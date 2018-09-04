Những dấu hiệu ở bàn tay cảnh báo bệnh nguy hiểm, tuyệt đối không được xem thường

Sống khỏe 04/09/2018 15:41

Thấy bàn tay có những dấu hiệu này thì đừng vội chủ quan, nó có thể cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe mà bạn đang mắc phải.

Cơ thể của chúng ta vốn dĩ rất nhạy cảm, khi gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào đều có thể biểu hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, nếu chủ quan bỏ qua những dấu hiệu này thì rất nguy hiểm.

Khi phát hiện bàn tay xuất hiện những hiện tượng này thì rất có thể bạn đang mắc phải nhiều căn bệnh. Tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác tình trạng của bản thân, từ đó có hướng điều trị kịp thời và phù hợp.

Dưới đây là những dấu hiệu ở bàn tay cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn:

Những dấu hiệu ở bàn tay cảnh báo tình trạng sức khỏe

Lòng bàn tay màu đỏ

Lòng bàn tay bỗng chuyển sang màu đỏ hoặc nổi những vết ban đỏ thì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo các bệnh về gan. Đặc biệt, những phần nổi đỏ này thường nằm ở rìa ngoài của lòng bàn tay do mất cân bằng nội tiết tố nên gây giãn mạch máu.

Bên cạnh đó, tình trạng lòng bàn tay ửng đỏ còn là triệu chứng cảnh báo bệnh viêm khớp dạng thấp.

Những dấu hiệu ở bàn tay cảnh báo bệnh nguy hiểm, tuyệt đối không được xem thường - Ảnh 1
Lòng bàn tay bỗng chuyển sang màu đỏ hoặc nổi những vết ban đỏ thì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo các bệnh về gan - Ảnh minh họa: Internet

Đổ mồ hôi tay

Những vấn đề về tuyến giáp có thể gây ra hiện tượng đổ nhiều mồ hôi tay hay còn gọi là tình trạng toát mồ hôi không kiểm soát. Những người mắc bệnh này còn tiết mồ hôi nhiều ở những vùng khác nhau trên cơ thể như nách, bàn chân...

Để hạn chế tình trạng này, bạn nên hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và giảm thiểu căng thẳng.

Khô da tay

Da tay bị khô có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang mất nước và thiếu hụt hormone estrogen trong cơ thể. Điều bạn cần làm là bổ sung đủ nước cho cơ thể và nhiều thực phẩm giàu vitamin. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm cho da tay để cải thiện tình trạng này nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để điều trị hormone và kiểm soát sự sụt giảm estrogen trong cơ thể.

Những dấu hiệu ở bàn tay cảnh báo bệnh nguy hiểm, tuyệt đối không được xem thường - Ảnh 2
Cơ thể thiếu nước có thể dẫn đến hiện tượng khô da tay - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay bị run

Nếu phát hiện bàn tay run rẩy không kiểm soát thì bạn nên đến bệnh viện ngay lập tức để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể  là do căng thẳng quá mức hoặc sử dụng quá nhiều các chất kích thích.

Móng tay yếu, dễ gãy

Theo các chuyên gia, móng tay yếu hoặc dễ gãy là triệu chứng khi cơ thể thiếu kẽm. Đây là khoáng chất rất cần thiết đối với sức khỏe, nó có khả năng hỗ trợ chữa lành vết thương và giúp phân chia tế bào bên trong, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch.

Bạn nên bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu kẽm vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày như yến mạch, các loại hạt, tôm, rau lá xanh...

5 dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều thịt so với nhu cầu cơ thể

5 dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều thịt so với nhu cầu cơ thể

Dù biết rằng, protein là một nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng nếu tiêu thụ quá mức cho phép thì bạn có nguy cơ sẽ phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe dấu hiệu cảnh báo bệnh bảo vệ sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?