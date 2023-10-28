Thịt lợn bảo quản trong tủ lạnh dùng được trong bao lâu? Sau thời gian này thì nhất định phải vứt đi nếu không muốn gây hại cho sức khỏe

Sống khỏe 28/10/2023 05:05

Thịt lợn là một món ăn phổ biến và được ưa chuộng tại nước ta. Ăn thịt lợn tươi vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng thế nhưng không phải ai cũng có thời gian đi chợ mua thịt tươi mỗi ngày. Vậy thịt lợn bảo quản trong tủ lạnh dùng được trong bao lâu?

Do cuộc sống bận rộn nên rất nhiều người nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm và bảo quản trong tủ lạnh dùng dần để tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, nếu như không biết cách bảo quản khoa học, chúng sẽ gây hại cho sức khỏe. Vậy thịt để ngăn đá được bao lâu? Cách bảo quản thịt như thế nào để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm?

Thịt lợn bảo quản trong tủ lạnh dùng được trong bao lâu? Sau thời gian này thì nhất định phải vứt đi nếu không muốn gây hại cho sức khỏe - Ảnh 1
Các loại thịt khác nhau, nhiệt độ bảo quản khác nhau sẽ khiến thời gian bảo quản thịt khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

Thời hạn tối đa bảo quản thịt trong ngăn đá tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Cụ thể, loại thịt khác nhau, nhiệt độ bảo quản khác nhau sẽ khiến thời gian bảo quản thịt khác nhau. Trong đó, nhiệt độ là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất.

Nếu để nhiệt độ quá cao, thịt sẽ dễ ôi thiu, hỏng do đây là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Ngược lại, nếu để thịt trong tủ lạnh với nhiệt độ quá thấp, thịt sẽ bị đông đá, mất nước và thậm chí là biến chất.

Nếu để thịt lợn vào phòng bảo quản tươi thì theo nhiệt độ phòng bảo quản tươi thường là 3-5 độ, nếu đúng như vậy thì thịt có thể bảo quản được khoảng 5 ngày, thời gian để lâu hơn thịt lợn sẽ cực kỳ dễ biến chất.

Khi nói đến loại thịt được bảo quản lạnh rất lâu trước khi bán ra thị trường, loại thịt này là “thịt đen” không đảm bảo an toàn.

Thịt lợn bảo quản trong tủ lạnh dùng được trong bao lâu? Sau thời gian này thì nhất định phải vứt đi nếu không muốn gây hại cho sức khỏe - Ảnh 2
Có thể bảo quản thịt đông lạnh khoảng 3 tháng, còn thịt tươi chỉ bảo quản được khoảng 1 tháng. Ảnh minh họa: Internet

Như vậy chúng ta có thể bảo quản thịt đông lạnh trong khoảng 3 tháng sau khi mua mà không gặp vấn đề gì, còn thịt tươi chỉ bảo quản được khoảng 1 tháng nhưng nhìn chung vẫn có thể ăn được ngay cả khi vượt quá một thời gian nhất định.

Đã hơn nửa năm bảo quản thì không nên ăn, vì thịt đỏ để lâu sẽ chuyển sang màu nâu, còn thịt mỡ sẽ dần chuyển sang màu vàng, sẽ tạo ra quá trình oxy hóa chất béo, đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể con người. Nó rất có hại cho sức khỏe, vì vậy nhiều chuyên gia thực phẩm kiên quyết khuyên không nên ăn thịt đã quá sáu tháng để bảo quản.

Bảo quản thịt thế nào để giữ được sự tươi ngon?

khi muốn thịt bảo quản được trong thời gian lâu mà vẫn giữ được vị tươi ngon cũng như các chất dinh dưỡng, bạn cần chú ý các vấn đề sau:

- Để bảo quản thịt sống trong tủ lạnh, bạn nên chế biến sạch trước khi cho vào ngăn đá. Cần lưu ý bịt thịt bằng nhiều lớp, tránh cho thịt không bị đông cứng quá mức dẫn đến tình trạng thịt bị mất nước hay thay đổi màu sắc, mùi vị của thịt.

- Nhiệt độ trong tủ lạnh phải giữ ở mức ổn định (khoảng -18 độ C đối với ngăn đá, 4-5 độ C ở ngăn mát) để bảo đảm giữ nguyên các chất dinh dưỡng có trong thịt.

Thịt lợn bảo quản trong tủ lạnh dùng được trong bao lâu? Sau thời gian này thì nhất định phải vứt đi nếu không muốn gây hại cho sức khỏe - Ảnh 3
Để bảo quản thịt sống trong tủ lạnh, bạn nên chế biến sạch trước khi cho vào ngăn đá. Ảnh minh họa: Internet

- Đối với các loại thịt chín, nên hút chân không hoặc dùng màng bọc thực phẩm bọc kín trước khi bảo quản thịt trong tủ lạnh.

- Không nên đặt thịt tươi sống và thịt đã chín ở gần nhau khi bảo quản trong tủ lạnh vì điều này có thể khiến vi khuẩn lây lan nhanh chóng, làm cho thịt nhanh hỏng hơn.

- Nên chia thành từng phần nhỏ vừa đủ khẩu phần ăn để tiết kiệm thời gian khi rã đông cũng như giữ nguyên được độ tươi ngon của những thịt chưa dùng đến.

Như vậy, thịt để tủ lạnh được bao lâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, nếu được bảo quản đúng cách thì thịt có thể được bảo quản an toàn từ 2 đến 6 tháng, thậm chí lên tới 12 tháng.

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