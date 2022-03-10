Cách 1 bà mẹ bảo vệ con của mình khỏi Covid 19 ngay từ khi con còn trong bụng

Sức khỏe 10/03/2022 22:35

Liệu việc mang thai trong thời điểm các biến thể vi rút Corona ngày càng nhiều có an toàn cho cả mẹ và bé? Làm thế nào mà người mẹ có thể bảo vệ cho con mình khỏi Covid khi con còn chưa ra đời? Tất cả lời giải đáp sẽ có trong bài viết này

Mặc dù bệnh Covid-19 ảnh hưởng đáng kể đến nhiều phụ nữ mang thai, nhưng tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con trong thai kỳ rất thấp. Một nghiên cứu mới từ Trường Đại học Y khoa Boston (BUSM) đã chứng minh rằng ACE-2, thụ thể cho phép SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào, được tìm thấy ở mức độ thấp hơn trong nhau thai của những phụ nữ có Covid-19 trong thai kỳ so với phụ nữ mang thai bình thường (Covid âm tính). 

Cách 1 bà mẹ bảo vệ con của mình khỏi Covid 19 ngay từ khi con còn trong bụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các phát hiện này xuất hiện trên mạng trong Tạp chí Bệnh học Hoa Kỳ. Trợ lý Giáo sư Nhi khoa phát biểu tại BUSM: "Chúng tôi nghĩ rằng khi một phụ nữ mắc Covid-19 trong thai kỳ, nhau thai sẽ loại bỏ ACE-2 như một cách để ngăn chặn SARS-CoV-2 truyền sang thai nhi."

Trong nghiên cứu, nhóm đã tiến hành thu thập nhau thai từ hai nhóm phụ nữ sinh con tại BMC từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Nhóm đầu tiên là những phụ nữ mang thai bình thường và không có báo cáo về việc nhiễm SARS-CoV-2. Nhóm phụ nữ thứ hai dương tính với SARS-CoV-2 và mắc bệnh Covid-19 trong thời kỳ mang thai

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã quan sát sự biểu hiện ACE-2 trong nhau thai của họ dưới kính hiển vi và so sánh sự biểu hiện ACE-2 của nhau thai bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích gen và protein. Theo các nhà nghiên cứu, nhau thai có nhiều điểm tương đồng với phổi, vì vậy nghiên cứu này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu nó để giúp hiểu thêm về nhiều loại bệnh phổi và nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc kiểm soát ACE-2 như một cách để ngăn ngừa nhiễm trùng SARS - CoV-2

Nhau thai là một trong những "câu chuyện thành công ít ỏi" của đại dịch. Nếu chúng ta hiểu cách nhau thai bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi Covid-19 một cách tự nhiên, điều này có thể cung cấp thêm thông tin quan trọng cho các liệu pháp và chiến lược giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng SARS-CoV-2 khác" Taglauer nói thêm.

Theo Timesofindia

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Từ khóa:   Covid 19 thai phụ nhiễm Covid

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