Các bài thuốc trị viêm xoang hiệu quả tại nhà

Viêm xoang là một trong những bệnh lý thường gặp ngày nay, bệnh gây ra nhiều ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, việc điều trị viêm xoang không thể hết ngay trong một thời gian ngắn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn một số bài thuốc trị viêm xoang , giúp hỗ trợ quá trình điều trị viêm xoang hiệu quả hơn.

Do đó, nếu bạn đang bị viêm xoang ở mức độ nhẹ và muốn tìm cách điều trị bệnh an toàn hơn thì có thể áp dụng một số bài thuốc dân gian chữa viêm xoang mãn tính sau đây:

Khi bị viêm xoang, nhiều người thường sử dụng thuốc tây để điều trị vì mang đến tác dụng nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, sử dụng thuốc tây thường gây ra các tác dụng phụ và khiến người bệnh gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.

Cách chữa viêm xoang bằng lá lốt

Theo một số nghiên cứu cho thấy, trong lá lốt có chứa lượng lớn tinh dầu và các hoạt chất như piperidin có tác dụng chống viêm và kháng sinh rất hiệu quả. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác của Viện y học dân tộc về tính kháng sinh của lá lốt cũng đã chỉ ra rằng, các thành phần hóa học trong lá lốt có tác dụng mạnh đối với một số loại vi khuẩn như Staphylococcus, Shiga, Salmonella typhi,C.diphtheriae, Es. coli,…

Lá lốt có chứa lượng lớn tinh dầu và các hoạt chất như piperidin có tác dụng chống viêm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chính nhờ những thành phần kháng sinh này nên lá lốt được xem như một bài thuốc chữa viêm xoang hiệu quả. Cách thực hiện bài thuốc đơn giản như sau:

Chuẩn bị 1 – 2 lá lốt đem rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng

Sau đó vò nát lá lốt và nhét vào lỗ mũi

Thực hiện cách này đều đặn 1 – 2 lần mỗi ngày sẽ giúp giảm triệu chứng viêm xoang hiệu quả

Kim ngân hoa

Kim ngân hoa là một vị thuốc trong đông y có vị ngọt và tính hàn, giúp giải độc, thanh nhiệt và chữa viêm xoang hiệu quả. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu còn cho thấy các hoạt chất có trong kim ngân hoa có tác kháng nấm và vi khuẩn rất tốt. Ngoài ra, các hoạt chất này còn có tác dụng giải nhiệt, chống viêm và giảm viêm phù nề gây tắc lỗ thông xoang.

Rau diếp cá

Rau diếp cá có tính sát khuẩn và chống viêm rất tốt, đồng thời còn có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Người bệnh viêm xoang có thể sử dụng rau diếp cá kết hợp với các vị thuốc nam chữa viêm xoang khác để giảm nhanh các triệu chứng do viêm xoang gây ra.

Rau diếp cá có tính sát khuẩn và chống viêm rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thực hiện bài thuốc theo cách sau đây:

Chuẩn bị một nắm lá diếp cá đem rửa sạch

Sau đó ngâm với nước muối rồi xả lại bằng nước sạch

Tiếp đó, giã nát lá diếp cá và vắt lấy nước cho vào lọ rỗng

Mỗi ngày nhỏ 2 – 3 giọt vào mũi sẽ giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu do viêm xoang gây ra

Chữa viêm xoang bằng mướp khía

Sử dụng mướp khía chữa viêm xoang là một trong những cách trị viêm xoang bằng phương pháp dân gian mang lại hiệu quả cao. Mướp khía là một trong những vị thuốc nam chữa viêm xoang được sử dụng rộng rãi trong Y học cổ truyền.

Sử dụng mướp khía chữa viêm xoang là một trong những cách trị viêm xoang hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thực hiện bài thuốc chữa viêm xoang từ mướp khía như sau:

Bài 1: Sử dụng 8 - 12 gram rễ của cây mướp khía già đem rửa sạch và sắc lấy thuốc uống. Mỗi tuần uống 1-2 lần sẽ giúp giảm triệu chứng chảy nước mũi do viêm xoang gây ra. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi sử dụng thuốc sắc từ rễ cây mướp khía vì có thể sẽ có cảm giác chóng mặt. Do đó, sau khi uống thuốc người bệnh cần được nghỉ ngơi để tránh bị choáng do chóng mặt.

Bài 2: Sử dụng 10 – 12 gram thân cây sim và 10 – 20 gram thân cây mướp khía sắc thuốc uống.

Cây lược vàng

Trong cây lược vàng có chứa một hàm lượng lớn steroid và flavonoid. Đây là những hợp chất có tác dụng giảm đau, tiêu đờm, kháng viêm và giải độc hiệu quả. Ngoài ra, các hoạt chất này còn giúp giảm sự nhạy cảm của niêm mạc và tăng sức bền của thành mạch. Vì vậy, cây lược vàng thường được dùng để điều trị nhiều bệnh khác nhau như viêm xoang hay viêm mũi dị ứng.

Cây lược vàng có tác dụng giảm đau, tiêu đờm, kháng viêm và giải độc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện bài thuốc bằng cây lược vàng như sau:

Lá lược vàng tươi đem rửa sạch rồi cắt thành từng khúc nhỏ

Sau đó, đem chưng với dầu thực vật trong 7 giờ cho thật mềm

Tiếp theo, cho dung dịch lá lược vàng vào miếng gạc mỏng rồi bọc lại và để vào một lọ thủy tinh.

Mỗi lần sử dụng, bạn hãy dùng tăm bông thấm vào dung dịch rồi bôi vào niêm mạc trong mũi. Kiên trì thực hiện cách này trong khoảng 1 tháng để mang đến hiệu quả tốt nhất.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên về một số bài thuốc trị viêm xoang trong dân gian, sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình điều trị bệnh viêm xoang được hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, bạn vẫn nên thường xuyên thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.