Bạn đang muốn “tống khứ” đống mỡ thừa vùng bụng và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, hãy bổ sung dưa leo vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Thực phẩm này không chỉ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà còn rất tốt cho làn da của bạn.
- Để làn da không bị nhăn nheo sau khi giảm cân, bạn nên thực hiện ngay 5 nguyên tắc này
- Tập thể dục không chỉ giúp giảm cân, giữ dáng, nâng cao sức khỏe mà còn làm đẹp da bởi những lí do này
Với thành phần chứa đến 90% nước, dưa leo có khả năng bù nước cho cơ thể cũng như giảm cân hiệu quả. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, dưa leo là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn giảm cân cấp tốc.
Bên cạnh đó, thực phẩm này còn chứa hàm lượng lớn chất xơ, rất ít calo và chất béo. Đặc biệt, ăn dưa leo còn giúp kéo dài cảm giác no, từ đó giúp bạn kiểm soát hiệu quả lượng calo mà cơ thể hấp thụ.
Theo nghiên cứu của trường Đại học bang Colorado (Mỹ), hàm lượng axit tatronic trong dưa leo còn giúp ngăn ngừa việc chuyển hóa chất béo, giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và tăng cường hoạt động của dạ dày. Đặc biệt, nó còn có tác dụng đẩy nước thừa trong cơ thể ra bên ngoài giúp giảm phù nề.
Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn kiêng hàng ngày, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao.
Dưới đây là 2 thực đơn giảm cân bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” hoàn hảo:
Những cách giảm cân bằng dưa leo cực đơn giản tại nhà
Thực đơn 1
- Bữa sáng: 1 ly sữa tươi ít béo + 1 quả dưa leo
- Bữa trưa: 1/2 chén cơm gạo lứt + cải thảo luộc
- Bữa tối: 1 quả dưa leo + cải thảo luộc
Thực đơn 2
- Bữa sáng: 1 lát bánh mì nướng + mứt trái cây (tùy theo sở thích của bạn) + salad dưa leo. Sau khi ăn nửa tiếng, uống thêm một tách trà nóng hoặc trà gừng.
- Bữa trưa: 1/2 chén gạo lứt + 1 miếng ức gà luộc + salad dưa leo + 1 ly sinh tố trái cây
- Bữa tối: Ức gà luộc + salad dưa leo
Bên cạnh 2 thực đơn trên, bạn có thể bổ sung thêm một số loại nước ép giúp hỗ trợ giảm cân và cung cấp năng lượng như nước ép đậu đỏ và nước ép bí ngô. Lưu ý, không nên ăn sau 18 giờ.
Khi áp dụng thực đơn trên sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, thời gian đầu nếu bạn có dấu hiệu mệt mỏi thì nên ngưng ngay hoặc chỉ áp dụng 2-3 ngày trong 1 tuần để cân bằng sức khỏe.
Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn với cách giảm cân bằng dưa leo này nhé!