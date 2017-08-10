Cách làm sữa nghệ vàng thơm ngon, tốt cho mọi lứa tuổi

Nếu bạn đang đi tìm cách làm sữa nghệ vàng ngon ngậy, đầy bổ dưỡng thì đây chính là bài viết mà bạn cần. Chỉ vài bước hướng dẫn đơn giản dưới đây, bạn sẽ có một cốc sữa nghệ vàng thơm ngon hết ý.
Công dụng của sữa nghệ vàng
Bản thân nghệ cũng được coi là một vị thuốc thiên nhiên với thành phần curcumin giúp ngăn chặn quá trình oxi hóa, kháng khuẩn lành sẹo nhanh, chữa đau dạ dày, đắp mặt làm đẹp da vô cùng tốt. Hơn nữa, bản thân nghệ chưa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin A, E, C bổ sung dinh dưỡng tự nhiên, cải thiện sức khỏe hiệu quả. Do đó, khi nghệ kết hợp với sữa, cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng và hương vị ngậy, thơm đặc trưng thành sữa nghệ thơm ngon càng tốt hơn cho cơ thể, cải thiện chức năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng của dạ dày, giảm viêm, tiêu sưng, thải độc gan, kích thích quá trình tái tạo tế bào, giúp các bạn khỏe mạnh dần dần, nâng cao sức đề kháng, da đẹp trắng mịn, hồng hào, đặc biệt hơn nữa là giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, điều mà không phải bất kì loại thuốc hay thực phẩm nào có thể mang lại được.
Bật mí thêm với các bạn điều này, với những ai bị khó ngủ, hãy uống một cốc sữa nghệ nóng vào buổi tối trước khi đi ngủ giúp các bạn ngủ sâu và ngon hơn nhiều.
Cách làm sữa nghệ vàng tại nhà
Chính vì nhiều lợi ích sức khỏe mà sữa nghệ vàng mang lại cùng với cách làm khá đơn giản, các bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây và chuẩn bị cho bản thân và gia đình những cốc sữa nghệ vàng tốt cho mọi lứa tuổi nhé.
Nguyên liệu chuẩn bị làm sữa nghệ vàng:
- Bột nghệ vàng: 3 - 4 thìa
- Sữa tươi không đường: 500ml
- Mật ong: 2 thìa
- Bình cốc thủy tinh
Các bạn có thể chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn, nhưng hãy áp dụng theo tỷ lệ như trên nhé.
Cách làm sữa nghệ vàng đơn giản:
- Đun sữa tươi trên bếp, chú ý chỉ nên đun ấm không nên đun sôi vì sẽ khiến protein trong sữa kết tủa, mất giá trị dinh dưỡng và không bảo quản được lâu. Đơn giản hơn các bạn có thể quay cốc sữa tươi trong lò vi sóng từ 30s-1 phút hoặc ngâm cốc sữa tươi trong nước nóng, chú ý là ngâm nhé các bạn.
- Ngay khi sữa còn ấm, các bạn cho tinh bột nghệ vào trước, khuấy đều, rồi mới cho mật ong vào sau, khuấy đều lần nữa thành hỗn hợp đồng nhất. Nhớ là phải cho bột nghệ vào trước rồi mới cho mật ong vào sau nhé.
- Đun âm ấm hỗn hợp trong 2-3 phút thì tắt bếp, để nguội, có thể cho vào bình để bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.
Lưu ý với cách làm sữa nghệ vàng:
- Tất cả các nguyên liệu phải là nguyên liệu sạch và chất lượng, chú ý kiểm tra các nguyên liệu là hàng thật, tránh dùng phải tinh bột nghệ, sữa hay mật ong là hàng giả, kém chất lượng ảnh hưởng sức khỏe.
- Mật ong chỉ là thành phần phụ, cho vào để tăng tính bổ dưỡng, các lợi ích cho sữa nghệ, không bắt buộc cho vào nên nếu các bạn không có thì bỏ qua cũng được.
- Sữa tươi không đường phù hợp với mọi độ tuổi, dùng được cho cả các bệnh nhân tiểu đường, tim mạch, dễ tiêu hóa. Các bạn có thể thay bằng sữa đặc có đường pha ra, sữa nghệ vàng làm từ sữa đặc sẽ có thêm tác dụng giúp tăng cân tự nhiên vô cùng hiệu quả.
- Nên uống sữa nghệ vàng ấm giúp hấp thụ tốt hơn, nếu pha chế theo các nguyên liệu trong bài thì khi uống không nên cho thêm đường để giữ hương vị tự nhiên được thơm ngon hơn.
- Bột nghệ chỉ tan nhanh và tốt trong nước ấm, nên đặc biệt phải là sữa ấm, nếu sôi thì ngoài việc kết tủa protein còn khiến bột nghệ dính bết, vón cục nữa.
Cách làm sữa nghệ vàng thật đơn giản phải không các bạn? Chỉ vài phút và thao tác đơn giản là các bạn đã có ngay một cốc sữa nghệ vàng như mong muốn rồi, sử dụng từ 1-2 cốc/ngày và chỉ sau một thời gian ngắn các bạn chắc chắn sẽ thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt đấy.