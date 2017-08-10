Cách làm sữa nghệ vàng thơm ngon, tốt cho mọi lứa tuổi

Bản thân nghệ cũng được coi là một vị thuốc thiên nhiên với thành phần curcumin giúp ngăn chặn quá trình oxi hóa, kháng khuẩn lành sẹo nhanh, chữa đau dạ dày, đắp mặt làm đẹp da vô cùng tốt. Hơn nữa, bản thân nghệ chưa nhiều chất dinh dưỡng , vitamin A, E, C bổ sung dinh dưỡng tự nhiên, cải thiện sức khỏe hiệu quả. Do đó, khi nghệ kết hợp với sữa, cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng và hương vị ngậy, thơm đặc trưng thành sữa nghệ thơm ngon càng tốt hơn cho cơ thể, cải thiện chức năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng của dạ dày, giảm viêm, tiêu sưng, thải độc gan, kích thích quá trình tái tạo tế bào, giúp các bạn khỏe mạnh dần dần, nâng cao sức đề kháng, da đẹp trắng mịn, hồng hào, đặc biệt hơn nữa là giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, điều mà không phải bất kì loại thuốc hay thực phẩm nào có thể mang lại được.

Bật mí thêm với các bạn điều này, với những ai bị khó ngủ, hãy uống một cốc sữa nghệ nóng vào buổi tối trước khi đi ngủ giúp các bạn ngủ sâu và ngon hơn nhiều.

Cách làm sữa nghệ vàng tại nhà

Chính vì nhiều lợi ích sức khỏe mà sữa nghệ vàng mang lại cùng với cách làm khá đơn giản, các bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây và chuẩn bị cho bản thân và gia đình những cốc sữa nghệ vàng tốt cho mọi lứa tuổi nhé.