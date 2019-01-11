Những lợi ích bất ngờ của trà hoa cúc táo đỏ và cách pha cực ngon tại nhà

Sống khỏe 11/01/2019 15:38

Cách pha trà hoa cúc táo đỏ đơn giản mà dễ uống, ngoài ra trà hoa cúc táo đỏ còn mang lại những tác dụng vô cùng “thần kỳ” đối với cơ thể.

Những lợi ích không ngờ của trà hoa cúc táo đỏ

Nếu biết cách pha trà hoa cúc táo đỏ, đừng ngại uống mỗi ngày một ly vì những lợi ích bất ngờ của loại trà này giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật và ngăn ngừa lão hóa.

Trà hoa cúc táo đỏ đã được khoa học chứng minh là có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Trà hoa cúc giúp giải nhiệt, táo đỏ giúp bổ sung cho khí huyết, giúp nhuận tràng và là bài thuốc tốt cho ngũ tạng. Thực tế cho thấy rằng nhiều người sử dụng trà hoa cúc táo đỏ thường xuyên có thể cải thiện chức năng gan. Do đó, trà hoa cúc táo đỏ còn là bài thuốc thải độc và bảo vệ gan vô cùng hiệu quả.

Trà hoa cúc táo đỏ là bài thuốc thải độc hiệu quả cho cơ thể

Trà hoa cúc táo đỏ là bài thuốc thải độc hiệu quả cho cơ thể

Ngoài ra, trà hoa cúc táo đỏ còn có khả năng kiểm soát đường huyết, tăng khả năng trao đổi chất tự nhiên cho cơ thể người, cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. Uống trà hoa cúc táo đỏ mỗi ngày là một cách an thần, bổ não hiệu quả cho những người có thần kinh yếu thường xuyên phải làm việc trí óc. Trà hoa cúc táo đỏ là thức uống ổn định tinh thần, tránh suy nhược cho phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh, những người bị mất ngủ kéo dài,...

Trà hoa cúc táo đỏ không chỉ đem lại lợi ích an thần, giúp đầu óc tỉnh táo mà còn giúp cho đôi mắt sáng khỏe. Dân văn phòng thường xuyên làm việc với máy tính nên uống mỗi ngày một ly trà hoa cúc táo đỏ để tránh khô mắt, giảm nhức mỏi mắt sau khi làm việc.

Có thể nói rằng táo đỏ là một loại quả có nhiều tác dụng bởi trong nó chứa một lượng lớn các loại vitamin bổ ích, đặc biệt là vitamin C. Trong táo đỏ còn chứa quercetin có tác dụng tăng lực thu co của cơ tim, giúp trái tim khỏe mạnh. Sử dụng trà hoa cúc táo đỏ đều đặn mỗi ngày là một liệu pháp ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp cho cơ thể dẻo dai và trí óc minh mẫn.

Uống trà hoa cúc táo đỏ mỗi ngày giúp trí óc minh mẫn, sức khỏe dẻo dai

Uống trà hoa cúc táo đỏ mỗi ngày giúp trí óc minh mẫn, sức khỏe dẻo dai

Cách pha trà hoa cúc táo đỏ thơm ngon tại nhà

Pha trà hoa cúc táo đỏ cơ bản không cần quá nhiều nguyên liệu, chủ yếu chỉ cần:

- Táo đỏ chín: 5 quả

- Hoa cúc khô: 1 thìa

- Cỏ ngọt: 2 lá

- Nước sôi

Cách pha trà như sau:

Rửa sạch táo đỏ, bỏ hạt rồi trụng qua hoa cúc với nước ấm, sau đó rửa sạch.

Cho hoa cúc, táo đỏ cùng với cỏ ngọt vào bình trà
Rót nước đã đun sôi vào bình, tráng qua một lượt, sau đó mới rót đầy nước sôi vào và hãm khoảng 15 phút.

Nên dùng trà hoa cúc táo đỏ khi còn nóng. Nếu muốn uống lạnh thì nên để vào tủ lạnh để uống chứ không nên cho đá vào ngay khi trà còn nóng. Ngoài táo đỏ, có thể cho thêm vào ấm trà hoa cúc một chút kỷ tử và long nhãn để tăng độ ngọt tự nhiên khi thưởng thức. Kỷ tử có vị ngọt dịu dễ uống, hỗ trợ táo đỏ trong việc bồi bổ khí huyết, cân bằng đường huyết, cải thiện thị lực, giảm chứng tê bì chân tay, ngừa táo bón và làm chậm tiến trình oxy hóa của cơ thể.

Nên sử dụng trà hoa cúc táo đỏ ngay khi còn nóng

Nên sử dụng trà hoa cúc táo đỏ ngay khi còn nóng

Ngoài trà hoa cúc táo đỏ truyền thống, có thể biến tấu một chút với trà gừng táo đỏ hoa cúc giúp ngày đông thêm ấm áp hơn. Trà gừng táo đỏ là sự kết hợp giữa táo đỏ và củ gừng một gia vị và cũng là một vị thuốc. Trà gừng và táo đỏ giúp dưỡng huyết, an thần bồi bổ, làm ấm cơ thể một cách tự nhiên và hiệu quả.

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- Hướng dẫn cách pha trà hoa cúc mật ong mang lại những hiệu quả “thần kỳ”

Nguyên liệu làm trà gừng hoa cúc táo đỏ gồm có:

- Táo đỏ chín khô: 5 quả

- Quả lê: ¼ quả

- Gừng: 2 lát

- Hoa cúc khô: 1 thìa

- Quế: 1 thanh

- Mật ong: 2 thìa

- Nước sôi

Cách pha trà gừng hoa cúc táo đỏ:

Rửa sạch lê, sau đó gọt bỏ vỏ và thái thành lát mỏng

Gừng nạo vỏ, lấy 2 lát rồi đập dập

Táo đỏ và hoa cúc đem trụng qua nước sôi một lượt

Cho táo đỏ, hoa cúc, gừng, quế, lê vào bình, đổ nước sôi vào hãm khoảng 10 phút

Cuối cùng trước khi uống cho mật ong vào khuấy đều là có thể thưởng thức.
Uống trà hoa cúc táo đỏ mỗi ngày không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là phương thức giúp bản thân thư giãn hiệu quả, bắt đầu một ngày mới tỉnh táo hơn. Chị em phụ nữ dùng trà hoa cúc táo đỏ hàng ngày là một hình thức giảm cân hợp lý, làm đẹp và thải độc cho da.

Bởi vậy, nên uống trà táo đỏ hoa cúc thường xuyên để cơ thể được thanh lọc, cân bằng và sống khỏe mạnh hơn, đặc biệt là chị em phụ nữ, những người làm văn phòng thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi.

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