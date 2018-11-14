Bạn đang muốn “tống khứ” đống mỡ thừa vùng bụng và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, hãy bổ sung dưa leo vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Thực phẩm này không chỉ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà còn rất tốt cho làn da của bạn.

Với thành phần chứa đến 90% nước, dưa leo có khả năng bù nước cho cơ thể cũng như giảm cân hiệu quả. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, dưa leo là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn giảm cân cấp tốc. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn chứa hàm lượng lớn chất xơ, rất ít calo và chất béo. Đặc biệt, ăn dưa leo còn giúp kéo dài cảm giác no, từ đó giúp bạn kiểm soát hiệu quả lượng calo mà cơ thể hấp thụ.

Bạn có thể ăn dưa leo thoải mái mà không hề lo bị tăng cân - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu của trường Đại học bang Colorado (Mỹ), hàm lượng axit tatronic trong dưa leo còn giúp ngăn ngừa việc chuyển hóa chất béo, giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và tăng cường hoạt động của dạ dày. Đặc biệt, nó còn có tác dụng đẩy nước thừa trong cơ thể ra bên ngoài giúp giảm phù nề. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn kiêng hàng ngày, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao.

Dưới đây là 2 thực đơn giảm cân bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” hoàn hảo: Những cách giảm cân bằng dưa leo cực đơn giản tại nhà Thực đơn 1 - Bữa sáng: 1 ly sữa tươi ít béo + 1 quả dưa leo - Bữa trưa: 1/2 chén cơm gạo lứt + cải thảo luộc - Bữa tối: 1 quả dưa leo + cải thảo luộc Hãy bổ sung dưa leo vào thực đơn ăn uống hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet Thực đơn 2 - Bữa sáng: 1 lát bánh mì nướng + mứt trái cây (tùy theo sở thích của bạn) + salad dưa leo. Sau khi ăn nửa tiếng, uống thêm một tách trà nóng hoặc trà gừng. - Bữa trưa: 1/2 chén gạo lứt + 1 miếng ức gà luộc + salad dưa leo + 1 ly sinh tố trái cây - Bữa tối: Ức gà luộc + salad dưa leo Bên cạnh 2 thực đơn trên, bạn có thể bổ sung thêm một số loại nước ép giúp hỗ trợ giảm cân và cung cấp năng lượng như nước ép đậu đỏ và nước ép bí ngô. Lưu ý, không nên ăn sau 18 giờ. Nước ép dưa leo cũng giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Khi áp dụng thực đơn trên sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, thời gian đầu nếu bạn có dấu hiệu mệt mỏi thì nên ngưng ngay hoặc chỉ áp dụng 2-3 ngày trong 1 tuần để cân bằng sức khỏe. Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn với cách giảm cân bằng dưa leo này nhé!

Muốn thanh lọc đường ruột, hỗ trợ giảm cân không gì tốt bằng 12 loại thực phẩm quen thuộc này Hệ tiêu hóa của chúng ta luôn cần được thanh lọc theo thời gian, và có những thực phẩm rất quen thuộc có thể giúp ích cho việc này tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào bạn cần.

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