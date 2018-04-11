Bộ 3 cách làm hồng vùng kín bằng dầu dừa siêu đơn giản

Mẹ bầu 11/04/2018 13:57

Không phải chị em nào cũng may mắn có được vùng kín đẹp. Hơn nữa, tác động xấu sau khi sinh nở dễ khiến vùng kín bị biến dạng. Điều này khiến chị em gặp nhiều khó khăn, cảm thấy mất đi sự tự tin trong sinh hoạt vợ chồng. Hiện nay, dùng dầu dừa làm hồng vùng kín là một bí quyết đang rất được ưa chuộng. Cùng khám phá ngay cách làm hồng vùng kín bằng dầu dừa nhé!

Vùng kín là một vùng khá nhạy cảm nên rất ít được bàn luận đến. Với vùng kín đẹp hoàn hảo, sinh hoạt gần gũi sẽ dễ dàng hơn, thành công hơn và tạo nên nét lôi cuốn, hấp dẫn ở phái đẹp. 

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Vùng kín đẹp tạo nên nét lôi cuốn, hấp dẫn ở phái đẹp - Ảnh: Internet

Sau thời kì sinh nở hay do quan hệ tình dục, vùng kín rất dễ bị thâm đen. Nhiều chị em gặp phải vấn đề vùng kín bị biến dạng, âm đạo bị giãn quá mức,  môi lớn, môi bé quá dài rất mất thẩm mỹ. Điều này tạo nên sự mặc cảm rất lớn. Do đó, làm đẹp vùng kín là một nhu cầu chính đáng và cần được quan tâm.

Phẫu thuật là giải pháp thường được áp dụng để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, việc can thiệp dao kéo này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, tốn kém mà vẫn không thể cải thiện khu vực này dài lâu.

Sau khi sinh nở, nhiều chị em gặp phải vấn đề vùng kín bị biến dạng, âm đạo bị giãn quá mức,  môi lớn, môi bé quá dài rất mất thẩm mỹ. Điều này tạo nên sự mặc cảm rất lớn. Phẫu thuật là giải pháp được áp dụng để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, việc can thiệp dao khéo lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, tốn kém mà vẫn không thể cải thiện khu vực này dài lâu.

1. Dầu dừa có làm hồng vùng kín không?

 “Tân trang” lại vùng kín bằng nguyên liệu thiên nhiên là giải pháp đang rất được ưa chuộng. Có nhiều cách, tuy nhiên dùng dầu dừa là cách đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm chi phí được đánh giá cao.

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Dầu dừa là nguyên liệu thiên nhiên giúp làm hồng vùng kín - Ảnh: Internet

 Dầu dừa là nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên rất được ưa chuộng. Dầu dừa có nhiều công dụng như cung cấp dưỡng chất giúp các tế bào da hồi phục nhanh chóng,  cải thiện các vùng da bị hư tổn, thô ráp chăm sóc da mềm mịn, chống khô da, nứt nẻ da, …

Dầu dừa chứa hàm lượng cao chất chống oxi hóa. Do đó, phát huy cao công dụng giúp tăng sự đàn hồi của da và chống thâm hiệu quả.

Bên cạnh đó, dầu dừa còn giúp tẩy tế bào chết, làm sáng da cực tốt nên loại bỏ nhanh chóng tình trạng vùng kín thâm xỉn.

Nguyên liệu này rất an toàn, không gây kích ứng da. Bạn có thể yên tâm dùng trong thời gian dài nhé!

2. Cách làm hồng vùng kín bằng dầu dừa

Bạn có thể  dùng dầu dừa để làm hồng vùng kín với 3 cách đơn giản sau đây:

- Cách 1: Dùng dầu dừa nguyên chất

Dầu dừa nguyên chất có mùi thơm ngọt, dễ chịu, không gây cảm giác nhờn dính, giúp loại bỏ tình trạng vùng thâm kín đen hiệu quả.

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Dầu dừa nguyên chất giúp làm hồng vùng kín- Ảnh: Internet

 

- Nguyên liệu:

50 ml dầu dừa nguyên chất

- Cách thực hiện:

  • Chuẩn bị khoảng 50ml dầu dừa nguyên chất.
  • Trước khi tắm, bạn dùng kem tẩy da chết  để tẩy vùng kín thật nhẹ nhàng.
  • Dùng dầu dừa nguyên chất bôi xung quanh khu vực cô bé. Kết hợp massage trong khoảng 10-15 phút
  • Cuối cùng bạn tắm lại bằng nước lạnh.

Với cách này, để đạt được kết quả tốt, bạn nên thực hiện hàng ngày.

- Cách 2: Kết hợp dầu dừa và chanh tươi

Chanh tươi có tính axit mạnh nên giúp làm trắng da hiệu quả.  Kết hợp chanh với dầu dừa  là công thức giúp dưỡng ẩm và chữa thâm vùng kín cực hiệu quả.

- Nguyên liệu:

  • 30ml dầu dừa
  • 1 quả chanh tươi
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Công thức dầu dừa chanh tươi sẽ giúp chữa thâm vùng kín cực hiệu quả

- Ảnh: Internet

- Cách thực hiện:

  • Vắt lấy nước cốt chanh để riệng
  • Trộn đều nước cốt chanh cùng với dầu dừa,
  • Nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp dầu dừa, chanh tươi lên vùng kín bị thâm đen
  • Kết hợp massage thật trong khoảng 10-15 phút
  • Cuối cùng rửa lại thật sạch cùng với nước lạnh.

Với cách này, để đạt hiệu quả tốt, bạn cần kiên trì thực hiện đều đặn3 lần/tuần.

3: Kết hợp vitamin E +Dầu dừa + Tinh dầu hoa hồng

Vitamin E và tinh dầu hoa hồng giúp chăm sóc da  mềm mịn. Khi kết hợp với tinh dầu dừa sẽ giúp làm hồng  và chăm sóc vùng kín hiệu quả.

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Kết hợp vitamin E, dầudừa, tinh dầu hoa hồng giúp làm hồng vùng kín 

- Ảnh: Internet

- Nguyên liệu:

  • 1 chén dầu dừa
  •  1 viên vitamin E
  • 2 giọt tinh dầu hoa hồng

Cách thực hiện:

  • Trộn đều tất cả các nguyên liệu trên lại với nhau để tạo thành hỗn hợp có độ sệt vừa phải
  • Nhẹ nhàng bôi hỗn hợp này vào vùng kín.
  • Kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút
  • Cuối cùng, bạn vệ sinh lại một lần nữa bằng nước sạch.

Kiên trì thực hiện phương pháp này mỗi ngày, bạn sẽ thấy vùng kín mềm mại và hết thâm đen chỉ sau một thời gian ngắn.

Hy vọng với cách làm hồng vùng kín bằng dầu dừa Phụ Nữ và Gia Đình vừa chia sẻ chị em nhanh chóng sở hữu vùng kín đẹp và  tự tin hơn trong đời sống chăn gối. Không quá khó để khôi phục lại nét gợi cảm của  vùng kín phải không nào!

Chúc chị em thành công!

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