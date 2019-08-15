Tác dụng của nghệ đen, bạn đã biết hết chưa

Nghệ đen là một loại cây thảo, thân rễ to, có nhánh phân thành nhiều củ, rất dễ tìm kiếm và dễ trồng. Ở nước ta, cây ưa sống ở những vùng đất xốp ẩm, ven suối hoặc ở rừng núi. Bộ phận được sử dụng chủ yếu của cây nghệ đen chính là củ tươi hoặc khô. Củ nghệ đen không phải có màu đen mà chúng có màu tím đậm xuất hiện ở đường gân chính (giữa những vòng tròn đồng tâm).

Ảnh minh họa: Internet

Nga truật hay Khương hoàng là tên vị thuốc Đông Y của nghệ đen. Nó mang đến rất nhiều công dụng cho sức khỏe của con người như kích thích khả năng bài tiết ở mật, kích thích và tăng cường khả năng tiêu hóa, có đặc tính kháng khuẩn cao. Không những thế còn là nguyên liệu làm đẹp thiên nhiên và vô cùng lành tính giúp làm trắng da, trị thâm nám, với đặc tính kháng khuẩn cao còn giúp trị mụn, giảm thâm, liền sẹo và tái tạo vết thương nhanh chóng.

Củ nghệ đen, bộ phận chính thường được sử dụng Ảnh minh họa: Internet

Nghệ đen chữa bệnh gì

Theo Đông y, nghệ đen có vị đắng, cay, mùi thơm hăng, tính ấm, vào kinh Can nên tác dụng của nghệ đen là hành khí, thông huyết, tiêu thực, mạnh tỳ vị, kích thích tiêu hóa, tiêu viêm, tiêu xơ, chữa các chứng rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, kinh nguyệt không đều…

Nghệ đen còn chứa một thành phần hóa học hết sức quan trọng có tên là Curcumin. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, thành phần curcumin trong nghệ đen có những tác dụng sau:

- Ngăn ngừa, hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư và làm giảm tác dụng phụ của hóa trị

- Kháng viêm, ngăn chặn quá trình kích hoạt phản ứng viêm trong cơ thể.

- Chống oxy hóa, ức chế sự phát triển của các gốc tự do gây hại

- Giảm đau do các chứng viêm xương khớp, đau răng hay do các vấn đề ở dạ dày

Chúng còn được chiết xuất lấy dầu, được nghiên cứu rằng có tác dụng hỗ trợ điều trị ức chế và phá bỏ tế bào ung thư gan…

Nghệ đen ngâm rượu

Nghệ đen có nhiều tác dụng và những cách phối hợp cùng các nguyên liệu khác nhau, nghệ đen ngâm rượu cũng là một cách bảo quản nguồn dược liệu và duy trì sẵn có để sử dụng của mỗi gia đình một cách hiệu quả.

Rượu nghệ có tác dụng gì?

Chữa đau xương khớp, sẽ vô cùng thích hợp nếu bạn luôn có sẵn một bình rượu nghệ tự ngâm ở nhà dành lúc trái gió, trở trời cho các ông, các bà.Vì có đặc tính cay, ấm, kháng viêm, rượu nghệ xoa bóp sẽ làm dịu và dễ chịu ngay khi được thoa lên vùng bị đau nhức.

Theo kinh nghiệm từ dân gian, củ nghệ tươi thường được xay nhỏ, ngâm với rượu trắng để bôi ngoài da bạn giúp cho làn da bạn giảm bớt sạm nám, tàn nhang để da bạn trở nên trắng hồng. Tuy nhiên bạn nên sử dụng một lượng rất nhỏ, phù hợp để dùng cho khuôn mặt hoặc vùng da cần chăm sóc.

Ngoài ra rượu nghệ còn có những công dụng rất tốt cho phụ nữ sau sinh, Massage da bụng bằng rượu nghệ (nghệ vàng + nghệ đen + gừng + rượu trắng) mỗi ngày có tác dụng lưu thông kích thích tuần hoàn máu, giảm mỡ bụng, giúp da vùng bụng săn chắc, thon gọn và chữa rạn da rất tốt.

Cách ngâm rượu nghệ

Nguyên liệu: Nghệ đen khoảng 1kg, rượu trắng 2-3 lít. Sử dụng bình thủy tinh hoặc bình sứ đều được.

Bước 1: Chọn các củ nghệ nhỏ, có mùi thơm đặc trưng. Sử dụng rượu trắng lên men tự nhiên, nguồn gốc đảm bảo, nồng độ 40. Bình ngâm rượu cần được tiệt trùng sạch sẽ và đảm bảo khô ráo trước khi ngâm. Bởi chỉ cần một chút nước hay bình ẩm là rượu nghệ rất dễ bị nổi bọt.

Bước 2: Rửa sạch nghệ, nếu có thể thì ngâm qua nước muối khoảng 15 phút để làm sạch bụi bẩn, đất cát, sau đó rửa thật sạch. Bạn có thể cạo vỏ hay để cả vỏ rồi đem ngâm tùy ý. Bạn có thể thái lát nghệ đem ngâm hoặc giã dập củ nghệ để ngâm. Sau đó để ráo nghệ.

