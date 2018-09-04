Khi phát hiện bàn tay xuất hiện những hiện tượng này thì rất có thể bạn đang mắc phải nhiều căn bệnh. Tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác tình trạng của bản thân, từ đó có hướng điều trị kịp thời và phù hợp.

Cơ thể của chúng ta vốn dĩ rất nhạy cảm, khi gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào đều có thể biểu hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, nếu chủ quan bỏ qua những dấu hiệu này thì rất nguy hiểm.

Lòng bàn tay bỗng chuyển sang màu đỏ hoặc nổi những vết ban đỏ thì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo các bệnh về gan. Đặc biệt, những phần nổi đỏ này thường nằm ở rìa ngoài của lòng bàn tay do mất cân bằng nội tiết tố nên gây giãn mạch máu.

Dưới đây là những dấu hiệu ở bàn tay cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn:

Bên cạnh đó, tình trạng lòng bàn tay ửng đỏ còn là triệu chứng cảnh báo bệnh viêm khớp dạng thấp.

Lòng bàn tay bỗng chuyển sang màu đỏ hoặc nổi những vết ban đỏ thì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo các bệnh về gan - Ảnh minh họa: Internet

Đổ mồ hôi tay

Những vấn đề về tuyến giáp có thể gây ra hiện tượng đổ nhiều mồ hôi tay hay còn gọi là tình trạng toát mồ hôi không kiểm soát. Những người mắc bệnh này còn tiết mồ hôi nhiều ở những vùng khác nhau trên cơ thể như nách, bàn chân...

Để hạn chế tình trạng này, bạn nên hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và giảm thiểu căng thẳng.

Khô da tay

Da tay bị khô có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang mất nước và thiếu hụt hormone estrogen trong cơ thể. Điều bạn cần làm là bổ sung đủ nước cho cơ thể và nhiều thực phẩm giàu vitamin. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm cho da tay để cải thiện tình trạng này nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để điều trị hormone và kiểm soát sự sụt giảm estrogen trong cơ thể.

Cơ thể thiếu nước có thể dẫn đến hiện tượng khô da tay - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay bị run

Nếu phát hiện bàn tay run rẩy không kiểm soát thì bạn nên đến bệnh viện ngay lập tức để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là do căng thẳng quá mức hoặc sử dụng quá nhiều các chất kích thích.

Móng tay yếu, dễ gãy

Theo các chuyên gia, móng tay yếu hoặc dễ gãy là triệu chứng khi cơ thể thiếu kẽm. Đây là khoáng chất rất cần thiết đối với sức khỏe, nó có khả năng hỗ trợ chữa lành vết thương và giúp phân chia tế bào bên trong, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch.

Bạn nên bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu kẽm vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày như yến mạch, các loại hạt, tôm, rau lá xanh...