Theo dữ liệu liên quan từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Hoa, có khoảng 420 triệu người ở đất nước này gặp phải những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không quan tâm đến vấn đề này. Bụng phình to lâu ngày không hẳn là do ăn quá nhiều mà có thể liên quan đến bệnh tật.

Khi chúng ta thường thấy bụng phình to, nếu bị đầy hơi thì có thể liên quan đến sức khỏe dạ dày. Khi dạ dày bất thường sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dịch vị, khi tiết axit dịch vị không đủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, lúc này sẽ xuất hiện triệu chứng ăn không tiêu, dẫn đến chướng bụng.

Tràn dịch vùng chậu

Nếu chị em phụ nữ bỏ bê sức khỏe của bản thân sẽ dễ gây ra các bệnh phụ khoa. Tràn dịch vùng chậu là một trong số đó.

Tình trạng tràn dịch vùng chậu ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, gây áp lực lên dạ dày. Kết quả là nếu bạn ăn rất ít, bạn sẽ cảm thấy bụng cồn cào.

Bệnh gan

Bệnh phình to, đầy hơi không nhất thiết là có vấn đề với hệ tiêu hóa. Trên thực tế, dù bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể con người, chỉ cần phát hiện ra bất thường đều có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thức ăn trong cơ thể.

Chẳng hạn khi gan bị tổn thương nặng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng, người bệnh lúc này sẽ bị đầy bụng.

Ảnh minh họa.

Nếu tình trạng bụng căng phồng thỉnh thoảng xảy ra có thể có nhiều nguyên nhân liên quan đến thói quen sinh hoạt:

Tâm trạng bất ổn

Thường xuyên tức giận và cảm xúc không ổn định cũng có thể dẫn đến bụng phình to. Vì khi chúng ta tức giận sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, về lâu dài sẽ sinh ra chứng khó tiêu do nhu động dạ dày không đủ.

Ăn ngấu nghiến, ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh cũng có thể dẫn đến bụng phình to. Khi chúng ta ăn quá no, thức ăn ăn vào không thể nhai hết, nghiền nát làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, về lâu dài có thể bị khó tiêu.

Ngoài ra, nếu ăn quá nhanh, trong quá trình nuốt vào cơ thể sẽ tạo ra nhiều oxy trong quá trình nuốt sẽ khiến bụng phình to.

Uống nước ngọt quá ga

Sau khi uống đồ uống có ga sẽ có rất nhiều bọt khí, khi những bọt khí này vào dạ dày sẽ khiến chúng ta có cảm giác chướng bụng.

Bụng phình do bệnh lý không thuyên giảm đến khi khỏi bệnh, bụng phệ do thói quen sinh hoạt có thể tự khỏi.

Làm gì khi bụng phình to?

Ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng cho dạ dày

Nếu bụng phình to do thói quen sinh hoạt, bạn có thể ăn một số thực phẩm bổ dưỡng cho dạ dày và dễ tiêu hóa như bánh mì hấp, lúa mạch, chà là đỏ, hạt sen,… có thể làm giảm chứng khó tiêu gây ra. Tránh tiêu thụ quá nhiều đồ uống và thực phẩm chiên, lạnh, sủi bọt.

Ảnh minh họa.

Tập thể dục thường xuyên hơn

Nếu bị chướng bụng, bạn có thể vận động thêm để thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn của hệ tiêu hóa và giảm bớt cảm giác chướng bụng do khó tiêu.

Massage nhiều hơn

Nếu bị đầy hơi, bạn có thể xoa bóp vùng bụng thường xuyên hơn, điều này có thể giúp quá trình tiêu hóa thức ăn và thúc đẩy quá trình xả đầy hơi.

Bạn có thể nằm thẳng trên giường, gập đầu gối và di chuyển gần bụng, sau đó từ từ hạ chân xuống để nằm thẳng, dùng lòng bàn tay xoa bóp bụng theo chuyển động tròn. Trong thời gian bị đầy hơi nặng, hãy cố gắng ăn ít thức ăn sinh ra khí như đậu, khoai tây, khoai lang,…

Ngoài ra, nếu tình trạng đầy hơi nghiêm trọng, bạn cần đi khám và dùng một số loại thuốc. Cố gắng không tự điều trị bằng các loại thuốc tiêu hóa.