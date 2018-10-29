Uống ngay ly nước này khi vừa thức giấc, bao nhiêu độc tố tích tụ đều được loại bỏ nhanh chóng

Sống khỏe 29/10/2018 17:22

Nếu cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nội tạng, đồng thời gây ra nhiều vấn đề về da và vóc dáng. Chính vì vậy, bạn cần thanh lọc cơ thể mỗi ngày bằng những thức uống thiên nhiên chứa nhiều vitamin và khoáng chất.

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể sẽ mất đi lượng nước cần thiết để các cơ quan nội tạng hoạt động hiệu quả. Lúc này, bạn hãy uống ngay một cốc nước để bổ sung lượng nước thiếu hụt, đồng thời thúc đẩy bài tiết và tăng cường quá trình tuần hoàn máu.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lựa chọn thức uống sau khi thức dậy có tác động ít nhiều đối với cơ thể. Nguyên nhân là do buổi sáng là lúc cơ thể bắt đầu cơ chế hoạt động cho ngày mới, hệ bài tiết cũng hoạt động hiệu quả hơn.

Uống một cốc nước khi dạ dày trống rỗng vào buổi sáng không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố tích tụ mà còn có khả năng tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Dưới đây là những thức uống bạn nên uống ngay khi vừa thức dậy để thanh lọc cơ thể:

Những thức uống giúp thải độc cơ thể nhanh chóng

Nước dừa

Uống nước dừa khi bụng đói vào buổi sáng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thức uống này chứa hàm lượng lớn axit lauric giúp tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Uống ngay ly nước này khi vừa thức giấc, bao nhiêu độc tố tích tụ đều được loại bỏ nhanh chóng - Ảnh 1
Uống nước dừa khi bụng đói vào buổi sáng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nước dừa còn rất giàu vitamin và khoáng chất giúp cân bằng điện giải, giữ cho làn da luôn đủ độ ẩm và mịn màng.

Nước ép rau xanh

Nước ép các loại rau xanh như rau má, rau ngót, rau bina… đều rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp thanh lọc và đào thải độc tố hiệu quả.

Uống một cốc nước ép rau xanh mỗi sáng còn giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, giảm thiểu tình trạng mệt mỏi.

Uống ngay ly nước này khi vừa thức giấc, bao nhiêu độc tố tích tụ đều được loại bỏ nhanh chóng - Ảnh 2
Nước ép rau xanh giúp cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nước kỷ tử

Quả kỷ tử là thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, 8 loại axit amin thiết yếu cùng nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời cải thiện tuần hoàn máu.

Một số nghiên cứu đã cho thấy, uống nước kỷ tử vào buổi sáng có thể tăng mức năng lượng, cải thiện hiệu suất tập thể dục, giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung.

Uống ngay ly nước này khi vừa thức giấc, bao nhiêu độc tố tích tụ đều được loại bỏ nhanh chóng - Ảnh 3
Uống nước kỷ tử vào buổi sáng có thể tăng mức năng lượng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng

Một tách trà gừng vào buổi sáng sẽ giúp làm ấm cơ thể, cải thiện tiêu hóa và giảm đau nhức cơ hiệu quả. Thức uống này còn chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm và các bệnh thường gặp khi giao mùa.

Uống ngay ly nước này khi vừa thức giấc, bao nhiêu độc tố tích tụ đều được loại bỏ nhanh chóng - Ảnh 4
Thức uống này vừa giúp thải độc, vừa giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thức uống bạn nên dùng vào mỗi buổi sáng để bảo vệ sức khỏe và cải thiện làn da cũng như vóc dáng.

Những bí quyết cực đơn giản giúp phụ nữ Thái giữ vóc dáng thon gọn như siêu mẫu mà bạn không thể bỏ qua

Những bí quyết cực đơn giản giúp phụ nữ Thái giữ vóc dáng thon gọn như siêu mẫu mà bạn không thể bỏ qua

Chắc hẳn các cô nàng đều mong muốn sở hữu vóc dáng thon gọn hoàn hảo, hãy thử áp dụng bí quyết giảm cân cực đơn giản này của phụ nữ Thái, bạn sẽ chẳng còn lo tình trạng thừa cân nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   thức uống tốt cho sức khỏe bảo vệ sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?