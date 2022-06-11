Các chuyên gia khẳng định: chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể giúp xoa dịu nỗi đau trong quá khứ

Sức khỏe 11/06/2022 13:02

Tiến sĩ Miriam Stoppard cho biết: Một thí nghiệm mới đã cho thấy sự xúc động có thể xoa dịu cảm giác đau khổ bằng cách thay đổi chức năng não.

Cách đây nhiều năm, khi tôi viết về sức mạnh của xúc giác, tôi đã bắt gặp một nghiên cứu khiến tôi thất vọng. Đầu tiên là một thử nghiệm với tinh tinh con thích bám vào một con tinh tinh mẹ giả mềm mại (vì cảm giác như chúng đang được chạm vào) hơn là cho ăn. Điều này cho thấy cảm ứng là quan trọng hơn thức ăn.

Thử nghiệm thứ hai cho thấy nếu bạn chạm vào ai đó, dù chỉ thoáng qua, họ sẽ thành thật hơn khi được hỏi về việc lấy tiền từ hộp điện thoại.

Và trong một thí nghiệm mới, các nhà khoa học tại Đại học Nottingham Trent đã chỉ ra rằng việc chạm vào có thế làm dịu cảm giác đau khổ vì nó thay đổi hoạt động của não.

Họ đã sử dụng một liệu pháp tâm lý được gọi là Havening Touch, kết hợp sự tiếp xúc nuôi dưỡng để giúp mọi người hồi phục sau những sự kiện đau buồn.

Các chuyên gia khẳng định: chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể giúp xoa dịu nỗi đau trong quá khứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tham gia có suy nghĩ hoặc những sự kiện đau buồn trong quá khứ ở mức độ vừa phải, ít nhất một tháng trước khi thực hiện nghiên cứu, họ đã tham gia vào một bài kiểm tra tâm lý trực tuyến và một buổi trị liệu trực tiếp.

Có thế nói đó là một cách tiếp cận thú vị.

Được dẫn dắt bởi một nhà trị liệu đến từ Havening có kinh nghiệm, phiên đầu tiên bắt đầu khi người tham gia suy nghĩ về sự kiện hoặc ký ức đau buồn của họ. Tiếp theo, họ thực hiện khoảng bốn chu kỳ hoạt động, chẳng hạn như đặt tên cho các con vật bắt đầu bằng các chữ cái cụ thể, hát một bài hát về tuổi thơ, nghĩ về những bức ảnh chụp những hình ảnh vui vẻ và tưởng tượng đang xem một trận đấu quần vợt.

Người tập chạm vào người tham gia bằng một chuyển động nhẹ nhàng quét qua mặt, bắp tay và vai hoặc lòng bàn tay của họ trong khi thực hiện các hoạt động.

Trước, sau và trong khi tham gia phiên họp, những người tham gia báo cáo tâm trạng của họ và được quét não, kết quả là tâm trạng của họ được cải thiện.

Hơn nữa, những người làm bài kiểm tra tâm lý đã được theo dõi hai tuần sau đó, họ cho biết họ cảm thấy tinh thần của họ thật sự tốt hơn. Theo báo cáo, sự đau khổ đã giảm trong phiên điều trị với Havening Touch so với phiên không có. Điều này cho thấy trong các lần quét não khi sóng não beta tăng và hoạt động gamma giảm.

Điều đó phản ánh những thay đổi trong mạng lưới não được gọi là hệ thống limbic. Nó xử lý cảm xúc, ủng hộ giả thuyết rằng Havening Touch giúp giảm bớt cảm giác sợ hãi hoặc đe dọa.

Tiến sĩ Alexander Sumich, Phó Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Nottingham Trent, cho biết: “Các hormone và các chất hóa học trong não, chẳng hạn như oxytocin và dopamine, được giải phóng qua cơ thể chúng ta khi có sự tiếp xúc xã hội mong muốn, chẳng hạn như chia sẻ cái ôm, và rất quan trọng đối với tâm lý của chúng ta và sức khỏe thể chất, hỗ trợ hệ thống miễn dịch”.

“Oxytocin cũng giúp một khu vực của hệ limbic được gọi là hạch hạnh nhân xác định một cách thích nghi liệu chúng ta có nên sợ hãi điều gì đó hay không.

“Chúng tôi thấy việc kết hợp Havening Touch sẽ tăng tốc độ giảm thiểu tình trạng đau khổ, dù chỉ với một phiên duy nhất.”

Theo Mirror

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Từ khóa:   sức khoẻ sức khoẻ tinh thần

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