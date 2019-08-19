U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở mọi độ tuổi, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Vị trí của u xơ có thể nằm dưới thanh mạc, niêm mạc tử cung, trong lớp cơ tử cung, thậm chí bên ngoài tử cung... kích thước và số lượng khối u thay đổi ở mỗi bệnh nhân.

Theo thống kê, bệnh u xơ tử cung ảnh hưởng đến khoảng 30% phụ nữ ở độ tuổi 35 và từ 20 đến 80% phụ nữ ở độ tuổi 50. Căn bệnh này còn có tên gọi khác là nhân xơ tử cung, đa phần là u lành tính, nhưng có một số ít các trường hợp là u ác tính có thể dẫn tới ung thư. Do đó, để phòng ngừa và phát hiện sớm, phụ nữ cần trang bị cho mình những hiểu biết căn bản về căn bệnh có tỷ lệ mắc rất cao này.

Khi mắc bệnh u xơ tử ung, người bệnh sẽ cảm nhận được sự thay đổi lớn trong chu kỳ kinh nguyệt. Trước chu kỳ vài ngày, nếu nhẹ có thể bị chuột rút, nặng hơn có thể bị thường xuyên và đau bụng. Khi đến ngày bị hành kinh, chảy máu nhiều hơn, xuất hiện các cục máu đông bất thường. Đôi khi vào giữa chu kỳ, người phụ nữ bị xuất huyết ít hoặc nhiều không rõ nguyên nhân.

Triệu chứng bệnh u xơ tử cung khá dễ nhận biết, từ không có gì, nhẹ, thoáng qua cho đến rất nhiều biểu hiện điển hình như:

Nguyên nhân bệnh u xơ tử cung

Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác gây ra bệnh u xơ tử cung. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu chứng minh được rằng, sự tăng trưởng của bệnh có liên quan đến các kích thích tố nữ estrogen và progesterone. Vì thế, những phụ nữ bị kinh nguyệt ở độ tuổi càng trẻ thì có nhiều nguy cơ phát triển u xơ tử cung hơn những phụ nữ bị hành kinh muộn. Hơn nữa, việc sử dụng nội tiết tố nữ cũng được xem là có liên quan đến u xơ tử cung. Nhưng việc sử dụng thuốc tránh thai thì không phải nguyên nhân dẫn đến căn bệnh phổ biến này.

Bệnh u xơ tử cung có nguy hiểm không?

Bệnh u xơ tử cung vốn được xem là căn bệnh lành tính vì khả năng chuyển thành ung thư hầu như rất hiếm xảy ra. Tuy nhiên, người bệnh không nên chủ quan mà cần phải tầm soát, siêu âm để theo dõi sự phát triển của khối u, điều trị kịp thời.

U xơ tử cung vẫn có nhiều khả năng phát triển âm thầm, tăng kích thước, số lượng. Do đó, đến lúc các khối u phát triển to ra sẽ gây nguy hiểm và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh u xơ tử cung khiến người bệnh mệt mỏi, khó chịu

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh u xơ tử cung thường gặp như:

+ Thiếu máu: Lượng máu mất đi với số lượng nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến bệnh nhân thiếu máu lên não, gây chóng mặt, ngất, thậm chí tử vong nếu số lượng máu mất quá lớn.

+ Khối u to chèn ép các cơ quan xung quanh: Khi kích thước khối u lớn dần sẽ đẩy vào các cơ quan lân cận gây biến chứng nguy hiểm, cụ thể là chèn ép vào bàng quang khó tiểu tiện, đái rắt, mót tiểu. Chèn ép niệu quản gây ứ đọng nước tiểu trong bể thận, chèn ép trực tràng khiến bệnh nhân thường xuyên táo bón, phân rắn, gây đau khi đại tiện. Ngoài ra còn chèn ép tĩnh mạch gây phù chi dưới.

+ Xoắn khối u dưới phúc mạc: Biểu hiện của biến chứng này là đột ngột đau hố chậu phải dữ dội kèm theo nôn mửa, bí trung đại tiện, choáng, ngất do đau, có thể viêm phúc mạc. Khi bệnh diễn biến xấu đi, có thể dẫn đến tử vong.

+ Biến chứng nhiễm khuẩn: Có thể nhiễm khuẩn tại khối u hoặc lan sang các cơ quan xung quanh hay toàn bộ cơ thể, có thể gây vô sinh.

