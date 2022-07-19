Ăn ít bụng vẫn phình to, lo thừa mỡ không ngờ là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm

Sức khỏe 19/07/2022 13:00

Nhiều người gặp tình trạng tuy không ăn nhiều nhưng bụng vẫn phình to như phụ nữ mang thai 4, 5 tháng. Hiện tượng này nhìn qua tưởng béo bụng nhưng lại là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm.

Theo dữ liệu liên quan từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Hoa, có khoảng 420 triệu người ở đất nước này gặp phải những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không quan tâm đến vấn đề này. Bụng phình to lâu ngày không hẳn là do ăn quá nhiều mà có thể liên quan đến bệnh tật.

Ăn ít bụng vẫn phình to, lo thừa mỡ không ngờ là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Bụng phình to do bệnh dạ dày

Khi chúng ta thường thấy bụng phình to, nếu bị đầy hơi thì có thể liên quan đến sức khỏe dạ dày. Khi dạ dày bất thường sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dịch vị, khi tiết axit dịch vị không đủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, lúc này sẽ xuất hiện triệu chứng ăn không tiêu, dẫn đến chướng bụng.

Tràn dịch vùng chậu

Nếu chị em phụ nữ bỏ bê sức khỏe của bản thân sẽ dễ gây ra các bệnh phụ khoa. Tràn dịch vùng chậu là một trong số đó.

Tình trạng tràn dịch vùng chậu ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, gây áp lực lên dạ dày. Kết quả là nếu bạn ăn rất ít, bạn sẽ cảm thấy bụng cồn cào.

Bệnh gan

Bệnh phình to, đầy hơi không nhất thiết là có vấn đề với hệ tiêu hóa. Trên thực tế, dù bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể con người, chỉ cần phát hiện ra bất thường đều có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thức ăn trong cơ thể.

Chẳng hạn khi gan bị tổn thương nặng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng, người bệnh lúc này sẽ bị đầy bụng.

Ăn ít bụng vẫn phình to, lo thừa mỡ không ngờ là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm - Ảnh 2

Ảnh minh họa.

Nếu tình trạng bụng căng phồng thỉnh thoảng xảy ra có thể có nhiều nguyên nhân liên quan đến thói quen sinh hoạt:

Tâm trạng bất ổn

Thường xuyên tức giận và cảm xúc không ổn định cũng có thể dẫn đến bụng phình to. Vì khi chúng ta tức giận sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, về lâu dài sẽ sinh ra chứng khó tiêu do nhu động dạ dày không đủ.

Ăn ngấu nghiến, ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh cũng có thể dẫn đến bụng phình to. Khi chúng ta ăn quá no, thức ăn ăn vào không thể nhai hết, nghiền nát làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, về lâu dài có thể bị khó tiêu.

Ngoài ra, nếu ăn quá nhanh, trong quá trình nuốt vào cơ thể sẽ tạo ra nhiều oxy trong quá trình nuốt sẽ khiến bụng phình to.

Uống nước ngọt quá ga

Sau khi uống đồ uống có ga sẽ có rất nhiều bọt khí, khi những bọt khí này vào dạ dày sẽ khiến chúng ta có cảm giác chướng bụng.

Bụng phình do bệnh lý không thuyên giảm đến khi khỏi bệnh, bụng phệ do thói quen sinh hoạt có thể tự khỏi.

Làm gì khi bụng phình to?

Ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng cho dạ dày

Nếu bụng phình to do thói quen sinh hoạt, bạn có thể ăn một số thực phẩm bổ dưỡng cho dạ dày và dễ tiêu hóa như bánh mì hấp, lúa mạch, chà là đỏ, hạt sen,… có thể làm giảm chứng khó tiêu gây ra. Tránh tiêu thụ quá nhiều đồ uống và thực phẩm chiên, lạnh, sủi bọt.

Ăn ít bụng vẫn phình to, lo thừa mỡ không ngờ là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm - Ảnh 3

Ảnh minh họa.

Tập thể dục thường xuyên hơn

Nếu bị chướng bụng, bạn có thể vận động thêm để thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn của hệ tiêu hóa và giảm bớt cảm giác chướng bụng do khó tiêu.

Massage nhiều hơn

Nếu bị đầy hơi, bạn có thể xoa bóp vùng bụng thường xuyên hơn, điều này có thể giúp quá trình tiêu hóa thức ăn và thúc đẩy quá trình xả đầy hơi.

Bạn có thể nằm thẳng trên giường, gập đầu gối và di chuyển gần bụng, sau đó từ từ hạ chân xuống để nằm thẳng, dùng lòng bàn tay xoa bóp bụng theo chuyển động tròn. Trong thời gian bị đầy hơi nặng, hãy cố gắng ăn ít thức ăn sinh ra khí như đậu, khoai tây, khoai lang,…

Ngoài ra, nếu tình trạng đầy hơi nghiêm trọng, bạn cần đi khám và dùng một số loại thuốc. Cố gắng không tự điều trị bằng các loại thuốc tiêu hóa.

Sau 50 tuổi không mắc 4 bệnh này ắt sống thọ

Sau 50 tuổi không mắc 4 bệnh này ắt sống thọ

Cùng với sự phát triển của xã hội, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. Nhưng mặt khác, các bệnh lý tương ứng cũng dễ phát hiện, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Sức khỏe bệnh dạ dày sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 46 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm