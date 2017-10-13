Cuộc nghiên cứu được tiến hành khảo sát trên 456.000 phụ nữ Họ đánh giá thói quen ăn uống của hơn 2.800 người được chẩn đoán mắc ung thư nội mạc tử cung. Theo số liệu báo cáo, những phụ nữ uống 4 ly cà phê mỗi ngày có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn 18% so với những người chỉ uống 1 ly mỗi ngày.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (Mỹ) cho biết cà phê là thức uống có thể làm giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung.

Mối liên hệ giữa việc uống cà phê và nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung đã được các nhà nghiên cứu tìm ra. Mặc dù vậy, nghiên cứu này vẫn chưa chứng minh được giữa cà phê bình thường và cà phê được khử caffeine, loại nào sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Melissa Merritt cho biết: "Kết quả nghiên cứu không hề khiến chúng tôi ngạc nhiên về mối liên hệ giữa cà phê và tỷ lệ mắc ung thư nội mạc tử cung. Bởi lẽ, chúng khá phù hợp với những gì đã được quan sát trong các cuộc nghiên cứu trước”.

Nguyên nhân vì sao cà phê có thể ngăn ngừa nguy cơ ung thư nội mạc tử cung hiện vẫn đang được làm rõ, nhưng khả năng có liên quan đến nồng độ estrogen trong cơ thể khiến nội tiết tố thay đổi.

Theo Hiệp hội ung thư Mỹ (Mỹ), nếu lượng estrogen và progesterone trong cơ thể mất cân bằng và nghiêng về phía estrogen thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung. Một số nguyên nhân khác là do thừa cân, xuất hiện kinh nguyệt sớm và mãn kinh muộn.

Tiến sĩ Robert Morgan, giáo sư Khoa ung thư tại Trung tâm Ung thư Tổng hợp City of Hope ở Duarte (California) cho rằng, vấn đề không phải nằm ở hàm lượng caffeine vì có nhiều loại thực phẩm khác có chứa chất này như trà, socola…

Ông cũng chỉ ra nguyên nhân khiến cà phê có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư nội mạc tử cung là do chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn và làm giảm quá trình phân hủy các tế bào.