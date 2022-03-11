Theo nghiên cứu có tới 1/3 người đang phớt lờ những dấu hiệu của căn bệnh ung thư, họ thường xem nhẹ hoặc không hề quan tâm đến những triệu chứng tai hại này. Liệu bạn có phải là một trong số họ?

Trung tâm Ung thư tuyến tụy Vương quốc Anh đã cảnh báo: Có bốn triệu chứng chính của ung thư tuyến tụy mà bạn không nên loại bỏ Các chuyên gia cho biết điều quan trọng là phải tìm kiếm sự trợ giúp càng sớm càng tốt vì ung thư tuyến tụy thường được chẩn đoán quá muộn. Các triệu chứng chính cần chú ý là đau lưng, khó tiêu, đau dạ dày và cân nặng bị giảm. Nếu bạn bị bất kỳ điều nào trong số này trong hơn bốn tuần, bạn phải đến gặp bác sĩ để theo dõi. Tổ chức từ thiện Pancreatic Cancer Vương quốc Anh kêu gọi bất kỳ ai bệnh vàng da,da hoặc mắt có màu vàng thì nên đến A&E ngay lập tức. Một cuộc thăm dò vào cuối năm ngoái cho thấy 28% mọi người bỏ qua ba tháng trước khi tìm kiếm sự trợ giúp sau khi nhận thấy các triệu chứng mới. Diana Jupp, Giám đốc điều hành của Pancreatic Cancer UK, cho biết: "Thật là lo lắng khi biết rằng có rất nhiều người đã từ bỏ việc tìm kiếm sự giúp đỡ trong một thời gian dài."

"Ung thư tuyến tụy đã không biến mất vì Covid-19 và tôi sẽ kêu gọi bất cứ ai có các triệu chứng dai dẳng, không rõ nguyên nhân hãy sử dụng NHS. Không có thời gian để chờ đợi với bệnh ung thư tuyến tụy. Hàng nghìn người mỗi năm vẫn quay cuồng khi nghe được thông báo rằng bị ung thư và đã quá muộn, bác sĩ không thể làm gì được cho họ. Điều đó phải dừng lại. Chúng tôi không muốn mọi người hoảng sợ nếu họ có một số hoặc tất cả các triệu chứng này, bởi vì hầu hết những người không bị ung thư tuyến tụy. Nhưng điều tôi quan trọng là mọi người phải tìm hiểu thêm về căn bệnh này, nói chuyện với những người thân yêu của họ, và giúp chúng tôi chấm dứt văn hóa im lặng xung quanh căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất ở Anh.Ung thư tuyến tụy là loại ung thư phổ biến thứ mười một ở Anh và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư cao thứ sáu. Bệnh ung thư có tỷ lệ sống sót thấp nhất trong số các bệnh ung thư phổ biến ở Anh - với hơn một nửa số bệnh nhân tử vong trong vòng ba tháng sau khi được chẩn đoán". Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet Bệnh ảnh hưởng đến một tuyến lớn là một phần của hệ tiêu hóa - tuyến tụy nằm sau dạ dày và dưới gan.

Nó có hai chức năng chính: nhỏ giọt các enzym tiêu hóa vào ruột để giúp phân hủy thức ăn, và giải phóng các hormone insulin và glucagon để điều chỉnh lượng đường trong máu. Ung thư tuyến tụy xảy ra khi các tế bào ác tính - ung thư hình thành trong các mô của tuyến tụy.

Những lầm tưởng 'tai hại' về chất béo và 5 dấu hiệu cực nguy hiểm 'báo động' bạn không nạp đủ chất béo trong chế độ ăn uống của mình Chất béo trong chế độ ăn có xu hướng bị mang tiếng xấu. Bất chấp những gì bạn có thể đã nghe nói, ăn chất béo không làm cho bạn béo miễn là bạn ăn nó một cách điều độ. Trên thực tế, chất béo là một phần thiết yếu của một chế độ ăn uống cân bằng.

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