Các bài thuốc trị viêm xoang hiệu quả tại nhà

Bài 1: Sử dụng 8 - 12 gram rễ của cây mướp khía già đem rửa sạch và sắc lấy thuốc uống. Mỗi tuần uống 1-2 lần sẽ giúp giảm triệu chứng chảy nước mũi do viêm xoang gây ra. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi sử dụng thuốc sắc từ rễ cây mướp khía vì có thể sẽ có cảm giác chóng mặt. Do đó, sau khi uống thuốc người bệnh cần được nghỉ ngơi để tránh bị choáng do chóng mặt.