mí mắt, phồng má hoặc huýt sáo, chảy nước miếng ở một bên khóe miệng.

Do đột quỵ hoặc rối loạn thần kinh

Việc chảy nước miếng quá nhiều thường là dấu hiệu báo trước đột quỵ, đặc biệt là vào buổi đêm. Nếu đột nhiên chảy nhiều nước miếng trong khi ngủ và lúc thức giấc, cười thì bị lệch kèm đau đầu nhẹ thì có bạn có nguy cơ cao sẽ bị đột quỵ.

Bên cạnh đó, một vài loại rối loạn thần kinh như xơ cứng teo cơ một bên (ALS), bệnh liệt Bell hoặc bệnh Parkinson cũng gây nên chứng chảy nhiều nước miếng trong ngày. Trong trường hợp này mọi người không được coi thường, nên đến bệnh viện ngay lập tức để tiến hành các kiểm tra liên quan, từ đó giúp ngăn ngừa các vấn đề trước khi đột quỵ và bệnh tật xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Xoang mũi bị tắc

Những người bị viêm xoang mãn tính hoặc chỉ đơn giản là nghẹt mũi do cảm lạnh đều rất dễ bị chảy nước miếng khi ngủ.

Nguyên nhân là bởi bình thường chúng ta sẽ thở bằng mũi, khi mũi bị nghẹt thì ta phải thở bằng miệng. Thêm vào đó, lúc ngủ cơ hàm của chúng ta thường thả lỏng, do vậy nước miếng sẽ càng chảy nhiều hơn nữa.

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

GERD là một tình trạng trong đó các axit tiêu hóa có xu hướng chảy ngược trở lại thực quản của bạn; điều này dẫn đến tổn thương lớp thực quản. Bạn cảm thấy như một khối u trong cổ họng, nó thậm chí gây khó khăn trong việc nuốt và dẫn đến chảy nước dãi.

Ảnh minh họa: Internet

Viêm nhiễm vòm miệng

Cơ thể thường tự động sản xuất ra nước bọt để tiêu diệt vi khuẩn trong khoang miệng. Nếu bị viêm nhiễm quá nặng lượng nước bọt tiết ra cũng nhiều hơn, nhưng cơ thể lại không thể nuốt hết vào được, do vậy nó bị đẩy ra bên ngoài.

3 loại đồ uống giúp hạ huyết áp hiệu quả! Hãy thử thêm những đồ uống tốt cho tim này vào chế độ ăn uống của bạn. Kết hợp với tập thể dục thường xuyên và kế hoạch ăn uống thông minh, việc kiểm soát huyết áp của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn đấy!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-nuoc-mieng-khi-ngu-co-the-la-bieu-hien-cua-nhieu-benh-nguy-hiem-585545.html