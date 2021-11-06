Cụ thể, trong một đêm đang chơi game, Tiểu Trần lại cảm thấy buồn ngủ nên đã gối đầu lên cánh tay và ngủ gục trên bàn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh cảm thấy cánh tay và cổ tay tê mỏi không thể nhấc lên được, thậm chí ngón cái và ngón trỏ còn mất cảm giác và gần như cả cánh tay bị tê liệt.

Mới đây, Bệnh viện tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) vừa tiếp nhận một bệnh nhân tên Tiểu Trần (22 tuổi). Tiểu Trần cho biết, anh là một người thích chơi game về đêm. Hàng ngày, Tiểu Trần đều thức khuya chơi game tới khi buồn ngủ, tới khi quá mệt anh mới ngủ gục trên bàn. Anh chàng 22 tuổi không ngờ, việc bình thường này lại khiến anh phải nhập viện.

Tại Khoa Hồi phục chức năng, Bệnh viện tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) bác sĩ cho biết Tiểu Trần bị chấn thương dây thần kinh hướng tâm do chèn ép.

Dù đã bôi dầu nóng nhưng triệu chứng vẫn không hề thuyên giảm. Do đó anh đã phải vào viện để kiểm tra.

Chấn thương dây thần kinh hướng tâm

Tổn thương dây thần kinh hướng tâm sẽ làm rối loạn vận động và rối loạn cảm giác - Ảnh: Internet

Để hiểu rõ hơn về chấn thương này, thì dây thần kinh hướng tâm (hay còn gọi là dây thần kinh cảm giác) là dây thần kinh mang thông tin cảm giác về với hệ thần kinh trung ương.

Dây thần kinh hướng tâm như một bó dây cáp gồm các sợi thần kinh hướng tâm đến từ các thụ thể cảm giác trong hệ thần kinh ngoại vi.

Các sợi thần kinh hướng tâm liên kết các tế bào thần kinh cảm giác trên khắp cơ thể. Khi dây thần kinh hướng tâm bị tổn thương sẽ khiến rối loạn vận động và rối loạn cảm giác.

Nguyên nhân dẫn tới chấn thương dây thần kinh hướng tâm

Theo lời của bác sĩ, Tiểu Trần có thói quen ngủ gối đầu lên cánh tay trong thời gian dài. Điều này vô tình gây ra thói quen chèn ép lên dây thần kinh hướng tâm.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, chàng sinh viên 22 tuổi khá may mắn vì tới bệnh viện sớm để điều trị.

Khi bị chấn thương dây thần kinh hướng tâm, nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại di chứng về sau. Theo lời bác sĩ, nếu để muộn thêm thì nó có thể gây teo cơ, biến dạng co gập ngón tay và khớp cổ tay. Thậm chí, có thể ảnh hưởng đến chức năng cầm nắm của tay.

Bác sĩ cảnh báo rằng, nếu bạn gặp bất cứ dấu hiệu bất thường nào trên cánh tay thì không được chủ quan mà bỏ qua. Thay vào đó, bạn hãy tới bệnh viện để được thăm khám, chuẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh đó, cũng tập thói quen ngủ thẳng người, tránh ngủ gối đầu lên cánh tay vừa ảnh hưởng đến mắt, hệ tiêu hóa và cả quá trình lưu thông máu lên não.