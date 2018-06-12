Uống mật ong vào 5 thời điểm này mỗi ngày còn bổ gấp trăm lần tổ yến, nhân sâm

Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết dùng mật ong đúng cách để nó phát huy hết tác dụng tuyệt vời vốn có. Trên thực tế, tùy theo từng thời điểm sử dụng mà mật ong có thể mang lại những lợi ích sức khỏe khác nhau.

Nhờ chứa hàm lượng lớn các axit amin, canxi, sắt, magiê, kali cùng nhiều loại vitamin B, C, E… mà mật ong được xem là “tiên dược” trị bách bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn có tính kháng khuẩn tự nhiên và khả năng ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời. Chính vì vậy, mật ong thường được dùng để trị nhiều loại bệnh và giúp kéo dài tuổi thọ.

Đây là khoảng thời gian bạn nên uống một ly nước ấm pha mật ong hoặc chỉ đơn giản là một thìa cà phê mật ong nguyên chất. Thường xuyên uống mật ong vào sáng sớm khi bụng còn rỗng sẽ giúp làm sạch dạ dày, đồng thời loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Uống mật ong vào thời điểm này còn giúp ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Dưới đây là những thời điểm vàng nên sử dụng mật ong, bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ kẻo “tiếc hùi hụi” nhé!

Đặc biệt, sau một giấc ngủ dài, uống mật ong vào sáng sớm sẽ giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, nguồn năng lượng do mật ong tạo ra cao gấp 5 lần sữa nên sẽ nhanh chóng loại bỏ cảm giác mệt mỏi, mang đến cho bạn tinh thần sảng khoái và hưng phấn hơn.

Uống mật ong vào sáng sớm giúp loại bỏ mọi độc tố - Ảnh minh họa: Internet

Buổi chiều

Khoảng thời gian này cơ thể đang dần mất đi năng lượng sau một ngày dài làm việc. Chính vì vậy, đây là thời điểm tuyệt vời để bổ sung năng lượng cho cơ thể, giúp giảm mệt mỏi nhanh chóng.

Hãy chuẩn bị một cốc trà mật ong vào mỗi buổi chiều để giúp lấy lại tinh thần nhé!

Trước bữa ăn

Uống một cốc nước mật ong ấm trước bữa ăn khoảng 30 phút sẽ giúp ức chế tiết axit dạ dày, làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày.

Đối với những người bị viêm loét dạ dày, thường xuyên uống nước mật ong ấm vào thời điểm này sẽ giúp tình trạng viêm được cải thiện đáng kể, thậm chí khỏi hẳn.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên pha mật ong với nước ấm dưới 50 độ để tránh phá hủy những enzym có lợi.

Uống mật ong trước bữa ăn có thể cải thiện các vấn đề hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối trước khi ngủ

Uống mật ong vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp xoa dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng, mang đến cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn. Bên cạnh đó, uống mật ong vào khoảng thời gian này còn giúp đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể, nhờ đó cải thiện hiệu quả các vấn đề về da.

Sau bữa ăn

Sau khi ăn khoảng 1-2 tiếng, việc uống một chút mật ong sẽ giúp điều hòa chức năng tiêu hóa của dạ dày.

Trên đây là những thời điểm bạn nên uống mật ong mỗi ngày để tăng cường sức khỏe, cải thiện làn da và kéo dài tuổi thọ.