Bước 3: Cho nghệ đen vào bình ngâm rồi rót rượu cho rượu ngập phần nghệ. Đậy nắp lại, bảo quản ở nơi khô thoáng, nhiệt độ phòng lý tưởng là 25 độ C, tránh ánh nắng mặt trời. Sau 1-2 tháng có thể lấy ra sử dụng. Rượu nghệ sáng, có màu tím và không sủi bọt là đã thành công.

Nghệ đen mật ong

Nghệ đen và mật ong, sự kết hợp hoàn hảo Ảnh minh họa: Internet

Nghệ đen và mật ong là sự kết hợp hoàn hảo từ thiên nhiên mang đến những lợi ích tuyệt vời không thể bàn cãi. Mật ong vốn là một nguyên liệu có ích cho sức khỏe với khả năng thải độc, kháng viêm. Những bệnh nhân đau dạ dày, đại tràng khi uống nghệ đen và mật ong đều đặn theo liều lượng hợp lý sẽ tăng cường sức đề kháng và nhanh lành vết thương trong dạ dày. Tuy nhiên tùy theo thể trạng bệnh mà cần sử dụng đúng liều lượng cho phép mới có thể mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra sự kết hợp của nghệ đen và mật ong sẽ tạo thành loại mặt nạ làm sạch, trị mụn, ngừa thâm và dưỡng tráng da hiệu quả. Với công thức vô cùng đơn giản bạn chỉ cần trộn 1 muống bột nghệ đen với nửa muỗng mật ong nguyên chất rồi thoa lên da, để trong 10 phút, sau đó rửa mặt thật sạch với nước ấm. Tác dụng của nghệ đen sẽ làm bạn bất ngờ với hiệu quả loại mặt nạ này mang lại sau mỗi lần đắp.

Bột nghệ đen Ảnh minh họa: Internet

Nghệ đen chữa đau dạ dày

Tác dụng của nghệ đen trong việc điều trị bệnh đau dạ dày là không có gì để bàn cãi! Giới y học phương Đông lẫn phương Tây đã có những bài thuốc cho riêng họ trong việc dùng nghệ đen để chữa bệnh đau dạ dày. Kết quả rất tích cực khi mà cơn đau dạ dày của những bệnh nhân này ngày càng giảm bớt. Và cũng vì thế mà dân gian ta từ xưa đến nay đã ví von nghệ đen là “thần dược” quý hiếm trong việc bào chế thành những đơn thuốc chữa bệnh dạ dày, đường tiêu hóa.

Để điều trị bệnh đau dạ dày hiệu quả, các bạn cần dùng kết hợp với mật ong. Bởi vì ngoài thành phần Curcumin có trong nghệ đen thì mật ong lại chứa nhiều vitamin như B1, B2, B6, E, Kali, Magiê,… Có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hệ tiêu hóa và giảm tiết axit trong dạ dày.

Nguyên liệu: Bột nghệ đen 2 muỗng, mật ong 1 muỗng (muỗng cà phê nhỏ)

Cách dùng:

Cách 1: Bạn trộn đều mật ong và nghệ đen. Sau đó, hòa tan với 200ml nước ấm để uống ngay sau khi ngủ dậy. Khi này, dạ dày bạn còn trống, nghệ và mật ong sẽ dễ dàng bám vào thành dạ dày để điều trị vết thương và tiêu diệu virus gây hại.

Cách 2: bạn có thể trộn đều sau đó vo thành viên và uống trong một ngày. Nhớ phải chia đều ra làm 3 lần uống và uống trước khi ăn 15 phút.

Bạn nên uống kết hợp cùng sự theo dõi bệnh lý thường xuyên, nếu bệnh nặng bạn nên liên hệ với bác sĩ để có phương pháp điều trị thích hợp, không tự ý sử dụng thuốc hay điều trị tại nhà.

Viên bột nghệ và mật ong có tác dụng điều trị đau dạ dày Ảnh minh họa: Internet

Nghệ đen chữa viêm đại tràng

Như vậy, có thể thấy, mật ong và nghệ đen đều có lợi cho các bệnh lý đường tiêu hoá, đặc biệt là kháng khuẩn, kháng viêm, giảm đau, chống co thắt, nhuận tràng và kích thích tiêu hoá, rất có lợi cho các bệnh đường tiêu hoá nói chung và bệnh lý đại tràng, viêm đại tràng nói riêng. Ta có thể sử dụng cách kết hợp mật ong như trên để chữa viêm đại tràng hoặc có thể kết hợp chuyên sâu cùng một số vị thuốc Đông Y sau:

Nguyên liệu: Nghệ đen 1000 g, tam lăng 500g, đại hoàng 40g, vừng đen 200g, tất cả đem rang vàng, nghiền thành bột rồi trộn với mật o­ng ngày uống 40g chia 2 lần trong ngày

Chống chỉ định: Vì đặc tính phá huyết của nghệ đen rất mạnh nên bệnh nhân viêm loét dạ dày, phụ nữ đang mang thai và người đang bị rong kinh cũng không nên dùng Vì vậy, các chuyên gia Đông y khuyên mọi người nên nhờ bác sĩ chuyên khoa tư vấn trước khi sử dụng.

Đọc xong bài này chắc các bạn có nguồn cơ sở và không còn hoang mang về cái tên “nghệ đen”, mong là nó sẽ đem đến lợi ích hiệu quả nếu bạn thật sự đang cần tìm nguồn dược liệu Đông Y cho việc điều trị bênh hay chăm sóc da an toàn.