Xịt nước hoa vùng kín: Thơm một lúc, gánh chịu tác hại cả đời

Sống khỏe 21/04/2018 11:27

"Cô bé" có mùi hôi khó chịu khiến nhiều chị em mất đi sự tự tin, nhất là trong chuyện vợ chồng. Chính vì thế, để khắc phục tình trạng này, nhiều cô nàng đã sử dụng nước hoa vùng kín mà không ngờ đến những tác hại của chúng.

Nước hoa vùng kín: Bí quyết tự tin của chị em

Bác sĩ Hồ Mai Hoa - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Hà Nội) cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng vùng kín của chị em có mùi hôi như thay đổi nội tiết tố, tâm lý căng thẳng, chế độ sinh hoạt không hợp lý... Do đó, để khử mùi và trở nên hấp dẫn hơn trong mắt "nửa kia", không ít chị em đã tìm đến sản phẩm nước hoa dành cho "vùng tam giác".

Hiện nay, các loại nước hoa vùng kín được bán tràn lan trên mạng xã hội với mức giá dao động từ 120.000 - 350.000 đồng, thậm chí có những nơi giá bán chỉ vài chục nghìn đồng.

Xịt nước hoa vùng kín: Thơm một lúc, gánh chịu tác hại cả đời - Ảnh 1
Việc sử dụng nước hoa cho 'cô bé' là một thói quen nguy hiểm cần bỏ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời quảng cáo của những người bán hàng, sử dụng nước hoa vùng kín sẽ giúp chị em tạm biệt nhanh chóng mùi hôi ở đây, lấy lại sự tự tin trong những "cuộc vui". Cách sử dụng chúng cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần lắc bình nhẹ cho đều rồi đặt chai cách "cô bé" 20 cm và xịt. Ngoài ra, có thể xịt trực tiếp lên quần lót hoặc băng vệ sinh để đảm bảo vùng kín của bạn luôn thơm tho trong một khoảng thời gian dài (từ 10 - 12 tiếng).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc sử dụng những loại nước hoa vùng kín này là một trong những nguyên nhân khiến chị em mắc phải các chứng bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Tác hại đáng sợ của nước hoa vùng kín chị em nên biết

Theo nhiều nghiên cứu, những sản phẩm tạo mùi thơm cho "cô bé" thường chứa hóa chất độc hại như benzen, este... khi tác động vào vùng kín sẽ làm thay đổi môi trường pH tại đây. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Xịt nước hoa vùng kín: Thơm một lúc, gánh chịu tác hại cả đời - Ảnh 2
Nước hoa vùng kín mang lại nhiều tác hại cho sức khỏe mà chị em không hề biết - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu không may mua nhầm và sử dụng những sản phẩm giả hay kém chất lượng, chúng sẽ khiến bạn bị kích ứng da, "cô bé" nổi mẩn đỏ, đau rát, ra nhiều khí hư, mùi hôi càng thêm nặng... Khi mùi càng nặng, không ít nàng lại sử dụng nước hoa vùng kín nhiều hơn khiến vi khuẩn gây hại sinh sôi nhanh, tình trạng sức khỏe "cô bé" suy giảm trầm trọng.

Các chuyên gia khuyên, chị em không nên sử dụng các sản phẩm tạo mùi thơm cho vùng kín để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàng ngày, các nàng chỉ cần vệ sinh "vùng tam giác" với nước sạch, lau khô mặc quần lót thông thoáng (tốt nhất là vải cotton), không bó quá sát là có thể giúp "cô bé" luôn khỏe mạnh và hạn chế mùi hôi.

Xịt nước hoa vùng kín: Thơm một lúc, gánh chịu tác hại cả đời - Ảnh 3
Nên sử dụng dung dịch vệ sinh có thành phần tự nhiên để đảm bảo sức khỏe cho 'cô bé' - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các nàng cũng có thể sử dụng những loại dung dịch vệ sinh phụ nữ có thành phần tự nhiên, lành tính để tránh làm ảnh hưởng đến môi trường pH tại vùng kín.

Biết được những tác hại đáng sợ của nước hoa vùng kín, hy vọng các chị em sẽ lưu ý để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

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Từ khóa:   nước hoa vùng kín bệnh phụ khoa

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