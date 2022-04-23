Xóa tan cơn đau cứng cổ làm gián đoạn cuộc sống khỏe mạnh của bạn bằng những mẹo nhỏ được chuyên gia khuyến nghị

Nhìn xuống màn hình máy tính cả ngày có thể khiến các cơ xung quanh khớp cổ mệt mỏi và căng quá mức. Lái xe trong thời gian dài, cũng như nhìn vào điện thoại thông minh của bạn, có thể có ảnh hưởng tương tự. Vậy bạn nên làm điều này ngày này qua ngày khác có thể bổ sung và di chuyển khớp cổ của bạn tốt hơn như sau.

Cứng cổ thường phát triển khi cơ của bạn yếu đi theo thời gian do vận động sai tư thế hoặc sai cách, bác sĩ chỉnh hình Andrew Bang cho biết. Tiến sĩ Bang nói: "Khi cơ cổ của bạn trở nên yếu và bạn cố gắng quay đầu, khớp không còn cử động trơn tru nữa vì nó đã bị lệch. Thường thì khớp bắt vào thứ gì đó, kéo cơ hoặc chạm vào dây thần kinh một cách bất thường hay có thể cả hai. Sau đó bạn sẽ bị đau tức thì và cơ thể bị co thắt cơ bảo vệ. Cơ thể của bạn không muốn bạn bị thương thêm, vì vậy nó sẽ siết chặt lại, khiến bạn cảm thấy thậm chí không thể cử động và khiến bạn tự hỏi mình đã làm gì để tự gây thương tích cho chính mình".

Sử dụng đá trong 48 đến 72 giờ đầu tiên, sau đó sử dụng nhiệt. Có thể chườm nóng bằng vòi sen nước ấm, chườm nóng hoặc túi chườm. Đảm bảo không ngủ với miếng đệm nóng hoặc túi đá để tránh da bị thương nhé.

Đối với các nguyên nhân nhỏ, phổ biến của đau cổ, hãy thử các biện pháp khắc phục đơn giản sau:

Uống thuốc giảm đau không kê đơn

Các bác sĩ sẽ khuyên dùng ibuprofen hoặc acetaminophen.

Liên tục di chuyển

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Tuy nhiên, bạn cần tránh các hoạt động giật hoặc đau đớn. Điều này giúp làm dịu các triệu chứng của bạn và giảm viêm.

Xoa bóp nhẹ nhàng

Nhờ ai đó xoa bóp nhẹ nhàng những chỗ bị đau. Khi làm điều này, giao tiếp là chìa khóa. Yêu cầu đối tác của bạn thử nhiều kỹ thuật khác nhau cho đến khi hạ cánh trên một kỹ thuật bạn cảm thấy tốt hơn ở vùng cổ.

Tuy nhiên, bất kể bạn chọn kỹ thuật nào, bất kỳ động tác xoa bóp nào cũng nên hướng về trái tim. Điều này phù hợp với cách máu chảy trong tĩnh mạch của bạn, các đường màu xanh tím có thể nhìn thấy dưới da của bạn.

Đảm bảo rằng bạn có nệm hoặc gối thích hợp

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Hãy thử ngủ trên một tấm nệm cứng mà không cần gối hoặc với một chiếc gối cổ đặc biệt.

Sử dụng cổ áo mềm

Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc sử dụng vòng cổ mềm để giảm bớt sự khó chịu. Không sử dụng cổ áo trong một thời gian dài. Làm như vậy có thể khiến cơ cổ của bạn yếu hơn.

Động tác kéo giãn giúp điều trị chứng cứng cổ

Bác sĩ Bang cho biết, chìa khóa để giảm chứng cứng cổ là kéo căng và vận động đúng cách. Thực hiện các bài tập với phạm vi chuyển động chậm, lên xuống, bên này sang bên kia và từ tai này sang tai khác, có thể giúp kéo căng cơ cổ một cách nhẹ nhàng. Một số tư thế yoga cũng có thể giúp giảm bớt tình trạng căng cứng.

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Dưới đây là một số động tác kéo giãn cụ thể khác mà bạn có thể thử tại bàn làm việc hoặc trong ô tô có thể giúp bạn tránh bị cứng cổ:

Cuộn vai của bạn về phía sau và xuống 10 lần.

Ép hai bả vai vào nhau 10 lần.

Đẩy đầu của bạn về phía sau vào tựa đầu ô tô hoặc tay và giữ trong 30 giây.

Đưa tai lại gần vai mỗi bên 10 lần.

Mẹo để ngăn ngừa đau cổ

Dưới đây là một số cách để ngăn ngừa chứng đau cổ kèm theo cứng cổ.

Hãy chú ý đến vị trí ngủ của bạn

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Bác sĩ Bang cho biết nếu cổ làm phiền bạn thêm mệt mỏi, bạn nên chú ý đến tư thế ngủ của mình. Chỉ ngủ nghiêng hoặc nằm ngửa, không bao giờ nên nằm ​​sấp.

Tiến sĩ Bang nói: "Khi bạn nằm sấp ngủ, bạn sẽ thường xuyên vặn đầu mình theo cách này hay cách khác trong nhiều giờ. Nằm sấp khi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến phần lưng dưới của bạn vì bụng của bạn bị lún xuống giường nếu bạn không có đủ chỗ dựa".

Thực hành tư thế ngồi máy tính thích hợp

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Để giúp bạn tránh bị đau cổ, hãy đặt màn hình ngang tầm mắt, ngồi thẳng lưng và tránh nghiêng và vặn đầu xuống hoặc sang một bên khi đang sử dụng máy tính. Ngoài ra, hãy nhớ tạm dừng việc nhìn chằm chằm vào màn hình nếu bạn làm việc liên tục.

Lưu ý đến cách bạn đang ngồi trong xe hoặc khi đang sử dụng điện thoại

Khi bạn đang lái xe hoặc sử dụng điện thoại thông minh, hãy nhớ nghỉ giải lao thường xuyên và tránh để cổ cúi về phía trước trong thời gian dài, Tiến sĩ Bang nói.

Đau cổ kéo dài bao lâu?

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Đau cổ kéo dài bao lâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều này bao gồm loại chấn thương nào gây ra cơn đau cổ cấp tính, ví dụ: tai nạn xe hơi, chấn thương thể thao hoặc lực kéo cơ do hoạt động bên ngoài và cách bạn phản ứng với chấn thương.

Bác sĩ Bang nói: "Nhiều khi các triệu chứng có thể hết trong vài tháng nếu bạn ngừng thực hiện hành vi vi phạm gây đau đổ. Đau cổ do tai nạn xe hơi có thể kéo dài. Nhưng nếu bạn không vướng vào một vết xe đổ khác, cơn đau của bạn thường sẽ biến mất trong vài tháng. Tuy nhiên, nếu bạn không thay đổi một thói quen gây đau cổ, chẳng hạn như sử dụng màn hình máy tính kém, thì cơn đau sẽ kéo dài".

Nếu cơn đau kéo dài và cản trở các hoạt động hàng ngày của bạn hoặc bất kỳ phương pháp điều trị nào bạn thử dường như không có hiệu quả, có thể cần thảo luận thêm với bác sĩ."Nếu bạn đã tự mình thử một số cách và sau hai tháng mà nó không biến mất, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên đến gặp bác sĩ để tìm hiểu xem có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hay không hoặc có một số hành vi mà bạn cần thay đổi là gì.

Theo Cleverland Clinic