Thuốc Tây đắt tiền đến mấy cũng không bằng một củ tỏi

Sống khỏe 14/10/2017 11:52

Tỏi được biết đến như một loại gia vị vạn năng, không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn hỗ trợ cơ thể chống lại rất nhiều bệnh tật, phòng tránh các bệnh ung thư nguy hiểm.

1. Chữa đầy bụng, khó tiêu

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Tỏi có khả năng chữa trị nhiều bệnh liên quan tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Công thức đơn giản chữa đầy bụng bằng tỏi: lấy 1 củ tỏi khô, bóc sạch vỏ và giã nhuyễn rồi đem ngâm với 150ml rượu trắng. Uống đều đặn mỗi ngày 3 lần với một thìa cà phê hỗn hợp rượu này kèm bã tỏi.

Nếu gia đình thường xuyên có người gặp vấn đề về tiêu hóa, chị em hãy làm nhiều hơn một chút và ngâm trong khoảng 15 ngày để dùng dần.

2. Chữa đau dạ dày

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Tỏi giúp chữa đau dạ dày - Ảnh Internet

Công thức chữa đau dạ dày với tỏi: lấy khoảng 3 củ tỏi khô, bóc vỏ giã nát, sau đó đem trộn với khoảng 500 ml mật ong và ngâm trong vòng 3 tuần là có thể dùng được. Mỗi ngày bạn lấy một chút mật ong và tỏi ăn trước bữa cơm tầm 15 phút.

Nên nhớ tuyệt đối không được sử dụng quá nhiều bởi vì cả mật ong và tỏi đều rất nóng, có thể gây phản tác dụng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dùng.

Với công thức này, bạn có thể làm để dùng trong khoảng 2-3 tháng, đảm bảo những cơn đau thắt dạ dày sẽ không còn ám ảnh bạn nữa.

3. Thấp khớp, đau nhức xương

Thuốc Tây đắt tiền đến mấy cũng không bằng một củ tỏi - Ảnh 3
Trị bệnh thấp khớp và đau nhức xương bằng tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Công thức hỗ trợ trị bệnh thấp khớp và đau nhức xương bằng tỏi như sau: tỏi khô 3 củ không bóc vỏ, có thể rửa qua và để ráo nước cho sạch. Tách lấy tép tỏi và cho vào bình ngâm với 500ml nước trong khoảng 50-60 ngày, lâu hơn càng tốt. Đến khi sử dụng, chỉ cần chắt lấy một ít nước cốt này thoa lên chỗ đau và xoa bóp. Phương pháp này phát huy tác dụng tốt nhất khi bạn thực hiện trước mỗi lần nghỉ ngơi, nhất là buổi tối trước khi đi ngủ. Kiên trì áp dụng, bệnh biến mất lúc nào đến bạn cũng chẳng hay.

4. Chữa viêm họng

Công thức chữa viêm họng bằng tỏi như sau: dùng 1 củ tỏi đã bóc vỏ, để nguyên và ngâm với 200ml giấm trong vòng 30 ngày. Trước khi đi ngủ bạn lấy 1 nhánh tỏi thái lát mỏng để ngậm trong khoảng 10-15 phút. Kiên trì thực hiện điều này, viêm họng hay ho mãn tính đều sẽ tự động khỏi hẳn. Một lưu ý nhỏ là tuyệt đối không dùng tỏi sống để ngậm, nếu không họng của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng.

5. Trị viêm xoang

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Tỏi có thể giúp chữa lành viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Đã tìm đủ cách mà không trị dứt viêm xoang, bạn hãy áp dụng ngay công thức dưới đây để thấy điều bất ngờ.

Cách làm như sau: dùng 2 tép tỏi ép lấy nước và thêm vào vài giọt mật ong trộn đều. Tiếp theo, bạn nhỏ nước muối sinh lý cho sạch và ướt mũi rồi dùng tăm bông chấm dung dịch vừa chuẩn bị cho vào mũi. Chú ý không lấy quá nhiều vì có thể gây tổn thương cho mũi. Để khoảng 5 phút thì bạn xì mũi nhẹ nhàng và lau rửa lại cho sạch.

Chỉ cần thực hiện 2 lần mỗi ngày trước khi đi ngủ là cảm giác khó chịu sẽ không trở lại đeo bám bạn thêm nữa!

Bệnh đương nhiên phải dùng đến thuốc, nhưng thay vì dùng mua loại thuốc Tây đắt tiền, hãy thử những bài thuốc đơn giản ngay tại nhà này nhé. Bạn sẽ bất ngờ vì công dụng tuyệt vời của chúng.

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