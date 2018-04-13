Cách để có giá trồng răng Implant rẻ nhất

Sức khỏe 13/04/2018 19:00

Cách để trồng răng Implant rẻ nhất là thực hiện ngay tại Nha Khoa Đông Nam với chính sách hỗ trợ thiết thực, thiết bị hiện đại và đảm bảo kết quả hoàn hảo.

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Răng Implant bao gồm chân và thân răng có khả năng thay thế cho một chiếc răng thực thụ. Chỉ cần thực hiện một lần là có thể sử dụng trọn đời. Đặc biệt răng Implant không mắc các bệnh lý Nha Khoa nên việc vệ sinh và chăm sóc răng miệng cực kỳ dễ dàng.

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(Trồng răng Implant giá rẻ và chất lượng tại Nha Khoa Đông Nam)

Giá trồng răng Implant bao gồm chi phí trụ Implant, khớp nối Abutment, răng sứ. Một số trường hợp bị mất răng lâu ngày làm tiêu xương thì phải thực hiện ghép thêm xương và trả thêm chi phí này.

Nha Khoa Đông Nam là trung tâm Implant Nha Khoa thẩm mỹ hoàn hảo tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Bệnh nhân sẽ được hỗ trợ rất nhiều chương trình ưu đãi thiết thực nhằm giảm gánh nặng về kinh tế:

1. Thăm khám và tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí với các bác sĩ giỏi và có nhiều năm kinh nghiệm .

2. Chụp phim X-quang, CT Scanner 3D Cone Beam miễn phí 100% cho bệnh nhân. Đây là thiết bị kiểm tra hiện đại cho hình ảnh chi tiết và chính xác để hỗ trợ bác sĩ lên phác đồ điều trị thích hợp trong từng trường hợp mất răng.

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(Miễn phí chụp phim X-quang, CT 3D)

3. Hỗ trợ chi phí ghép thêm xương

Trồng lại răng giả tốt nhất là sau 3-6 tháng đầu tiên sau khi mất răng, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp mất răng lâu ngày mới tìm đến giải pháp cấy ghép răng Implant. Khi đó xương hàm đã tiêu dần là nướu bị tụt xuống gây khó khăn cho ca phẫu thuật.

Bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép xương trước khi đặt trụ Implant và sẽ phát sinh chi phí. Hiểu được những khó khăn của bệnh nhân, Nha Khoa Đông Nam sẽ hỗ trợ miễn phí cấy ghép xương nên bạn không cần phải quá đắn đo quá nhiều.

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn sâu, trang bị máy móc, cơ sở vật chất hiện đại, quy trình vô trùng khép kín sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm trồng răng Implant hoàn hảo với kết quả tối ưu.

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(Cấy ghép Implant)

4. Đặc biệt, Nha Khoa tặng miễn phí răng sứ trên Implant trị giá 1,000,000đ và hỗ trợ chỗ nghỉ trong ngày cho bệnh nhân ở xa khi đến điều trị.

Như vậy, cấy ghép Implant tại Nha Khoa Đông Nam chi phí vừa gần như là trọn gói chỉ tính trên trụ Implant vừa có nhiều chính sách hỗ trợ cực kỳ thiết thực cho khách hàng.

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(Chính sách hỗ trợ cực kỳ thiết thực chỉ có duy nhất tại Nha Khoa Đông Nam)

Có rất nhiều loại Implant cho bệnh nhân lựa chọn đảm bảo thời gian sử dụng răng giả vĩnh viễn và khôi phục lại gần như 100% khả năng ăn nhai và thẩm mỹ.

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(Các loại Implant tại Nha Khoa Đông Nam)

Nếu còn câu hỏi nào khác về trồng răng Implant thì đừng chần chừ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin bên dưới.

NHA KHOA ĐÔNG NAM

Cơ sở 1: 411 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM

Cơ sở 2: 614 - 616 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, TPHCM

Điện thoại: (028) 7.307.7141

Mobile: 0927.411.411

Email: nhakhoadongnam@gmail.com

Website: www.nhakhoadongnam.com

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