Cách điều trị và ngăn ngừa viêm phụ khoa hiệu quả

Bệnh phụ khoa – Nỗi niềm không của riêng ai

Những căn bệnh này không chỉ gây ra các triệu chứng khó chịu như: khí hư có mùi hôi, vùng kín ẩm ướt, ngứa ngáy, đau rát/chảy máu khi quan hệ, tiểu buốt, đau vùng bụng dưới… Nếu không điều trị kịp thời bệnh có thể dẫn đến khó có con.

Vệ sinh vùng kín không đúng cách, quan hệ tình dục không an toàn, chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý có thể là những nguyên nhân gây ra bệnh phụ khoa : viêm âm đạo, khí hư và có mùi hôi, Khô âm đạo, rối loạn kinh nguyệt, huyết trắng, u nang buồng trứng, lạnh tử cung.

Đó là lý do vì sao chị em cần tìm đến địa chỉ phòng khám uy tín để thăm khám và điều trị phụ khoa sớm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, đời sống hôn nhân.

Thiên Phúc Đường - Trị liệu dưỡng sinh, chữa lành từ gốc

Phụ Khoa được xem là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của Phòng Khám Đa Khoa Y Học Cổ Truyền Thiên Phúc Đường. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng liệu pháp Trung y: kết hợp liệu pháp Đông Y cổ truyền, và kiến thức Tây Y tiên tiến để đem tới hiệu quả điều trị cao nhất.

Massage khơi thông kinh lạc, thúc đẩy quá trình tái tạo và làm ấm tử cung.

Đào thải khí hàn, làm ấm tử cung nhờ liệu pháp massage đào thải độc tố.

Giúp lưu thông khí huyết, kích thích quá trình tự tái tạo và phục hồi tử cung.

Cải thiện bệnh lý phụ khoa nhờ vệ sinh vùng kín đúng cách

Nhiều phụ nữ thường có thói quen sử dụng vòi tắm, vòi xịt để vệ sinh vùng kín và xịt từ sau ra trước. Điều này vô cùng nguy hiểm vì có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào vùng kín. Thậm chí các vi khuẩn từ hậu môn cũng có thể lây lan đến khu vực nhạy cảm.

Dung dịch vệ sinh có độ pH trung tính sẽ giúp làm sạch và an toàn khi sử dụng mỗi ngày

Theo các Bác sĩ Thiên Phúc Đường, cách tốt nhất là phụ nữ nên sử dụng sản phẩm vệ sinh dành riêng cho vùng kín với các thành phần thiên nhiên như: chiết xuất lá trà, rễ việt quốc, củ dền đỏ, ngải cứu,.... Các thành phần này sẽ giúp kháng khuẩn, kháng viêm, loại bỏ vi khuẩn gây mùi, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, nhiễm nấm vùng kín.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ cân bằng độ PH và giúp coi là một giải pháp lý tưởng cho chị em vì chứa các thành phần tự nhiên giúp cân bằng hệ vi sinh vùng nhạy cảm.

Bên cạnh đó, khi vùng kín có những biểu hiện như ngứa, khó chịu, có mùi hôi, phụ nữ có thể sử dụng sản phẩm dạng gel có tác dụng tiêu diệt những vi khuẩn có hại như vi khuẩn gây mùi, vi khuẩn gây viêm nhiễm…

Bằng sự quan tâm chân thành, chu đáo, trách nhiệm, đội ngũ Y Bác Sĩ tại Thiên Phúc Đường luôn sẵn sàng đồng hành làm chỗ dựa vững chắc để chị em vững bước trong hành trình "LÀM MẸ" và giữ lửa hôn nhân một cách trọn vẹn nhất.

Ưu điểm khi thăm khám bệnh tại phòng khám đa khoa YHCT Thiên Phúc Đường:

- Thăm khám nhanh chóng, chẩn đoán chính xác với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ y bác sĩ trên 20 năm kinh nghiệm.

- Điều trị tận gốc bệnh, nuôi dưỡng cơ thể bằng thảo dược thiên nhiên an toàn, lành tính, không tác dụng phụ.

- Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian điều trị nhờ có sự kết hợp của trang thiết bị hiện đại.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YHCT THIÊN PHÚC ĐƯỜNG

Địa chỉ: 148D- 148C Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức. TP. HCM

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