Sữa nghệ - Thức uống 'thần thánh' mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe cũng như nhan sắc

Khi kết hợp nghệ và sữa, bạn sẽ có một loại thức uống vô cùng bổ dưỡng không chỉ phòng ngừa và chữa được nhiều căn bệnh mà còn giúp làm đẹp hiệu quả.

Nghệ không chỉ là loại gia vị giúp các món ăn thêm thơm ngon mà còn có nhiều tác dụng chữa bệnh đã được khoa học chứng minh. Trong khi đó, sữa là loại thức uống quen thuộc giàu dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như canxi, protein, các loại vitamin...

Để phòng ngừa và cải thiện tình trạng sức khỏe của gan, sữa nghệ chính là lựa chọn tuyệt vời. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, chất curcumin trong nghệ có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan và gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Gan hoạt động ngày đêm để loại bỏ những chất độc hại, đảm bảo cơ thể hoạt động ổn định và khỏe mạnh. Làm việc liên tục cùng với thói quen ăn uống không lành mạnh của nhiều người khiến gan hoạt động ngày càng kém và mắc phải một số bệnh nguy hiểm.

Ngoài ra, việc dùng loại thức uống này thường xuyên sẽ làm trẻ hóa các tế bào gan, từ đó giúp loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể tốt hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nghệ chứa lipopolysaccharide là một chất có khả năng tăng cường chức năng của hệ miễn dịch và giúp chống lại sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, vi rút từ bên ngoài.

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Oxford (Mỹ), một số thành phần có trong nghệ sẽ giúp phòng ngừa bệnh Alzheimer, thậm chí còn làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Giúp tim mạch khỏe mạnh là một trong những lợi ích của sữa nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ đã được chứng minh là có tác dụng ngăn tiểu cầu kết tập, giảm nguy cơ hình thành huyết khối. Nghiên cứu ban đầu cho thấy nghệ có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch.

Theo các chuyên gia, tinh chất nghệ còn làm giảm cholesterol LDL (xấu) và ngăn ngừa sự tích lũy chất này. Điều đó giúp hạn chế nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng.

Chống viêm

Một nghiên cứu của Đại học Dược Ấn Độ cho biết, curcumin trong nghệ là một thành phần có tác dụng kháng sinh mạnh. Nhờ đặc tính này nên sữa nghệ là thức uống có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, chống viêm hiệu quả rất tốt cho những người bị mắc bệnh xương khớp.

Làm sáng da

Không chỉ tốt cho sức khỏe, sữa nghệ còn giúp làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Các chất chống oxy hóa trong củ nghệ không chỉ giúp tiêu diệt các gốc tự do gây bệnh mà còn có đặc tính chống lão hóa rất tốt, giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ và khỏe mạnh.

Giảm cân

Một số thành phần đặc biệt trong nghệ có khả năng giúp cơ thể phân hủy chất béo tốt hơn, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân nhanh và hiệu quả.

Cách làm sữa nghệ đơn giản

Chuẩn bị:

Bột nghệ: 20g

Sữa tươi không đường: 500ml

Mật ong: 2 muỗng cà phê

Cách làm:

- Bạn đổ 500ml sữa vào nồi đun nóng (không cần sôi) ở lửa nhỏ hoặc có thể bỏ sữa trong lò vi sóng khoảng 1 phút.

Làm nóng sữa với lửa nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Khi sữa đã nóng, bạn cho bột nghệ vào, khuấy đều cho đển khi các nguyện liệu hòa quyện. Cuối cùng, cho mật ong vào nồi, trộn đều rồi tắt bếp, để nguội hoặc dùng ngay đều được.

Khuấy đều cho đến khi bột nghệ hòa tan hết vào sữa - Ảnh minh họa: Internet

Uống sữa nghệ mỗi ngày trước khi ngủ đều đặn trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ cảm nhận được những thay đổi tích cực về sức khỏe cũng như nhan sắc.

Với vài bước đơn giản, bạn đã hoàn thành món sữa nghệ vô cùng bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích tuyệt vời mà sữa nghệ mang lại, bạn hãy thường xuyên dùng loại thức uống này mỗi ngày nhé.