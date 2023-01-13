Tổng hợp những cách uống rượu không bị say hiệu quả nhất

Trên các bàn tiệc của gia đình, bạn bè vào những ngày Tết, không thể thiếu những thức uống có cồn như rượu bia. Nhưng những lần quá chén có thể để lại những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe . Vậy làm sao để uống rượu bia lâu say cũng như giảm bớt các tác động xấu của nó lên cơ thể? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đồng thời, cùng với cơn say kéo đến, cơ thể bạn sẽ gặp các triệu chứng như: nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và mất ý thức,....

Nguyên nhân say rượu là do cồn ngấm vào cơ thể. Cồn sau khi vào trong cơ thể sẽ phải được lọc qua lá gan, sau đó sẽ đi đến não bộ theo đường máu. Bạn khó tránh được các cuộc nhậu, song nếu biết cách uống rượu không say thì hoàn toàn có thể kiểm soát được việc hấp thụ cồn.

Chính vì vậy, theo các chuyên gia việc học được cách uống rượu bia không say để phòng ngừa vẫn tốt hơn nhiều hơn với việc giải quyết những rắc rối về sức khỏe sau khi đã “uống quá chén”.

Dưới đây là một vài mẹo giúp bạn uống rượu không say. Hãy cùng chúng tôi phá ngay những mẹo nhỏ hữu hiệu này và áp dụng chúng trước, trong và sau khi dự tiệc nhé!

Cách ăn trước khi dự tiệc để uống rượu không bị say

Cách uống rượu bia ngàn chén không say!

Bạn nên ăn những loại thực phẩm dưới đây để tránh uống rượu bị say:

- Thực phẩm giàu chất béo: Thực phẩm chứa nhiều chất béo như phô mai hay bơ có thể hoạt động như một lớp bông thấm bên trong bao tử giúp hút hết chất cồn mà bạn sẽ nạp vào cơ thể khi dự tiệc. Lượng chất béo từ những thực phẩm này sẽ bao bọc xung quanh thành bao tử, giúp cơ quan tiêu hóa hấp thu chất cồn chậm lại. Nhờ vậy, bạn sẽ không bị say dù uống nhiều rượu, bia.

- Bánh mì nướng: Lượng carbon trong bánh mì có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể giúp hấp thu hết chất cồn.

Bánh mì chứa carbon giúp hấp thụ chất cồn cho cơ thể!

- Uống sữa: Uống một ly sữa nóng trước khi bắt đầu tiêu thụ những loại đồ uống khác sẽ làm chậm quá trình hấp thu chất cồn của cơ thể. Điều này giúp cho hệ tiêu hóa “đối phó” với chất cồn hiệu quả hơn, cụ thể Acetaldehyde là một chất độc có trong thành phần của cồn khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa - Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra các cơn say.

Uống sữa để tránh say rượu bia hiệu quả!

Vitamin và chất chống ô xy hóa: Bổ sung các viên vitamin tổng hợp có chứa các chất chống ô xy trước khi uống rượu, bia cũng là một trong những biện pháp chống say hiệu quả.

Ăn sữa chua: Trong sữa chua có lượng keo thực vật lớn nên sữa chua giữ được trong dạ dày lâu hơn, giúp giảm nồng độ cồn và bảo vệ bao tử hiệu quả hơn.

Cách ăn trong dự tiệc để uống rượu không bị say

- Uống chậm: Hãy nhâm nhi và thưởng thức thật chậm các loại đồ uống có chứa chất cồn. Điều này giúp kéo dãn khoảng thời gian xâm nhập của chất cồn vào bên trong cơ thể. Nhờ đó, cơn say sẽ khó làm bạn gục ngã.

- Uống thêm nước và chất điện giải:

Mất nước là một trong những nguyên nhân khiến bạn say rượu. Vì vậy, hãy uống một ly nước đầy trước khi ngủ. Bổ sung nước giúp phòng tránh tác dụng khử nước của rượu. Nhờ đó, bạn có thể hạn chế cảm giác nôn nao, khó chịu sau khi say rượu. Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị thêm một chai nước cạnh giường ngủ. Hãy uống hết lượng nước đó ngay khi thức giấc vào buổi sáng.

Ngoài ra, bạn có thể uống nước dừa để bổ sung lại lượng muối natri, kali đã mất sau khi uống rượu. Hoặc uống các loại nước ép như: cam, bưởi, dưa hấu, dưa lê,… để bù lại lượng vitamin, giúp tránh tình trạng kiệt sức và mệt lả.

Hãy uống chậm và bổ sung nước cho cơ thể trong quá trình uống các đồ có cồn nhé!

- Chọn đồ uống có nồng độ cồn nhẹ: Cơn say sẽ đến nhanh nếu như bạn tiêu thụ loại đồ uống có nồng độ cồn quá cao như rượu đế. Ngoài ra, những loại rượu, bia đậm màu như rum đen, vang đỏ được xem là những lựa chọn có hại nhất vì chúng chứa khá nhiều chất cồn so với các loại nhẹ hơn như vodka, vang trắng...

- Tránh những ly cocktail hỗn hợp có chất caffeine: Những món đồ uống ngọt ngào này sẽ khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, đồng thời còn làm tăng cảm giác buồn nôn và váng đầu, khiến tình trạng say trở nên tệ hơn.

Món nước có cồn ngọt ngào dễ uống, nhưng cũng dễ khiến bạn say!

- Không hút thuốc khi đang trên bàn nhậu: Thuốc lá cũng là một tác nhân đẩy nhanh sự hấp thu của chất cồn vào cơ thể, hơn nữa hút thuốc lá còn gây ra nhiều bệnh nguy hiểm mà ung thư phổi là một trong số đó.

Mẹo giúp tránh mệt mỏi sau khi uống rượu bia quá nhiều

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc giúp gan dễ dàng chuyển hóa rượu bia trong cơ thể!

Uống quá nhiều rượu bia sẽ làm gan hoạt động quá sức dẫn đến không kịp đào thải độc tố. Điều này sẽ có thể gây tổn thương não hoặc nặng hơn là tử vong. Vì vậy, ngủ đủ giấc sẽ giúp gan dễ dàng chuyển hóa rượu bia trong cơ thể, thải độc tố ra ngoài và giúp cơ thể khỏe lại. Nhờ vậy, sau khi thức dậy bạn sẽ không bị kiệt sức hay mệt mỏi quá nhiều.

Tập thể dục thể thao

Vận đụng giúp cơ thể tiết mồ hôi và khỏe hơn!

Việc vận động sẽ kích thích cơ thể tiết mồ hồi và giúp bạn cảm thấy khỏe hơn sau khi uống say. Trong trường hợp bị say nhẹ, chạy bộ nhẹ nhàng sẽ làm bạn thấy khỏe hơn.

Trường hợp nếu bạn lỡ quên áp dụng các cách uống rượu không bị say trên thì hãy uống một cốc nước ép, có thể đắp thêm một chiếc khăn mát lên trán trong trường hợp bạn bị nhức đầu, hạn chế các tiếng ồn, kéo rèm cửa lại và ngủ một giấc. Nếu thức giấc giữa chừng, có thể uống thêm một viên vitamin tổng hợp và đi ngủ trở lại. Sau thời gian này, chắc chắn cơ thể bạn sẽ tỉnh táo trở lại nhé!

Với dịp tụ tập cuối năm đang đến gần như này, những ly rượu bia là gần như không thể tránh khỏi. Hy vọng với những cách uống rượu không say mới được giới thiệu trên đây, sẽ giúp các độc giả bớt được những cơn say khó chịu và hại người nhé! Chúc các độc giả áp dụng thành công!