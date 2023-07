Tổng hợp những cách uống rượu không bị say hiệu quả nhất

Trên các bàn tiệc của gia đình, bạn bè vào những ngày Tết, không thể thiếu những thức uống có cồn như rượu bia. Nhưng những lần quá chén có thể để lại những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Vậy làm sao để uống rượu bia lâu say cũng như giảm bớt các tác động xấu của nó lên cơ thể? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng say rượu

Sau rượu đi kèm với những triệu chứng mệt mỏi cho cơ thể!

Nguyên nhân say rượu là do cồn ngấm vào cơ thể. Cồn sau khi vào trong cơ thể sẽ phải được lọc qua lá gan, sau đó sẽ đi đến não bộ theo đường máu. Bạn khó tránh được các cuộc nhậu, song nếu biết cách uống rượu không say thì hoàn toàn có thể kiểm soát được việc hấp thụ cồn.

Đồng thời, cùng với cơn say kéo đến, cơ thể bạn sẽ gặp các triệu chứng như: nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và mất ý thức,....