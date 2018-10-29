Theo các chuyên gia dinh dưỡng , việc lựa chọn thức uống sau khi thức dậy có tác động ít nhiều đối với cơ thể. Nguyên nhân là do buổi sáng là lúc cơ thể bắt đầu cơ chế hoạt động cho ngày mới, hệ bài tiết cũng hoạt động hiệu quả hơn.

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể sẽ mất đi lượng nước cần thiết để các cơ quan nội tạng hoạt động hiệu quả. Lúc này, bạn hãy uống ngay một cốc nước để bổ sung lượng nước thiếu hụt, đồng thời thúc đẩy bài tiết và tăng cường quá trình tuần hoàn máu.

Dưới đây là những thức uống bạn nên uống ngay khi vừa thức dậy để thanh lọc cơ thể:

Uống một cốc nước khi dạ dày trống rỗng vào buổi sáng không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố tích tụ mà còn có khả năng tăng cường sức khỏe , ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Những thức uống giúp thải độc cơ thể nhanh chóng

Nước dừa

Uống nước dừa khi bụng đói vào buổi sáng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thức uống này chứa hàm lượng lớn axit lauric giúp tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Uống nước dừa khi bụng đói vào buổi sáng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nước dừa còn rất giàu vitamin và khoáng chất giúp cân bằng điện giải, giữ cho làn da luôn đủ độ ẩm và mịn màng.

Nước ép rau xanh

Nước ép các loại rau xanh như rau má, rau ngót, rau bina… đều rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp thanh lọc và đào thải độc tố hiệu quả.

Uống một cốc nước ép rau xanh mỗi sáng còn giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, giảm thiểu tình trạng mệt mỏi.

Nước ép rau xanh giúp cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nước kỷ tử

Quả kỷ tử là thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, 8 loại axit amin thiết yếu cùng nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời cải thiện tuần hoàn máu.

Một số nghiên cứu đã cho thấy, uống nước kỷ tử vào buổi sáng có thể tăng mức năng lượng, cải thiện hiệu suất tập thể dục, giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung.

Uống nước kỷ tử vào buổi sáng có thể tăng mức năng lượng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng

Một tách trà gừng vào buổi sáng sẽ giúp làm ấm cơ thể, cải thiện tiêu hóa và giảm đau nhức cơ hiệu quả. Thức uống này còn chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm và các bệnh thường gặp khi giao mùa.

Thức uống này vừa giúp thải độc, vừa giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thức uống bạn nên dùng vào mỗi buổi sáng để bảo vệ sức khỏe và cải thiện làn da cũng như vóc dáng.