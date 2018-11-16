Những ‘ngày đèn đỏ’ cứ nằm ngủ theo tư thế này, chẳng lo đau bụng lại còn ngon giấc tới sáng

Sống khỏe 16/11/2018 16:06

Trong chu kỳ kinh nguyệt, sức đề kháng suy giảm dễ khiến cơ thể mệt mỏi, nhiều chị em còn gặp tình trạng đau lưng, đau bụng rất khó chịu. Để ngăn ngừa và khắc phục hiện tượng này, bạn hãy áp dụng tư thế ngủ dưới đây.

Những cơn đau bụng kinh khó chịu trong “ngày đèn đỏ” khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức. Thế nhưng cứ mỗi lần leo lên giường, bạn lại chẳng thể chợp mắt vì những cơn đau dai dẳng. Thậm chí nhiều người còn mất hàng tiếng đồng hồ xoay trở mình để tìm tư thế thoải mái nhất.

Nếu muốn có được giấc ngủ ngon và sâu cũng như giảm thiểu các triệu chứng ngày kinh nguyệt thì bạn hãy thử áp dụng tư thế ngủ bào thai. Tư thế ngủ hoàn hảo này cực kỳ phù hợp cho những ngày "đèn đỏ", nó có tác dụng làm giảm các cơn đau bụng kinh hiệu quả.

Những ‘ngày đèn đỏ’ cứ nằm ngủ theo tư thế này, chẳng lo đau bụng lại còn ngon giấc tới sáng - Ảnh 1
Nếu muốn có được giấc ngủ ngon và sâu cũng như giảm thiểu các triệu chứng ngày kinh nguyệt thì bạn hãy thử áp dụng tư thế ngủ bào thai - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phụ khoa, để có giấc ngủ ngon trong chu kỳ kinh nguyệt, bạn nên ngủ với tư thế bào thai. Tư thế này có khả năng loại bỏ áp lực lên cơ bụng, đồng thời giúp các cơ xung quanh vùng bụng được thư giãn. Khi những áp lực này được giảm thiểu, các cơn đau và co thắt cũng sẽ ít dần đi.

Bạn cũng nên tránh ngủ trong tư thế nằm sấp bởi nó có thể khiến tử cung của bạn bị siết chặt, tăng nguy cơ chảy máu kinh nhiều hơn trong đêm.

Một số biện pháp giảm cơn đau bụng kinh

Bên cạnh việc thử thay đổi tư thế ngủ, bạn có thể áp dụng những cách đơn giản dưới đây để giảm thiểu các cơn đau lưng, đau bụng và giúp cơ thể thư giãn hơn.

- Tắm nước ấm trước khi đi ngủ, hơi nóng sẽ giúp cơ thể và tinh thần được thư giãn, giúp giảm cảm giác đau bụng kinh.

- Sử dụng túi chườm nóng lên vùng bụng có thể làm dịu cơn đau tức thì.

Những ‘ngày đèn đỏ’ cứ nằm ngủ theo tư thế này, chẳng lo đau bụng lại còn ngon giấc tới sáng - Ảnh 2
Chườm nóng giúp giảm đau bụng kinh nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

- Thực hiện mát xa bụng theo chuyển động tròn như sau: Đầu tiên, bạn đặt lòng bàn tay lên vùng giữa bụng và bắt đầu vẽ những vòng tròn lớn, hơi ấn tay nhẹ vào bụng. Lặp lại động tác liên tục khoảng 30 lần.

Sau đó, đặt ngón trỏ và ngón giữa của cả 2 bàn tay ngay trên rốn, ấn nhẹ xuống bụng rồi di chuyển lên trên, sang ngang và xuống dưới. Tiếp tục di chuyển ngón tay trở lại phía trên. Thực hiện liên tục khoảng 20-30 lần.

Những ‘ngày đèn đỏ’ cứ nằm ngủ theo tư thế này, chẳng lo đau bụng lại còn ngon giấc tới sáng - Ảnh 3
Những động tác mát xa này sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, giảm đau hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để giảm cơn đau lưng, bạn áp bàn tay vào lưng, phía dưới xương sườn. Bắt đầu di chuyển bàn tay xuống dưới, đồng thời ấn nhẹ cho đến khi chạm xương cụt. Lặp lại khoảng 30 lần.

Để giúp biện pháp mát xa này đạt hiệu quả cao hơn, hãy thử kết hợp với những loại tinh dầu như tinh dầu oải hương, xô thơm và kinh giới ô.

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