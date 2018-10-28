Những bí quyết cực đơn giản giúp phụ nữ Thái giữ vóc dáng thon gọn như siêu mẫu mà bạn không thể bỏ qua

Bạn sẽ chẳng cần phải mướt mồ hôi ở phòng tập hay ăn kiêng nghiêm ngặt, chỉ cần áp dụng những bí quyết giữ dáng cực đơn giản dưới đây thì đảm bảo mỡ thừa đều “biến mất” không dấu vết:

Để sở hữu vóc dáng hoàn hảo cùng vòng eo “con kiến” thon gọn, phụ nữ Thái có những bí quyết riêng trong việc giảm cân nhanh chóng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , hàm lượng capsaicin trong ớt có thể có thể kích thích đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng, giúp ngăn chặn tình trạng béo phì liên quan đến chế độ dinh dưỡng giàu chất béo.

Món ăn Thái thường có vị cay đậm đà nhờ sự kết hợp của nhiều loại gia vị khác nhau. Họ thường sử dụng rất nhiều ớt khi chế biến, vì vậy với một số người, món Thái không dễ ăn vì quá cay.

Những món ăn cay giúp thúc đẩy loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ăn những món có gia vị cay còn làm tiêu hao lượng calo đáng kể, tương đương với 80 phút đi bộ và 25 phút chạy bộ liên tục.

Bên cạnh đó, các loại gia vị cay còn có tác dụng làm ấm người, phòng các bệnh cảm lạnh, chống viêm, đồng thời tốt cho hệ tiêu hóa nếu bạn sử dụng đúng cách và đúng liều lượng.

Sử dụng thực phẩm tươi sống

Người Thái ưu tiên sử dụng các thực phẩm tươi sống khi chế biến, đặc biệt là các món gỏi như xoài, đu đủ... Những món ăn này sẽ cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể nhưng vẫn đảm bảo lượng calo cơ thể hấp thụ không quá nhiều để gây tăng cân.

Việc chế biến các món ăn tươi sống hoặc chín tái còn giúp giảm đáng kể lượng cholesterol nạp vào cơ thể, từ đó bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Người Thái luôn ưu tiên dùng thực phẩm tươi sống - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép trái cây tươi

Nước ép trái cây tươi là thức uống không thể thiếu đối với phụ nữ Thái Lan. Chúng được bày bán khắp nơi và bạn có thể dễ dàng mua chúng để sử dụng.Thức uống này không chỉ giúp bạn giữ vóc dáng thon gọn mà còn tốt cho da.

Nước trái cây tươi giúp thanh lọc cơ thể, giảm chất béo tích tụ - Ảnh minh họa: Internet

Uống sữa dừa

Thái Lan nổi tiếng với những trái dừa Xiêm thơm ngọt tự nhiên, vì vậy ẩm thực nơi đây cũng có vô số các món ăn chế biến từ dừa. Hàm lượng chất béo của dừa không mang lại cholesterol xấu cho cơ thể, tốt hơn chất béo có nguồn gốc từ động vật.

Người dân của xứ sở chùa Vàng không chuộng sữa tươi từ động vật như các quốc gia khác mà họ ưu tiên dùng sữa dừa hơn. Loại sữa có nguồn gốc từ thực vật này không những giàu canxi và chứa hàm lượng lớn magie tốt cho cơ thể mà còn giúp giữ dáng hiệu quả.

Sữa dừa vừa tốt cho da vừa tốt cho vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên uống sữa dừa giúp tăng quá trình trao đổi chất, giảm thiểu các chất béo có hại để có vóc dáng săn chắc hơn. Đặc biệt, những dưỡng chất trong sữa dừa còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa, mang lại cho bạn làn da trẻ trung, căng mịn đầy sức sống.