Những loại thực phẩm tốt cho đại tràng bạn nên biết

Trong hệ tiêu hóa thì đại tràng là đoạn nằm ở phần cuối và chúng bao quanh ruột non. Tùy thuộc vào thể trạng cũng như chiều cao của từng người mà độ dài của đại tràng sẽ dài ngắn khác nhau nhưng trung bình khoảng 1,5m.

Trên thực tế, nếu biết cách lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho đại tràng sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng bệnh. Thực đơn tốt cho người mắc bệnh này thường sẽ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, nhưng vẫn không làm “nặng thêm” áp lực cho đường tiêu hóa. Mời độc giả cùng tìm hiểu những loại thức ăn tốt cho đại tràng qua bài viết dưới đây!

- Manh tràng

- Kết tràng

Tương tự các cơ quan tiêu hóa khác, đại tràng cũng có thể gặp phải những vấn đề xấu khi bị nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, ăn uống không khoa học,… Vì thế, đại tràng rất dễ bị viêm nhiễm.

Viêm đại tràng cấp và mãn tính là tình trạng khá phổ biến, thường gặp nhất ở đại tràng, viêm nhiễm niêm mạc đại tràng có thể xuất hiện với nhiều mức độ khác nhau và gây ra tình trạng đau bụng, chán ăn, rối loạn đại tiện, người mệt mỏi, suy nhược, táo bón hoặc tiêu chảy. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, viêm đại tràng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như thủng đại tràng, xuất huyết, giãn đại tràng, ung thư đại tràng,…

2. Những loại thức ăn tốt cho dạ dày, đại tràng

+ Sữa chua

Sữa chua cùng các loại thực phẩm lên men khác như kefir, tương đậu nành, dưa cải muối sẽ chứa nhiều lợi khuẩn probiotics. Loại vi khuẩn này rất có ích cho hệ tiêu hóa và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nếu thường xuyên ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều vi khuẩn sống và hoạt động sẽ giúp duy trì tối đa các loại vi khuẩn tốt có trong đường ruột.

Sữa chua nguyên chất, không chứa đường sẽ là lựa chọn tốt nhất cho dạ dày, đại tràng

Lượng đường trong sữa chua là thứ bạn nên chú ý đến. Sữa chua nguyên chất, không chứa đường sẽ là lựa chọn tốt nhất cho dạ dày, đại tràng. Bạn có thể thay thế đường bằng các loại hoa quả hay mật ong để sữa chua thơm ngọt hơn.

+ Lô hội

Theo các nghiên cứu thì Lô hội (hay Aloe vera ) có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét đại tràng từ nhẹ đến trung bình nhờ vào đặc tính kháng viêm, nhuận tràng, tăng cường miễn dịch và làm lành vết thương nhanh chóng.

Lô hội (hay Aloe vera ) có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét đại tràng từ nhẹ đến trung bình

Bài thuốc điều trị viêm đại tràng bằng lá lô hội: dùng 5 lá tươi lô hội tươi gọt bỏ vỏ ngoài, xay cùng với 500ml mật ong. Mỗi ngày uống từ 2-3 lần, mỗi lần 30ml. Bạn cũng có thể cho vào nước ép một ít bột nghệ vì trong củ nghệ có chứa hợp chất curcumin giúp kháng viêm, làm lành vết thương.

+ Cá hồi

Trong cá hồi chứa rất nhiều axit béo omega 3. Loại axit béo này rất tốt cho hoạt động của tim mạch và đại tràng nhờ tác dụng hỗ trợ làm giảm viêm. Nhờ vậy, việc ăn cá hồi thường xuyên sẽ giúp giữ cân bằng tình trạng viêm mỗi khi bệnh bùng phát. Ngoài ra bạn có thể dùng cá ngừ, dầu hạt lanh, quả óc chó để cung cấp axit béo omega 3 thay thế cho cá hồi.

Trong cá hồi chứa rất nhiều axit béo omega 3, rất tốt cho hoạt động của tim mạch và đại tràng nhờ tác dụng hỗ trợ làm giảm viêm.

+ Các loại bí

Những loại quả thuộc họ bí như: bí đỏ, bí xanh, bí ngòi sẽ là sự lựa chọn rất tốt cho sức khỏe. Trong bí chứa nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa như vitamin C và beta carotene. Chất xơ có tác dụng giúp duy trì hệ vi sinh vật trong đường ruột khỏe mạnh, còn các chất chống oxy hóa hỗ trợ làm lành các tổn thương do viêm nhiễm gây ra.

