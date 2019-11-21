Nếu có 5 dấu hiệu này thì xin chúc mừng, bạn sẽ sống thọ hơn rất nhiều người!

Sống khỏe 21/11/2019 05:35

Nếu thắc mắc không biết mình có phải là người sống thọ không, hãy xem những dấu hiệu của người sống thọ dưới đây để có được câu trả lời nhé!

Theo các chuyên gia, nếu bạn sở hữu một trong những dấu hiệu của người sống thọ dưới đây thì bạn sẽ có tuổi thọ cao hơn mong đợi đó.

1. Cân nặng ổn định

Y học tin rằng những người mắc bệnh béo phì sẽ có nhiều khí huyết. Trong khi đó người gầy thì ít khí huyết hơn nên cơ thể không cân bằng được.

Tuy nhiên, nếu cơ thể của bạn không quá béo hoặc quá gầy thì hãy yên tâm bởi điều đó cho thấy sức khỏe của bạn đang rất tốt. Ngược lại nếu cân nặng của bạn thường xuyên thay đổi thất thường, chắc chắn đây không phải là một trong những đặc điểm của người sống thọ.

2. Móng tay hồng hào

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Những người có móng tay hồng hào sẽ sống lâu - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, người có móng tay hồng hào là dấu hiệu của người sống thọ. Móng tay có liên quan đến kinh lạc tạng phủ ở trong cơ thể, vậy nên bạn có thể nhận biết sức khỏe của mình thông qua móng tay.

Những người có móng tay hồng hào, bóng cho thấy khí huyết dồi dào, trạng thái cơ thể tốt.

3. Ít mỡ bụng 

Những người phụ nữ béo bụng sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn người bình thường 20%. Dấu hiệu của người sống thọ là người có ít mỡ bụng, với nam vòng eo không quá 90cm và nữ không quá 85cm.

4. Vết thương mau lành

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Người có vết thương mau lành sẽ sống thọ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn bị thương, những vết thương trên cơ thể nhanh lành thì đây chính là dấu hiệu của người sống thọ. Điều này cho thấy cơ thể bạn có khả năng đông máu tốt, khả năng khử trùng tế bào ổn định.

Ngược lại, nếu vết thương của bạn phải mất nhiều thời gian mới hồi phục và nếu chỉ va chạm nhẹ cũng dẫn đến bầm da thì sức khỏe của bạn đang lên tiếng kêu cứu đó. Hãy để ý đến điều này để có được sức khỏe tốt nhất nhé.

5. Vòng 3 to

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Dấu hiệu của người sống thọ là có vòng 3 to - Ảnh minh họa: Internet

Những người có vòng mông lớn là dấu hiệu cho thấy bạn sống thọ hơn bởi lượng lipid ở thân dưới cao rất tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người có vòng 3 to thường có lipid máu tốt hơn.

Chất béo ở vòng 3 có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn nhận biết được những dấu hiệu của người sống thọ một cách chính xác nhất.

Bí quyết sống thọ không ở đâu xa mà do những thứ bạn đang ăn mỗi ngày quyết định: Để ý thì khỏe, bỏ qua thì bệnh!

Bí quyết sống thọ không ở đâu xa mà do những thứ bạn đang ăn mỗi ngày quyết định: Để ý thì khỏe, bỏ qua thì bệnh!

Bất cứ ai cũng muốn sống thọ, có một cuộc đời tốt đẹp, khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, năng động và độc lập. Nhiều người dù ở tuổi 70 hay 80 thậm chí còn khỏe mạnh hơn thế hệ trẻ bây giờ.

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