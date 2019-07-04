Nhận diện dấu hiệu đau ruột thừa để điều trị kịp thời và hiệu quả nhất

Ruột thừa đóng vai trò giống như 1 kho chứa các lợi khuẩn có ích. Sau các đợt tiêu chảy do nhiễm trùng tiêu hóa, ruột thừa có nhiệm vụ giúp khôi phục lại hệ tiêu hóa. Nhiều giả thiết lại cho rằng vai trò của ruột thừa chỉ là 1 tàn tích của ống tiêu hóa.

Ruột thừa (Appendix) là 1 bộ phận của ống tiêu hóa, có hình dạng ống mỏng dài khoảng 2-4 inches (khoảng 5-10 cm). Ruột thừa nằm ở đáy manh tràng, gần ngã 3 nối ruột non (Ileum) và ruột già (Cecum). Vị trí của ruột thừa là nằm tại vùng bụng dưới bên phải. Có nhiều trường hợp, ruột thừa nằm ở lân cận, hoặc có thể nằm ở giữa và bên trái bụng.

Viêm ruột thừa là bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng trong bất kể độ tuổi nào. Ở một số người, vị trí đau ruột thừa hơi khác đi, điển hình là ở phụ nữ đang mang thai và trẻ nhỏ.

Tắc nghẽn bên trong ruột thừa sẽ dẫn đến tích tụ các chất thải đến ruột già dần. Từ đó, tạo điều kiện cho sự sinh sôi phát triển của vi khuẩn, thậm chí gây viêm, nhiễm trùng. Dấu hiệu đau ruột thừa là cảnh báo ruột thừa đang có vấn đề, thường gặp nhất đó là bệnh lý viêm ruột thừa, mà triệu chứng điển hình là cơn đau ruột thừa.

Có thể thấy dấu hiệu đau ruột thừa ở trẻ em, dấu hiệu đau ruột thừa ở người lớn đều tương tự như nhau. Bệnh gây nhiều nguy hiểm cho cơ thể và có ảnh hưởng đến hầu hết mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, dấu hiệu viêm ruột thừa thường không rõ ràng, nhất là khi bệnh đang trong giai đoạn đầu tiên. Vì vậy, nhận biết dấu hiệu đau ruột thừa đau bên nào là điều quan trọng đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện bệnh sớm và quyết định hiệu quả điều trị.

Nguyên nhân của bệnh đau ruột thừa

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến bệnh đau ruột thừa:

- Viêm ruột thừa: đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đau ruột thừa.

- Khối u ruột thừa: nguyên nhân này khá hiếm .

Triệu chứng của viêm ruột thừa

Sau đây là những dấu hiệu bị đau ruột thừa:

Đau bụng dữ dội

Cơn đau bụng dữ dội là triệu chứng xuất hiện đầu tiên và luôn có của bệnh viêm ruột thừa. Cơn đau có tính chất đa dạng. Thường định vị ở vùng bụng dưới bên phải hoặc có thể bị đau ở vùng quanh rốn, trên rốn hay dưới lưng. Cơn đau xảy ra âm ỉ liên tục và tăng lên khi hắt hơi hoặc khi thay đổi tư thế, cử động chân hoặc bụng. Đây cũng là triệu chứng đau ruột thừa cấp dễ nhận biết nhất.

Cơn đau bụng dữ dội là triệu chứng xuất hiện đầu tiên và luôn có của bệnh viêm ruột thừa

Đây là triệu chứng do tình trạng viêm và tăng áp lực lên ruột thừa.Ngoài ra, như đã nói ở trên, vị trí của ruột thừa rất đa dạng. Tùy vào vị trí của ruột thừa mà người bệnh sẽ có cảm nhận về vị trí của đau ruột thừa không giống nhau: Đau dưới sườn phải (ruột thừa dưới gan), đau hông lưng (ruột thừa sau manh tràng), đau hạ vị (ruột thừa thể tiểu khung)...

Buồn nôn và nôn

Cảm thấy buồn nôn và nôn một cách đột ngột cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh. Đây là hiện tượng được ghi nhận ở 90% ca viêm ruột thừa. Dấu hiệu này thường thấy sau cơn đau bụng dữ dội. Bạn cần đi khám ngay nếu tình trạng này cứ lặp đi lặp lại để biết chắc mình có bị viêm ruột thừa hay không.

Cảm thấy buồn nôn và nôn một cách đột ngột cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh

Táo bón hoặc tiêu chảy

Khi mắc bệnh viêm ruột thừa, bệnh nhân có thể bị táo bón nặng hoặc bị tiêu chảy liên tục. Đây là triệu chứng thường đi kèm với chứng trướng bụng.

Trướng bụng

Người bị viêm ruột thừa thường có dấu hiệu bị trướng bụng kèm với cảm giác đầy hơi rất khó chịu. Điều này là do đáp ứng viêm ở các mô và sự tích tụ khí trong lòng ruột.

Người bị viêm ruột thừa thường có dấu hiệu bị trướng bụng kèm với cảm giác đầy hơi rất khó chịu

Sốt

Thường bị sốt (tuy không quá cao) kèm theo run lẩy bẩy. Nguyên nhân là do tình trạng viêm nhiễm của ruột thừa. Tình trạng nhiễm trùng nặng do biến chứng viêm phúc mạc có thể dẫn đến triệu chứng sốt cao.

Chán ăn

Tình trạng viêm ở ruột thừa có thể gây ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của cơ thể. Bệnh nhân có thể có triệu chứng chán ăn/ăn không ngon mặc dù bình thường họ ăn rất ngon miệng. đến nỗi nhiều chuyên gia cho rằng nếu không có triệu chứng này thì cần xem xét lại chẩn đoán viêm ruột thừa.

Ở nhiều trường hợp khác, bệnh gây ức chế quá trình tạo ra hormone gây đói khiến bệnh nhân không còn thấy thèm ăn và có cảm giác đói. Tuy nhiên, đây là tình trạng cần được được đánh giá khi xảy ra cùng các triệu chứng khác để có được chẩn đoán chính xác.

Như vậy, thứ tự xuất hiện của dấu hiệu đau ruột thừa thường là: Chán ăn → Đau ruột thừa → Nôn ói.

Cách ngăn ngừa viêm ruột thừa

Tuy rằng không thể ngăn ngừa viêm ruột thừa 100% nhưng nếu ăn nhiều trái cây và rau quả tươi, có hàm lượng chất xơ cao thì nguy cơ bị viêm ruột thừa sẽ thấp hơn. Lý do bởi bổ sung nhiều chất xơ sẽ giúp phân mềm ra, ít bị tắc nghẽn trong ruột thừa hơn.

Tóm lại, đau ruột thừa hay viêm ruột là một căn bệnh rất phổ biến thường gặp. Tuy nhiên, nếu không được nhận biết sớm và điều trị kịp thời sẽ có thể dẫn đến vỡ ruột thừa, nguy hiểm tính mạng. Để nhận biết và chẩn đoán chính xác bệnh là rất khó vì bệnh có tính chất rất đa dạng. Khi nghi ngờ đang có dấu hiệu đau ruột thừa, cần phải kịp thời đến ngay các trung tâm y tế để thăm khám và chẩn đoán. Cần phải luôn nhớ rằng, bệnh phát hiện càng sớm thì càng nâng cao khả năng điều trị thành công hơn.