Những loại quả thuộc họ bí như: bí đỏ, bí xanh, bí ngòi sẽ là sự lựa chọn rất tốt cho sức khỏe

Nên tránh ăn bí sống khi đang bị viêm loét đại tràng vì lượng chất xơ lớn có thể làm các triệu chứng trở nên tệ hại hơn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng vì bí vẫn là loại thực phẩm có thể dung nạp tốt cho người bị viêm loét đại tràng. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn với bí như luộc, nấu súp, nấu canh, làm mì spaghetti.

+ Thịt nạc

Trong các loại thực phẩm tốt cho đại tràng có cả thịt nạc. Chúng giúp cho những người đang đang gặp vấn đề chức năng ở đại tràng bổ sung lượng protein mà cơ thể bị thiếu hụt. Thịt nạc giàu protein, được mệnh danh là loại thịt lành tính nên chúng sẽ không gây tình trạng kích ứng hay làm vết thương viêm loét trầm trọng hơn.

Thịt nạc

+ Trứng

Khi bị viêm loét dạ dày, đại tràng việc nạp đủ chất dinh dưỡng sẽ trở nên rất khó khăn, vì thế trứng có thể là sự lựa chọn hợp lý. Trong trứng chứa nhiều protein tốt cho cơ thể.

Khi bị viêm loét dạ dày, đại tràng việc nạp đủ chất dinh dưỡng sẽ trở nên rất khó khăn, vì thế trứng có thể là sự lựa chọn hợp lý

Ngoài ra, lượng vitamin nhóm B có mặt trong loại thực phẩm này cũng giúp tăng cường trao đổi chất dinh dưỡng thành năng lượng. Bạn có thể chế biến các món ăn như: trứng chiên, trứng chưng hoặc trứng luộc để làm món ăn nhẹ trong ngày.

+ Quả bơ

Đây được xem là nguồn cung cấp các chất béo không bão hòa đơn lợi ích cho cơ thể. Nếu bạn đang phải chịu tình trạng sụt cân do viêm loét đại tràng, thì bơ chính là loại quả giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể một cách lành mạnh.

Bơ chính là loại quả giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể một cách lành mạnh

Theo nghiên cứu tiến hành năm 2014 thì đã có trên 85% số người bị viêm ruột bị suy dinh dưỡng, và bơ đã giúp cải thiện tình trạng hấp thu dinh dưỡng kém. Bạn có thể nghiền bơ và phết chúng lên bánh mì hoặc dùng quả bơ thay thế cho dầu ăn trong món salad trộn hoặc làm trứng ốp la.

+ Nước ép

Nước ép trái cây có thể bổ sung vitamin và giúp nâng cao sức đề kháng, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Trong các loại nước ép thì cà rốt chứa nhiều vitamin A và các chất chống oxy hóa có thể giúp người bệnh viêm loét đại tràng dễ dung nạp vào cơ thể hơn. Ngoài ra, chuối cũng là thực phẩm giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

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Trong các loại nước ép thì cà rốt chứa nhiều vitamin A và các chất chống oxy hóa có thể giúp người bệnh viêm loét đại tràng dễ dung nạp vào cơ thể hơn

+ Trà gừng

Khoa học đã chứng minh gừng có thể giúp ích trong việc quản lý các triệu chứng của bệnh viêm loét đại tràng nhờ vào đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa.

Bạn có thể đun sôi hỗn hợp gồm 2 thìa gừng xát nhỏ cho vào một ly nước nóng trong khoảng 10 phút, để ấm và sử dụng. Muốn thơm ngon hơn bạn có thể cho thêm nước cốt chanh và mật ong. Nên kiên trì sử dụng đến khi tình trạng của bạn được cải thiện.

Gừng có thể giúp ích trong việc quản lý các triệu chứng của bệnh viêm loét đại tràng nhờ vào đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn biết được các loại thực phẩm tốt cho đại tràng để bổ sung chúng vào thực đơn hằng ngày. Nên nhớ, bất kỳ loại thực phẩm nào dù tốt đến mấy vẫn nên sử dụng với liều lượng hợp lý, không nên dùng quá nhiều dễ gây phản tác dụng. Chúc quý độc giả luôn khỏe mạnh!