Cách chữa bệnh u xơ tử cung

Theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa, những khối u có kích thước lớn trên 30 mm gây biến chứng thì nên điều trị bằng các phương pháp sau:

Điều trị nội khoa

Cách điều trị này sẽ đưa các nội tiết sinh dục vào cơ thể bệnh nhân để gây ức chế rụng trứng. Như vậy, buồng trứng sẽ tạm thời không tiết estrogen, dần dần làm cho u xơ nhỏ lại. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng cho các khối u nhỏ, chỉ làm hạn chế sự phát triển của khối u, chứ không loại bỏ hoàn toàn.

Phẫu thuật

Phẫu thuật là cách điều trị bệnh u xơ tử cung hiệu quả

Hiện nay, phẫu thuật u xơ tử cung được xem là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, bóc tách khối u và giữ lại nguyên vẹn tử cung, bảo toàn khả năng sinh sản cho người bệnh. Tuy nhiên, khi phẫu thuật, cần phải gây mê, gây tê nên cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định trong quá trình thực hiện.

Các phương pháp phẫu thuật:

+ Cắt tử cung bán phần hay toàn phần: Phương pháp này sẽ lấy được toàn bộ khối u, giải quyết triệt để nguồn gốc gây ra các triệu chứng lâm sàng, nhưng sẽ để lại sẹo tại tử cung, không có khả năng mang thai.

+ Bóc nhân xơ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi đường bụng hay đường âm đạo, bằng mở ổ bụng: Nhân xơ sẽ được bóc tách, giữ được tính nguyên vẹn của tử cung, có khả năng mang thai lại sau thủ thuật. Tuy nhiên, cách này rất khó thực hiện trên bệnh nhân có nhiều u, chỉ thực hiện được các u nhỏ…

Nói chung, các phương pháp điều trị bệnh u xơ tử cung đều có những rủi ro và hạn chế nhất định. Do đó, để điều trị có hiệu quả và triệt để nhất, người bệnh cần đến bệnh viện thăm khám để được hướng dẫn cụ thể.

Bệnh u xơ tử cung nên ăn gì?

Với bệnh nhân u xơ tử cung, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị. Vì thế, khi bị căn bệnh này, bạn nên ăn một số thực phẩm sau:

Bệnh nhân u xơ tử cung nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ

+ Rau xanh và trái cây: Giúp ngăn ngừa u xơ phát triển là nhờ vào vai trò của chất xơ và chất chống viêm, từ đó giúp tăng cường sức khỏe cũng như giảm lượng hormon estrogen. Một số thực phẩm rau xanh và tốt cho phụ nữ bị u xơ tử cung như: cải xoăn, cải thìa, bina, atiso, ớt chuông, bí ngô, cà rốt, củ cải, cà chua...

+ Các loại thịt trắng: Phụ nữ mắc u xơ tử cung nên ăn các loại thịt trắng như: thịt gà, thịt gia cầm... để làm giảm kích thích khối u xơ tăng sinh, hạn chế những cơn co thắt làm tình trạng u xơ nghiêm trọng hơn.

+ Ngoài những loại thực phẩm trên chị em cũng có thể bổ sung một số thực phẩm khác cũng có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh u xơ tử cung như: cá, ngũ cốc, trà xanh, nghệ vàng... giúp giảm lượng enzyme giải độc gan, hỗ trợ gan đồng thời kích thích sản xuất mật làm teo khối u hiệu quả.

Bệnh u xơ tử cung kiêng ăn gì?

Người bệnh u xơ tử cung thì nên tránh ăn các loại thực phẩm như là thịt đỏ, điển hình là thịt bò, thịt cừu và thức ăn, đồ uống có caffein, nước ngọt, chocolate, trà, thuốc lá và cà phê. Đây là những thực phẩm có thể làm tăng tình trạng đau bụng, chảy máu tử cung và trầm trọng thêm các triệu chứng khác của bệnh.

Hy vọng với những thông tin trên đây, đã giúp các chị em hiểu hơn về căn bệnh u xơ tử cung. Để từ đây có thể chủ động phòng ngừa hiệu quả cũng như nhận biết sớm để can thiệp kịp thời, hạn chế xảy ra những biến nguy hiểm.