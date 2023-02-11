Tại sao chúng ta không nên tái sử dụng chai nước bằng nhựa?

Mặc dù chưa có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào giữa hạt vi nhựa và các bệnh nghiêm trọng, nhưng các nhà nghiên cứu ngày càng lo ngại về tác động lâu dài của chúng đối với cơ thể chúng ta.

Hớp một ngụm nước từ chai nước bằng nhựa của bạn sẽ không chỉ giúp bạn giải tỏa cơn khát — bạn cũng sẽ nuốt phải một lượng vi nhựa không tốt cho sức khỏe — những hạt nhựa nhỏ có kích thước dưới 5mm. Là nhựa, những hạt này không dễ dàng phân hủy và sẽ tích tụ theo thời gian trong cơ thể chúng ta — quá trình này được gọi là tích tụ sinh học.

Sự hiện diện của hạt vi nhựa trong phân người cho thấy chúng ta đang tiếp xúc với hạt vi nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Chúng đã xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây lo ngại về an toàn thực phẩm.

Mấu chốt của mối lo ngại này là các hóa chất được sử dụng trong sản xuất nhựa, một số trong đó đã được liên hệ với các bệnh nghiêm trọng.

Chúng cũng hiện diện trong nước đóng chai trên toàn cầu.

Các hạt vi nhựa xâm nhập vào chuỗi thức ăn và tiến vào cơ thể người tiêu thụ!

Các nghiên cứu điều tra hạt vi nhựa trong nước đóng chai đã báo cáo rằng hầu hết các hạt có kích thước nhỏ hơn 1mm, được giải phóng từ vật liệu làm chai, cổ chai và nắp. Màu sắc của các hạt đến từ vật liệu chai là trong suốt, trong khi những hạt đến từ nắp có màu xanh lam hoặc xanh lục.

Loại polyme nhựa được phát hiện nhiều nhất là polyetylen terephthalate (PET), được sử dụng để sản xuất cả vật liệu chai và nắp.

Các nghiên cứu cũng cung cấp bằng chứng cho thấy vi hạt nhựa trong nước đóng chai là do nhiều yếu tố như căng thẳng vật lý trong quá trình vận chuyển, lắc chai và phun nước áp suất cao vào chai tại các nhà máy sản xuất.

Ngoài ra, tác động nhiệt trong quá trình bảo quản cũng làm cho quá trình phân mảnh trở nên tồi tệ hơn.

Chai nước PET tái sử dụng có nhiều hạt vi nhựa hơn chai PET sử dụng một lần.

Việc mở và đóng chai thường xuyên cũng tạo ra nhiều hạt hơn do ma sát.

Câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải đáp: các hạt vi nhựa được tìm thấy trong nước đóng chai đe dọa sức khỏe con người ở mức độ nào?

Chưa có nghiên cứu chính xác về tác động của hạt vị nhựa trực tiếp trên cơ thể người!

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số giả thuyết về cả mối nguy vật lý và hóa học.

Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu tác động của hạt nhựa trực tiếp lên cơ thể con người. Nghiên cứu duy nhất hiện tại dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, cho thấy các tế bào hoặc mô của con người tiếp xúc với vi hạt nhựa hoặc những tác động lên loài gặm nhấm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ những hạt vi nhựa có kích thước hạt nhỏ hơn 1,5 μm (1,5 micromet) mới có thể được ăn hoặc hấp thụ do khả năng hòa tan và bài tiết trực tiếp của chúng.

Do đó, các hạt vi nhựa (<1,5 μm) từ nước đóng chai đã ăn vào có khả năng di chuyển qua thành ruột và đến các mô khác nhau của cơ thể, bao gồm ruột, gan và các hạch bạch huyết.

Các hạt nhỏ (<1,5 μm) xâm nhập vào tế bào hoặc mô có thể gây kích ứng chỉ vì là sự hiện diện của vật thể lạ, gây viêm mô phổi có thể dẫn đến ung thư. Sự tích tụ của những hạt này trong mô người có liên quan đến độc tính hóa học.

Các hạt vi nhựa sẽ di chuyển qua thành ruột và các mô, gây ra kích ứng cho cơ thể!

Các hợp chất như chất làm dẻo, chất ổn định và sắc tố được sử dụng trong quá trình sản xuất có thể được giải phóng bởi vi hạt nhựa và đi khắp cơ thể chúng ta trong dòng máu.

Những hóa chất này có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe như viêm, nhiễm độc gen, stress oxy hóa và tổn thương đường tiêu hóa.

Hóa chất thoát ra từ vật liệu đóng gói nước đóng chai hiện được gọi là chất gây ô nhiễm mới nổi và hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC) có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe bao gồm ung thư và khuyết tật phát triển.

Những ảnh hưởng lâu dài của việc tiếp xúc với hạt vi nhựa đối với sức khỏe con người vẫn chưa được hiểu đầy đủ và nghiên cứu đang được tiến hành.

Nhưng rõ ràng chúng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn và cần thực hiện các bước để hạn chế việc chúng ta tiếp xúc với chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Việc tái sử dụng chai nhựa đựng nước là hoàn toàn không nên!

Trong trường hợp bạn sử dụng nước đóng chai làm nguồn nước uống chính, bạn nên cố gắng giảm thiểu các chuyển động lắc của chai cũng như việc mở và đóng chai không cần thiết.

Và việc tái sử dụng chai nhựa đựng nước là điều không nên.

Việc tái sử dụng làm tăng tỷ lệ mài mòn bề mặt bên trong, giải phóng thêm các hạt vi nhựa từ bề mặt bên trong của chai.

Cũng cần bảo quản chai ở nơi khô ráo và thoáng mát để giảm thiểu tiếp xúc với nhiệt và ánh sáng mặt trời. Ánh nắng mặt trời có thể đẩy nhanh quá trình xuống cấp của chai — chúng trở nên giòn và dễ vỡ hơn — dẫn đến giải phóng nhiều hạt vi nhựa hơn.

Ngoài ra, sức nóng cũng làm cho các chai PET này lọc các chất ô nhiễm hóa học như chất làm dẻo có thể làm ô nhiễm nước. Các hóa chất này, chẳng hạn như phthalates và bisphenol A (BPA) có hại cho sức khỏe con người nếu tiêu thụ với số lượng lớn.

Tóm lại, việc sử dụng chai nhựa để đựng nước uống là hoàn toàn không nên. Thay vào đó, bạn có thể thay thế chai nhựa bằng chai thủy tinh, chai gỗ nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp mỗi ngày!